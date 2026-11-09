Dotychczasową rekordzistką, jak przypomina serwis geekweek.interia.pl, była Fontanna Palmowa, która od 2020 r. znajdowała się w Dubaju przy kompleksie handlowo-rozrywkowym The Pointe, na sztucznej wyspie Palm Jumeirah. Miała powierzchnię 7327 m kw., a pełnię jej piękna podziwiać można było w trakcie pokazów wody, światła i muzyki. W 2023 r. podjęto jednak decyzję o jej wyłączeniu i demontażu oraz o przekształceniu obszaru, na którym się znajdowała, w kompleks nieruchomości.

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Fontanna Muzyczna jest największa na świecie. Ma ponad 10 tys. m kw. powierzchni

Nową rekordzistką w swojej kategorii została Fontanna Muzyczna na Wyspie Bagdadzkiej (Baghdad Island Music Fountain), której inwestorem i właścicielem jest iracka spółka Jazeerat Baghdad Company for Hotel Services and Tourism Investment LTD.

Pierwsze testy i próbne pokazy imponującego obiektu o powierzchni 10 486 m kw. miały miejsce w lutym 2026 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło natomiast w maju. Tuż po nim właściciel wystąpił z wnioskiem o wpis obiektu do Księgi Rekordów Guinnessa. Wniosek ten rozpatrzony został pozytywnie i obecnie Fontanna na Wyspie Bagdadzkiej może cieszyć się tytułem największej fontanny na świecie.

300 m długości i ponad 2000 zestawów kolorowych świateł

Obiekt w stolicy Iraku, jak przypomina geekweek.interia.pl, od początku budowana była z zamiarem stania się największą publiczną fontanną interaktywną na świecie. Obecnie obiekt cieszy oczy mieszkańców i turystów, łącząc w sobie nie tylko choreografię strumieni wodnych i muzykę, lecz także oświetlenie i efekty multimedialne.

Fontanna Muzyczna znajduje się przy wieży widokowej na Wyspie Bagdadzkiej. Ma długość ok. 300 m, szerokość ok. 33 m, a najwyższy strumień wody sięga 80 m. W skład imponującej instalacji osadzonej na specjalnych systemach pływaków wchodzi wodny ekran projekcyjny, a także ponad 2000 zestawów kolorowych świateł i 100 reflektorów scenicznych.