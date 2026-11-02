Od 19 do 21 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw, organizowane przez Grupę MTP we współpracy z Polską Izbą Turystyki. Będzie to już czwarta odsłona tego wydarzenia.

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Stałym uczestnikiem targów jest Tunezja, która zajmie stoisko nr 12 na parterze. Odwiedzający je goście będą mogli porozmawiać z przedstawicielami tunezyjskiej branży turystycznej, uzyskać informacje o atrakcjach, produktach i ofercie na nadchodzący sezon – informuje w komunikacie Tunezyjski Urząd ds. Turystyki.

„Stoisko będzie również miejscem rozmów o Tunezji: o jej kulturze, kuchni, zabytkach, śródziemnomorskim wybrzeżu i pustynnych krajobrazach, a także okazją do poznania ludzi, którzy na co dzień tworzą tunezyjską turystykę” – głosi komunikat.

Degustacje i konkurs z nagrodą

Gospodarze stoiska zapraszają również na degustację tunezyjskich przysmaków, która „pozwoli odkryć autentyczne smaki Orientu”.

Największą atrakcją będzie konkurs, w którym główną nagrodą jest tygodniowy wyjazd do Tunezji dla dwóch osób. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odwiedzić stoisko Tunezji podczas targów i zapoznać się z regulaminem.

Targi ITTF Warsaw rosną w siłę

ITTF Warsaw, które wystartowały w 2023 roku, to dziś największe targi turystyczne w Polsce. W ich tegorocznej edycji weźmie udział 270 wystawców z około 40 krajów, w tym organizacje turystyczne, biura podróży, przewoźnicy, hotele i atrakcje. Krajem partnerskim będzie Sri Lanka.

Organizatorzy zapraszają na targi zarówno profesjonalistów, jak i turystów. Dla pierwszej grupy przygotowali bogaty program wydarzeń branżowych, w tym seminaria, konferencje i szkolenia, a dla drugiej – Festiwal Podróżników Zwrotnik.