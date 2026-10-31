Ersoy podał wyniki sektora turystycznego za trzeci kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Turcję odwiedziło 49,1 miliona turystów, w tym 1,6 miliona z Polski.

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Przychody w wysokości 51,3 miliarda dolarów to najwyższy wynik w historii – podkreślił. W samym trzecim kwartale wzrosły one o 5 procent, do rekordowej sumy 25,5 miliarda dolarów.

Turcji udało się utrzymać ruch mimo konfliktu w regionie

– W tym roku międzynarodowy ruch turystyczny stanął w obliczu wyjątkowych wyzwań – zauważył minister, cytuje go w swoim komunikacie biuro prasowe Biura Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce. – Konflikty w naszym regionie, ograniczenia w przestrzeni powietrznej i rosnące koszty energii i biletów lotniczych wpłynęły zarówno na decyzje podróżnych, jak i na możliwości przewozowe linii lotniczych i oferty touroperatorów. W tych realiach Turcja okazała się ostoją stabilności – podkreślił.

– Od 2018 roku konsekwentnie podejmujemy działania mające zwiększyć odporność naszego sektora turystycznego na sytuacje kryzysowe. Dzięki utworzeniu Tureckiej Agencji Promocji i Rozwoju Turystyki (TGA) zapewniliśmy ciągłość i systematyczność działań promocyjnych, poszerzyliśmy grono rynków źródłowych i zróżnicowaliśmy ofertę turystyczną. Osiągnięcie najwyższych w historii przychodów zarówno w trzecim kwartale, jak i w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, mimo tak wymagających okoliczności, potwierdza skuteczność przyjętej strategii.

– W nadchodzącym okresie, utrzymując silną pozycję na kluczowych rynkach, zintensyfikujemy działania na rynkach o dużym potencjale wzrostu, w szczególności w obu Amerykach, Kanadzie, Azji Wschodniej, Afryce i Oceanii – podkreślił.

Turyści zostają w Turcji dłużej i wydają tu więcej

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku średnia długość pobytu zagranicznego turysty w Turcji wzrosła o 0,3 procent, osiągając 10,34 doby, a średnie wydatki na osobę za noc zwiększyły się o 4,6 procent, do 107,7 dolara.

We wrześniu Polacy uplasowali się na 5. miejscu pod względem liczby odwiedzających – dodaje biuro prasowe w komunikacie.