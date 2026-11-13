ITTF Warsaw to okazja, by w jednym miejscu spotkać przedstawicieli różnych segmentów rynku – od touroperatorów, agentów turystycznych i narodowych organizacji turystycznych, przez hotele i przewoźników, po firmy dostarczające rozwiązania dla sektora travel. To także przestrzeń do nawiązywania relacji, poszukiwania partnerów i odkrywania możliwości współpracy na rynkach zagranicznych.

Krajem partnerskim tegorocznej edycji jest Sri Lanka. Jej przedstawiciele przybliżą uczestnikom różnorodną ofertę turystyczną wyspy – od rajskich plaż i wypoczynku nad oceanem po rozległe plantacje herbaty, górskie krajobrazy, parki narodowe i zabytki wpisane na listę UNESCO. Partnerami wydarzenia są również Polska Organizacja Turystyczna, Mazowsze i Hertz.

Rynek turystyczny pod lupą. Dwa dni rozmów o przyszłości branży

ITTF Warsaw to nie tylko prezentacja destynacji i oferty wystawców. Ważną częścią wydarzenia będzie program merytoryczny, przygotowany z myślą o aktualnych potrzebach i wyzwaniach sektora turystycznego. Przez dwa dni eksperci i praktycy będą rozmawiać o zmianach prawnych, nowych technologiach, bezpieczeństwie podróżnych, finansach, sprzedaży oraz sposobach budowania przewagi konkurencyjnej.

19 listopada (czwartek) – Dzień Klienta Korporacyjnego

Pierwszy dzień programu skierowany będzie przede wszystkim do osób zajmujących się podróżami służbowymi i zarządzaniem mobilnością pracowników. W centrum dyskusji znajdą się polityki podróży, bezpieczeństwo osób delegowanych, odpowiedzialność pracodawców oraz narzędzia usprawniające organizację wyjazdów biznesowych. Nie zabraknie również tematów związanych z turystyką dzieci i młodzieży, rynkiem MICE oraz odpowiedzialnością organizatorów wydarzeń.

Tego dnia odbędzie się także Forum Turystyki Grupowej. Jego uczestnicy przyjrzą się między innymi zarządzaniu zespołami, marketingowi i wykorzystaniu danych w dobie sztucznej inteligencji, finansom, ubezpieczeniom oraz bezpieczeństwu organizowanych wyjazdów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk i rozmowy o wyzwaniach, z którymi mierzą się organizatorzy turystyki grupowej.

20 listopada (piątek) – Dzień Touroperatora

Drugi dzień programu poświęcony będzie wyzwaniom, przed którymi stoją touroperatorzy i organizatorzy wyjazdów. Wśród najważniejszych zagadnień znajdą się rozliczenia VAT-marża, Krajowy System e-Faktur, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, automatyzacja procesów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w sprzedaży i obsłudze klienta.

Program obejmie także tematy wykraczające poza codzienne funkcjonowanie biur podróży. Uczestnicy będą mogli posłuchać o najmie krótkoterminowym, turystyce zdrowotnej, dostępności podróżowania i potencjale mniej znanych polskich regionów.

W programie znalazły się również prezentacje zagranicznych kierunków, między innymi Malezji, Gran Canarii i Szanghaju, a także rozmowy o trendach, które będą kształtować turystykę w 2027 roku, oraz o odpowiedzialnym podróżowaniu. Ważnym uzupełnieniem programu będą prezentacje narzędzi wspierających działalność firm turystycznych, w tym platformy B2B dla agentów.

Od rozmów biznesowych do opowieści z najdalszych zakątków świata

ITTF Warsaw to jednak nie tylko biznes i rozmowy o przyszłości rynku. To także przestrzeń dla pasji, podróżniczych doświadczeń i inspiracji płynących z odkrywania świata. Właśnie temu będzie poświęcony trzeci dzień wydarzenia.

21 listopada Pałac Kultury i Nauki stanie się przestrzenią Festiwalu Podróżników Zwrotnik. Druga edycja festiwalu to spotkania z ludźmi, którzy poznają świat z różnych perspektyw, podejmują wyzwania i potrafią opowiadać o swoich doświadczeniach w sposób, który inspiruje do własnych wypraw.

Na dwóch scenach wystąpią między innymi Rafał Sonik, Robert Korzeniowski, Dorota Wellman, Arkady Paweł Fiedler, Piotr Pogoń i Grzegorz Kapla. W programie znajdą się prelekcje, rozmowy oraz debata poświęcona związkom sportu i podróżowania. To propozycja zarówno dla doświadczonych globtroterów, jak i tych, którzy dopiero szukają pomysłu na swoją kolejną podróż.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Festiwalu Podróżników Zwrotnik.

Trzy dni, wiele perspektyw, jeden wspólny kierunek

Współczesna turystyka to dynamicznie zmieniający się rynek, w którym liczą się nie tylko atrakcyjne destynacje, ale również technologia, bezpieczeństwo, jakość obsługi i umiejętność budowania trwałych relacji. ITTF Warsaw odpowiada na te potrzeby, łącząc międzynarodowe spotkania biznesowe, wiedzę ekspercką i inspiracje płynące z podróży.

Dla profesjonalistów ITTF Warsaw będzie przestrzenią do prezentacji oferty, poznawania zagranicznych partnerów i poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Miłośnicy podróżowania znajdą tu inspiracje do kolejnych wypraw oraz okazję do spotkania ludzi, których historie pokazują, jak wiele jeszcze można zobaczyć i przeżyć.

Bezpłatna rejestracja dla profesjonalistów otwarta do 16 listopada 2026 https://ittfwarsaw.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilet-dla-profesjonalisty-zarejestruj-sie/

Festiwal Podróżników Zwrotnik harmonogram prelekcji i informacja o biletach: https://ittfwarsaw.pl/pl/festiwal-podroznikow-zwrotnik/program-festiwalu-podroznikow-zwrotnik/

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw 19–21 listopada 2026 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie www.ittfwarsaw.pl

Organizatorzy: Grupa MTP i Polska Izba Turystyki.

Materiał Promocyjny