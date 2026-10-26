Projekt budżetu przygotowany przez rząd federalny dla Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) na 2027 rok przewiduje 39,8 miliona euro, co oznacza zmniejszenie o prawie 800 tysięcy euro w porównaniu z rokiem 2026. Partia Zielonych wnioskowała o podniesienie finansowania o 5,2 miliona euro, do 45 milionów euro w 2027 roku. CDU/CSU i SPD odrzuciły jednak tę propozycję.

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Zieloni uzasadniali swój wniosek rosnącymi kosztami i dodatkowymi zadaniami DZT. Wskazywali przede wszystkim na wzrost cen dotykający zagraniczne przedstawicielstwa organizacji i nowe wymagania związane z cyfryzacją i sztuczną inteligencją.

Ekspert Zielonych ds. polityki turystycznej Stefan Schmidt skrytykował decyzję partii koalicyjnych. Podkreślił, że Niemcy muszą nadal pozycjonować się na międzynarodowym rynku jako kierunek zrównoważony, bezpieczny i różnorodny. A na to DZT potrzebuje odpowiednich środków finansowych.

Ostateczna wysokość budżetu federalnego na 2027 rok nie została jeszcze ustalona. Głosowanie nad budżetem w Bundestagu zaplanowano na 27 listopada.

Więcej noclegów zagranicznych turystów

Tymczasem turystyka przyjazdowa do Niemiec rozwijała się w głównych miesiącach sezonu letniego 2026 roku pozytywnie. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba noclegów zagranicznych gości wzrosła o 1,3 procent w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, osiągając 9,9 miliona.

Wzrost odnotowano również w czerwcu (+1,3 procent) i w lipcu (+3,2 procent). Łącznie od stycznia do sierpnia zagraniczni goście zrealizowali w Niemczech 57 milionów noclegów, o 1 procent więcej niż rok wcześniej.

Niemcy rosną szybciej niż światowy rynek

Prezes DZT Petra Hedorfer wskazuje, że popyt na podróże do Niemiec utrzymuje się mimo konfliktów geopolitycznych i niepewności gospodarczej.

Według danych UN Tourism liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych na świecie wzrosła w pierwszej połowie 2026 roku o 0,4 procent. W Niemczech w tym samym czasie wzrost wyniósł 1,8 procent.

DZT ocenia, że wyniki sezonu letniego potwierdzają atrakcyjność i konkurencyjność Niemiec jako kierunku turystycznego. Organizacja liczy również na dalszy wzrost w sezonie jesiennym i bożonarodzeniowym.