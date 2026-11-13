ITTF Warsaw to okazja, by w jednym miejscu spotkać przedstawicieli różnych segmentów rynku – od touroperatorów, agentów turystycznych i narodowych organizacji turystycznych, przez hotele i przewoźników, po firmy dostarczające rozwiązania dla sektora travel. To także przestrzeń do nawiązywania relacji, poszukiwania partnerów i odkrywania możliwości współpracy na rynkach zagranicznych.
Krajem partnerskim tegorocznej edycji jest Sri Lanka. Jej przedstawiciele przybliżą uczestnikom różnorodną ofertę turystyczną wyspy – od rajskich plaż i wypoczynku nad oceanem po rozległe plantacje herbaty, górskie krajobrazy, parki narodowe i zabytki wpisane na listę UNESCO. Partnerami wydarzenia są również Polska Organizacja Turystyczna, Mazowsze i Hertz.
ITTF Warsaw to nie tylko prezentacja destynacji i oferty wystawców. Ważną częścią wydarzenia będzie program merytoryczny, przygotowany z myślą o aktualnych potrzebach i wyzwaniach sektora turystycznego. Przez dwa dni eksperci i praktycy będą rozmawiać o zmianach prawnych, nowych technologiach, bezpieczeństwie podróżnych, finansach, sprzedaży oraz sposobach budowania przewagi konkurencyjnej.
19 listopada (czwartek) – Dzień Klienta Korporacyjnego
Pierwszy dzień programu skierowany będzie przede wszystkim do osób zajmujących się podróżami służbowymi i zarządzaniem mobilnością pracowników. W centrum dyskusji znajdą się polityki podróży, bezpieczeństwo osób delegowanych, odpowiedzialność pracodawców oraz narzędzia usprawniające organizację wyjazdów biznesowych. Nie zabraknie również tematów związanych z turystyką dzieci i młodzieży, rynkiem MICE oraz odpowiedzialnością organizatorów wydarzeń.
Tego dnia odbędzie się także Forum Turystyki Grupowej. Jego uczestnicy przyjrzą się między innymi zarządzaniu zespołami, marketingowi i wykorzystaniu danych w dobie sztucznej inteligencji, finansom, ubezpieczeniom oraz bezpieczeństwu organizowanych wyjazdów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk i rozmowy o wyzwaniach, z którymi mierzą się organizatorzy turystyki grupowej.
20 listopada (piątek) – Dzień Touroperatora
Drugi dzień programu poświęcony będzie wyzwaniom, przed którymi stoją touroperatorzy i organizatorzy wyjazdów. Wśród najważniejszych zagadnień znajdą się rozliczenia VAT-marża, Krajowy System e-Faktur, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, automatyzacja procesów oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w sprzedaży i obsłudze klienta.
Program obejmie także tematy wykraczające poza codzienne funkcjonowanie biur podróży. Uczestnicy będą mogli posłuchać o najmie krótkoterminowym, turystyce zdrowotnej, dostępności podróżowania i potencjale mniej znanych polskich regionów.
W programie znalazły się również prezentacje zagranicznych kierunków, między innymi Malezji, Gran Canarii i Szanghaju, a także rozmowy o trendach, które będą kształtować turystykę w 2027 roku, oraz o odpowiedzialnym podróżowaniu. Ważnym uzupełnieniem programu będą prezentacje narzędzi wspierających działalność firm turystycznych, w tym platformy B2B dla agentów.
ITTF Warsaw to jednak nie tylko biznes i rozmowy o przyszłości rynku. To także przestrzeń dla pasji, podróżniczych doświadczeń i inspiracji płynących z odkrywania świata. Właśnie temu będzie poświęcony trzeci dzień wydarzenia.
21 listopada Pałac Kultury i Nauki stanie się przestrzenią Festiwalu Podróżników Zwrotnik. Druga edycja festiwalu to spotkania z ludźmi, którzy poznają świat z różnych perspektyw, podejmują wyzwania i potrafią opowiadać o swoich doświadczeniach w sposób, który inspiruje do własnych wypraw.
Na dwóch scenach wystąpią między innymi Rafał Sonik, Robert Korzeniowski, Dorota Wellman, Arkady Paweł Fiedler, Piotr Pogoń i Grzegorz Kapla. W programie znajdą się prelekcje, rozmowy oraz debata poświęcona związkom sportu i podróżowania. To propozycja zarówno dla doświadczonych globtroterów, jak i tych, którzy dopiero szukają pomysłu na swoją kolejną podróż.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Festiwalu Podróżników Zwrotnik.
Współczesna turystyka to dynamicznie zmieniający się rynek, w którym liczą się nie tylko atrakcyjne destynacje, ale również technologia, bezpieczeństwo, jakość obsługi i umiejętność budowania trwałych relacji. ITTF Warsaw odpowiada na te potrzeby, łącząc międzynarodowe spotkania biznesowe, wiedzę ekspercką i inspiracje płynące z podróży.
Dla profesjonalistów ITTF Warsaw będzie przestrzenią do prezentacji oferty, poznawania zagranicznych partnerów i poszukiwania nowych możliwości rozwoju. Miłośnicy podróżowania znajdą tu inspiracje do kolejnych wypraw oraz okazję do spotkania ludzi, których historie pokazują, jak wiele jeszcze można zobaczyć i przeżyć.
Bezpłatna rejestracja dla profesjonalistów otwarta do 16 listopada 2026 https://ittfwarsaw.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilet-dla-profesjonalisty-zarejestruj-sie/
Festiwal Podróżników Zwrotnik harmonogram prelekcji i informacja o biletach: https://ittfwarsaw.pl/pl/festiwal-podroznikow-zwrotnik/program-festiwalu-podroznikow-zwrotnik/
Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF
Warsaw 19–21
listopada 2026 roku, Pałac
Kultury i Nauki w Warszawie www.ittfwarsaw.pl
Organizatorzy: Grupa MTP i Polska Izba Turystyki.
Materiał Promocyjny
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