Podczas targów turystycznych World Travel Market w Londynie (3–5 listopada) Ministerstwo Turystyki Izraela zainaugurowało pierwszą od października 2023 roku dużą kampanię reklamową w Wielkiej Brytanii pod hasłem „I am Israel” („Jestem Izraelem”) – podaje portal branży turystycznej itn.co.il.

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Jej głównym założeniem jest pokazanie kultury, krajobrazów i atrakcji turystycznych Izraela i zachęcenie turystów, by sami wyrobili sobie opinię na ich temat.

Działania promocyjne zbiegają się z aktualizacją zaleceń dotyczących podróżowania i stopniową odbudową siatki połączeń lotniczych – obecnie loty między Wielką Brytanią a Izraelem realizuje pięć linii lotniczych, w tym British Airways i izraelskie Israir i Arkia.

Brytyjczycy wracają do Izraela

Jak podaje resort turystyki, Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych rynków źródłowych Izraela. We wrześniu, po dwukrotnym wzroście liczby brytyjskich turystów, zajęła drugie miejsce w statystykach miesięcznych, po Stanach Zjednoczonych.

Według danych ministerstwa 88 procent odwiedzających Izrael w zeszłym roku oceniło swój pobyt pozytywnie, a 83 procent zadeklarowało, że poleciłoby ten kraj innym.

W 2025 roku Izrael gościł w sumie 1,32 miliona turystów, czyli o 37 procent więcej niż w poprzednim roku. Ministerstwo Turystyki chce zwiększyć ich liczbę do 7 milionów rocznie do 2030 roku.

W osiągnięciu tego celu ma pomóc „gruntowna modernizacja infrastruktury hotelowej i turystycznej”. Resort zmienił przepisy dotyczące hoteli, aby ułatwić powstawanie obiektów butikowych i innych rodzajów miejsc noclegowych. Ponadto uruchomił program wsparcia finansowego, opiewającego na około 60 milionów dolarów, na stworzenie około 2 tysięcy nowych pokojów hotelowych.

Inwestycje w hotele i infrastrukturę turystyczną

W całym kraju na lata 2025–2026 zaplanowano 58 dużych projektów inwestycyjnych. Obejmują one budowę 19 nowych hoteli, inwestycje infrastrukturalne na północy kraju, renowację zabytków w Jerozolimie i nad Morzem Martwym, a także otwarcie nowego pomostu i promenady w marinie w Aszdodzie.

Izrael pozostaje dostępny również dla polskich turystów dzięki bezpośrednim połączeniom z Warszawy do Tel Awiwu, które aktualnie obsługują LOT i Wizz Air.