Zdaniem wiceprezesa Tureckiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych (TÜRSAB) Davuta Günaydına znaczenie biur podróży i touroperatorów dla tureckiej turystyki nie jest wystarczająco doceniane. Tymczasem około 80 procent turystów przybywających do Antalyi korzysta z usług tych firm, a one same odgrywają istotną rolę w pozyskiwaniu klientów na rynkach zagranicznych – pisze niemiecki portal branży turystycznej Tourexpi.
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TÜRSAB nie sprzeciwia się cyfryzacji, ale domaga się porównywalnych warunków prawnych i ekonomicznych dla lokalnych biur podróży i międzynarodowych platform rezerwacyjnych. Günaydın uważa, że potrzebne są regulacje zapewniające uczciwą konkurencję między tymi uczestnikami rynku.
Kolejnym postulatem jest zacieśnienie współpracy między liniami lotniczymi a biurami podróży. Zdaniem wiceprezesa stowarzyszenia bezpośrednia konkurencja tych podmiotów szkodzi branży, a większa kooperacja mogłaby wzmocnić cały sektor.
Günaydın zwraca również uwagę na potrzebę lepszego koordynowania działań między instytucjami państwowymi. Apeluje o ograniczenie barier biurokratycznych, sprawniejsze podejmowanie decyzji i rozszerzenie zachęt inwestycyjnych dla branży turystycznej.
Kolejnym problemem są ceny wstępu do muzeów i stanowisk archeologicznych. TÜRSAB postuluje ponowne przeanalizowanie opłat, wskazując, że ich wysokość wpływa na konkurencyjność wycieczek i programów kulturalnych oferowanych zagranicznym turystom.
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Stowarzyszenie chce również ułatwić międzynarodowe podróże służbowe przedstawicielom tureckiej branży turystycznej. Günaydın postuluje przyznanie tzw. zielonych paszportów profesjonalistom, którzy rozwijają zagraniczne rynki i promują Turcję. Dokumenty te umożliwiają obywatelom Turcji bezwizowy wjazd do wielu państw.
Osobnym problemem są procedury uzyskiwania wiz Schengen. Według przedstawionych przez branżę zastrzeżeń długie oczekiwanie na terminy i rozpatrzenie wniosków utrudnia udział w targach, spotkaniach biznesowych i rozwijanie współpracy z europejskimi partnerami. TÜRSAB wskazuje, że trudności dotyczą nawet przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji finansowej.
Günaydın podkreśla, że dotychczasowe wyniki tureckiej turystyki nie powinny przesłaniać potrzeby dalszych zmian. W jego ocenie branża potrzebuje nowej strategii, ochrony pozycji biur podróży, skuteczniejszego przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz stabilnych warunków prowadzenia działalności.
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