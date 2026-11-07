Test „trzech zdjęć”. Dlaczego warto go zrobić przed przekazaniem bagażu?
Eksperci zwracają uwagę, że mając komplet zdjęć, łatwiej będzie odnaleźć walizkę, a proces dochodzenia ewentualnych roszczeń od przewoźnika może przebiegać sprawniej.
„Test trzech zdjęć” poleca turystom ekspert ds. podróży portalu TripSIM. Rada może okazać się bardzo przydatna w razie zaginięcia bagażu. „Kiedy twoja walizka nie pojawia się na taśmie bagażowej, nagle potrzebujesz szczegółów, o których mogłeś wcześniej nawet nie pomyśleć” – mówi Arber Abdullahu cytowany przez szkocki dziennik „Daily Record”.
Zapamiętanie koloru i innych charakterystycznych cech walizki może być niewystarczające, kiedy na lotnisku zgłaszane są dziesiątki niemal identycznych bagaży. Dlatego przed jego nadaniem warto poświęcić chwilę czasu na wykonanie zdjęć.
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Zalecenia potwierdzają zarówno przedstawiciele branży turystycznej, jak i służby lotnicze. Chodzi o wykonanie trzech konkretnych fotografii walizki przed odprawą:
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Dokumentacja fotograficzna może być pomocna w procesie reklamacyjnym. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu trzeba działać jak najszybciej. Problem należy zgłosić na lotnisku, w punkcie obsługi bagażowej jeszcze przed opuszczeniem strefy przylotów i wypełnić protokół nieprawidłowości bagażowej.
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Konwencją montrealską pisemną reklamację dotyczącą uszkodzenia bagażu należy złożyć do linii lotniczej w ciągu siedmiu dni, natomiast w wypadku opóźnienia bagażu – w 21 dni od jego odzyskania.
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