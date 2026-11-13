Problemy z globalnym dostępem do usług Microsoft 365 pojawiły się w nocy z czwartku na piątek, paraliżując działanie między innymi programów Outlook, Teams i Copilot. Koncern Microsoft oświadczył, że usterka wynika z nagłej, nieoczekiwanej niedostępności wielu serwerów, co doprowadziło do przeciążenia pozostałych systemów, i zaznaczył, że na tym etapie nie potwierdzono żadnych przesłanek wskazujących na atak hakerski.

Reklama Reklama

Awaria pozbawiła miliony ludzi na świecie dostępu do poczty e-mail Outlook, aplikacji Teams i innych podstawowych narzędzi nowoczesnego życia biurowego. Dotknięte awarią zostały banki, instytucje rządowe i sądy w wielu krajach.

Według serwisu monitorującego Downdetector zgłoszenia o awarii „dotarły do 74 krajów i terytoriów w ciągu około godziny”.

Pasażerowie linii lotniczych bez informacji na poczcie elektronicznej

Lufthansa poinformowała o częściowej niedostępności korespondencji e-mailowej, obejmującej potwierdzenia rezerwacji i zapytania do obsługi klienta. Ostrzegła, że wysyłanie i odbieranie wiadomości może odbywać się ze znacznym opóźnieniem. Pasażerom zaleciła sprawdzanie informacji o lotach w aplikacji i na stronie internetowej.

Rzecznik przewoźnika zapewnił jednocześnie, że awaria nie wpływa na operacje lotnicze, ponieważ wykorzystywane są w nich inne systemy. Brak wpływu usterki na ruch lotniczy potwierdzili również przedstawiciele lotnisk we Frankfurcie i Berlinie.

Poza Europą problemy zgłosiła między innymi IndiGo, największa indyjska linia lotnicza. Przewoźnik ostrzegł, że wiadomości pasażerów mogą nie docierać do jego pracowników. Zapewnił, że pozostałe kanały kontaktu pozostają dostępne. W pilnych sprawach skierował klientów do wirtualnego asystenta linii, działającego na stronie internetowej i w aplikacji.

W Japonii z powodu braku dostępu do usługi poczty Outlook linie lotnicze ANA i JAL ostrzegły, że część pasażerów może nie otrzymywać powiadomień o opóźnieniach lub odwołaniach rejsów, prosząc o sprawdzanie statusu lotów w aplikacjach. Utrudnienia w rezerwacjach online pojawiły się również w niektórych usługach przewoźnika kolejowego JR West, co najmniej jednego z tokijskich operatorów autokarowych oraz firm kurierskich.

Cathay Pacific ostrzegł, że pasażerowie korzystający z usług pocztowych Microsoftu mogą nie otrzymywać powiadomień dotyczących podróży. Zalecił sprawdzenie danych kontaktowych w rezerwacji oraz statusu lotu na stronie internetowej lub w aplikacji przed wyjazdem na lotnisko. Cyfrowe karty pokładowe udostępnia również przez aplikację i SMS-y.

Kłopoty z przesyłaniem biletów elektronicznych

Na konsekwencje dla biur podróży zwrócił uwagę australijski serwis branżowy „Travel Weekly”. Zalecił agentom sprawdzenie, czy dotarły oczekiwane potwierdzenia od dostawców, bilety elektroniczne i informacje o zmianach z ostatnich 24 godzin. Rezerwacje radzi weryfikować bezpośrednio w portalach dostawców.

W wypadku bliskich terminów wyjazdu, wystawienia biletu lub płatności portal rekomenduje kontakt telefoniczny. Biura powinny również podać klientom alternatywne sposoby kontaktu na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Utrudnienia wystąpiły także w Polsce. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie informowało o nich na swojej stronie internetowej. „W związku z globalną awarią Microsoft występują czasowe utrudnienia z wysyłaniem potwierdzeń rezerwacji i zakupu biletów. Ich wysyłka będzie opóźniona. Mogą również występować problemy związane z kontaktem mailowym. Prosimy o cierpliwość”.