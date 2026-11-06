Sri Lanka jest krajem partnerskim tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw 2026, które odbędą się od 19 do 21 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Reklama Reklama

– Nasz udział w ITTF Warsaw w takim charakterze wynika z rosnącego znaczenia Polski jako rynku źródłowego, a także potencjału turystycznego całej Europy Środkowo-Wschodniej – podkreśla w rozmowie z serwisem turystyka.rp.pl wicedyrektor Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) Masitha De Thabrew.

SLTPB we współpracy z instytucjami rządowymi i placówką dyplomatyczną Sri Lanki w Polsce będzie koordynować działania w lankijskim stoisku.

– Nasza obecność w Warszawie jest czymś więcej niż tylko jednorazowym działaniem promocyjnym. Traktujemy ją jak szansę na nawiązanie długofalowej współpracy z Polską. Naszym zamiarem jest wykorzystanie relacji zbudowanych podczas targów do dalszego wzmacniania obecności Sri Lanki w Polsce – wskazuje De Thabrew.

Lankijska delegacja składać się będzie z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, w tym firm DMC, touroperatorów, hotelarzy i innych dostawców usług turystycznych.

Mała wyspa, wiele możliwości

Sri Lanka przyjeżdża do Warszawy z bogatym programem przygotowanym z myślą o zarówno profesjonalistach z branży turystycznej, jak i szerokiej publiczności.

Dwa pierwsze dni będą poświęcone przede wszystkim budowaniu relacji biznesowych. – Chcemy ułatwić lankijskim przedsiębiorstwom turystycznym nawiązanie kontaktów z polskimi biurami podróży i innymi profesjonalistami z branży – mówi De Thabrew.

Nie mniej ważna będzie prezentacja atrakcji turystycznych kraju, z akcentem na ich różnorodność (plaże, dzika przyroda, zabytki, aktywny wypoczynek, spa i wellness, w tym joga i zabiegi ajurwedyjskie).

– Sri Lanka to wyjątkowe połączenie naturalnego piękna, dziedzictwa kulturowego, przygody i gościnności. Jednym z jej największych atutów jest możliwość doświadczenia tak dużej różnorodności na stosunkowo niewielkim obszarze. Podczas jednego wyjazdu turyści mogą wypoczywać na tropikalnych plażach, zwiedzać starożytne królestwa, uczestniczyć w safari, przemierzać malownicze plantacje herbaty czy podziwiać górskie krajobrazy. Sri Lanka oferuje również doskonałe warunki dla różnych grup podróżnych – od rodzin i par, po miłośników przygód, entuzjastów natury i osoby poszukujące wypoczynku typu wellness – zachwala Masitha De Thabrew.

Wśród najpopularniejszych atrakcji wymienia miejscowości wypoczynkowe na wybrzeżu, między innymi Mirissę, Unawatunę, Bentotę, Arugam Bay i Pasikudę, w których można nie tylko plażować, ale też uprawiać surfing, nurkować, snurkować i obserwować wieloryby, a także parki narodowe Yala, Udawalawe i Minneriya, w których można spotkać słonie i lamparty, a także obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO-starożytne miasta Anuradhapura i Polonnaruwa, twierdzę Sigiriya, święte miasto Kandy ze Świątynią Zęba Buddy i Złotą Świątynię w Dambulli. Z niezwykłej malowniczości słyną też górzyste okolice Elli i Nuwara Eliya z plantacjami herbaty, przez które biegnie słynna trasa kolejowa.

– Istotnym elementem wizerunku Sri Lanki jest kultura. Tradycyjne tańce, muzyka, kuchnia i inne aspekty kulturowe pozwalają przybliżyć gościom lankijskie dziedzictwo i gościnność. Doceniamy również znaczenie pokazów kulturalnych i kulinarnych w budowaniu większego zainteresowania Sri Lanką wśród odbiorców – mówi De Thabrew.

– Ostatni dzień targów będzie okazją do bezpośredniego kontaktu z polskimi turystami – odpowiemy na ich pytania dotyczące podróży i zachęcimy do wyboru Sri Lanki jako celu kolejnego wyjazdu – dodaje.

Rekordowy rok w lankijskiej turystyce

W 2025 roku Sri Lankę odwiedziło rekordowe 2,36 miliona turystów zagranicznych, czyli o 15,1 procent więcej niż w roku 2024. Przychody z turystyki wyniosły około 3,22 miliarda dolarów.

– Początkowo naszym celem na rok 2026 były 3 miliony turystów, jednak ze względu na zakłócenia w międzynarodowych połączeniach lotniczych i sytuację na Bliskim Wschodzie skorygowaliśmy go do 2,7 miliona, przy założonych przychodach z turystyki na poziomie około 4,2 miliarda dolarów – wylicza Masitha De Thabrew. – Naszą ambicją jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu przy jednoczesnej poprawie ogólnej jakości i wartości usług – dodaje.

Najważniejszym rynkiem źródłowym są Indie. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Wielka Brytania, Chiny, Niemcy, Australia, Rosja, Francja, Stany Zjednoczone, Holandia i Bangladesz.

– Za istotne dla dalszego rozwoju uważamy również takie rynki jak Polska, Włochy, Hiszpania, Japonia i Kanada – mówi wicedyrektor SLTPB. – Nasza strategia marketingowa koncentruje się na utrzymywaniu silnych relacji z tradycyjnymi rynkami źródłowymi i jednoczesnym zwiększaniu naszej obecności na rynkach wschodzących, zwłaszcza w Europie – dodaje.

Polska ważnym rynkiem dla Sri Lanki

W 2025 roku Sri Lanka gościła prawie 50 tysięcy polskich turystów (wzrost o 13,2 procent w porównaniu z rokiem 2024), co daje Polsce 12. miejsce w rankingu.

– Polska staje się dla Sri Lanki jednym z kluczowych rynków europejskich, z dużym potencjałem dalszego wzrostu. Nasz udział w charakterze kraju partnerskiego w targach ITTF Warsaw to istotna szansa na wykorzystanie tego potencjału i wzmocnienie pozycji Sri Lanki na polskim rynku. Uważamy, że są możliwości przyciągnięcia większej liczby polskich turystów poprzez zwiększanie rozpoznawalności Sri Lanki jako celu podróży, zacieśnianie współpracy z polskimi biurami podróży i tworzenie atrakcyjnych pakietów turystycznych – wskazuje wicedyrektor.

– Polscy podróżni są dla Sri Lanki ważną grupą turystów ze względu na ich zainteresowanie dalekimi podróżami, kierunkami tropikalnymi, przyrodą, dziką fauną i florą, doświadczeniami kulturowymi i turystyką przygodową – dodaje.

Wśród barier ograniczających ruch turystyczny z Polski wymienia przede wszystkim brak bezpośrednich połączeń lotniczych, a także współzawodnictwo z innymi krajami dalekiej Azji.

– Działamy na wysoce konkurencyjnym rynku turystyki dalekodystansowej, na którym o turystów rywalizują także Tajlandia, Wietnam, Malediwy czy inne kraje strefy tropikalnej – zwraca uwagę Masitha De Thabrew. Jego zdaniem należy też pracować nad rozpoznawalnością Sri Lanki na polskim rynku.

– Wyzwania te można przezwyciężać dzięki ściślejszej współpracy z liniami lotniczymi, polskimi touroperatorami i agentami turystycznymi, a także ukierunkowanym kampaniom promocyjnym – ocenia przedstawiciel Sri Lanka Tourism Promotion Bureau.

Partnerstwo ma przynieść długofalowe efekty

Jak zapewnia dyrektor, po zakończeniu targów Sri Lanka będzie kontynuować działania promocyjne w Polsce. Zapowiada między innymi udział w targach i innych wydarzeniach branżowych, szkolenia dla przedstawicieli polskiej branży turystycznej, wyjazdy studyjne dla agentów turystycznych i dziennikarzy, współpracę z touroperatorami przy tworzeniu i sprzedaży pakietów wakacyjnych, a także wspólne kampanie marketingowe adresowane do polskich turystów.

– Wierzymy, że inicjatywy te pomogą zbudować zaufanie wśród polskich specjalistów z branży turystycznej, zwiększyć rozpoznawalność Sri Lanki jako kierunku podróży i zachęcić większą liczbę Polaków do jej odkrywania. Ostatecznie naszym celem jest przekucie widoczności uzyskanej dzięki targom ITTF Warsaw w długotrwałe partnerstwa, wzrost liczby odwiedzających i przychodów z turystyki – podsumowuje wicedyrektor.