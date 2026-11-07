Eksperci zwracają uwagę, że mając komplet zdjęć, łatwiej będzie odnaleźć walizkę, a proces dochodzenia ewentualnych roszczeń od przewoźnika może przebiegać sprawniej.

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Trzy zdjęcia walizki przed odlotem mogą okazać się niezwykle cenne

„Test trzech zdjęć” poleca turystom ekspert ds. podróży portalu TripSIM. Rada może okazać się bardzo przydatna w razie zaginięcia bagażu. „Kiedy twoja walizka nie pojawia się na taśmie bagażowej, nagle potrzebujesz szczegółów, o których mogłeś wcześniej nawet nie pomyśleć” – mówi Arber Abdullahu cytowany przez szkocki dziennik „Daily Record”.

Zapamiętanie koloru i innych charakterystycznych cech walizki może być niewystarczające, kiedy na lotnisku zgłaszane są dziesiątki niemal identycznych bagaży. Dlatego przed jego nadaniem warto poświęcić chwilę czasu na wykonanie zdjęć.

Wystarczą trzy ujęcia. Oto co należy sfotografować

Zalecenia potwierdzają zarówno przedstawiciele branży turystycznej, jak i służby lotnicze. Chodzi o wykonanie trzech konkretnych fotografii walizki przed odprawą:

Zdjęcie z zewnątrz – pozwoli odróżnić ją od pozostałych na taśmie bagażowej;

Zdjęcie zawartości walizki – należy je wykonać przed zamknięciem bagażu. Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Kanadyjska Agencja Transportu zwracają uwagę, że taka dokumentacja ułożonych wewnątrz walizki rzeczy ułatwia przypomnienie sobie, co dokładnie było w bagażu i stanowi punkt odniesienia przy sporządzaniu listy zaginionych przedmiotów oraz szacowaniu ich wartości;

Zdjęcie kwitu bagażowego (naklejki z odprawy) - czytelna fotografia otrzymanej przy odprawie naklejki z widocznym kodem identyfikacyjnym, z którego personel linii lotniczych może skorzystać podczas próby jej zlokalizowania.

Co zrobić, gdy bagaż zaginie lub zostanie uszkodzony?

Dokumentacja fotograficzna może być pomocna w procesie reklamacyjnym. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu trzeba działać jak najszybciej. Problem należy zgłosić na lotnisku, w punkcie obsługi bagażowej jeszcze przed opuszczeniem strefy przylotów i wypełnić protokół nieprawidłowości bagażowej.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Konwencją montrealską pisemną reklamację dotyczącą uszkodzenia bagażu należy złożyć do linii lotniczej w ciągu siedmiu dni, natomiast w wypadku opóźnienia bagażu – w 21 dni od jego odzyskania.