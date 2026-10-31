Agentów turystycznych zakwaterowano w hotelu Blue Lagoon Village w okolicach Kefalos. „Wyjazd był szczególny, ponieważ w tym roku Grecos obchodzi jubileusz 20-lecia” – wyjaśnia z satysfakcją wiceprezes biura podróży Janusz Śmigielski.

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20 lat Grecosa, 12 lat Grecos Adventure

Była to już 12 edycja Grecos Adventure. – Niezmiennie podczas takich wyjazdów staramy się zaszczepić naszym agentom miłość i pasję do Grecji. Idealną do tego okazją był rejs statkiem na uroczą plażę w Pserimos, gdzie podczas beach party podziwialiśmy zachód słońca. Nie zabrakło greckich tańców i tłuczenia talerzy! Grupa miała też okazję w ciekawy i zabawny sposób zwiedzić hotele w Kardamenie: Mitsis Selection Blue Domes, Canvas by Mitsis Family Village, Mitsis Norida i Mitsis Summer Palace. Warto tu podkreślić, że nasz największy partner w Grecji, sieć hoteli Mitsis, obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia. To największa w Grecji prywatna sieć hoteli – relacjonuje Śmigielski.

Wyjazd tradycyjnie zakończyła Gala, Grecos Awards 2026, podczas której najlepsi agenci odebrali pamiątkowe statuetki. Świętowanie było „podwójne” ponieważ oprócz wyróżnień za sezon 2026, biuro podróży uhonorowała również agentów najdłużej z nim współpracujących i osiągających najlepsze wyniki. „Impreza trwała do rana, a uprzyjemnił ją efektowny pokaz dronów” – zapewnia Śmigielski.

To nie był łatwy sezon, ale daliśmy radę

Jak wyjaśnia wiceprezes, miniony sezon nie należał do najłatwiejszych. – Przez zawirowania geopolityczne pojawiły się na rynku spadki popytu. Ostatecznie Grecos wyszedł z tego obronną ręką. Sprzedaż zakończyliśmy na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Wysłaliśmy do Grecji i na Cypr ponad 230 tysięcy klientów – wyjaśnia.

Na rok 2027 Grecos przygotował jedną nową destynację. Po latach przerwy zamierza wysyłać samoloty na wyspę Lesbos, „miejsce dla prawdziwych smakoszy greckich klimatów”. Wyloty odbywać się będą z trzech polskich miast: Warszawy, Poznania i Katowic.

W przyszłym sezonie Grecos wprowadzi też do oferty 29 nowych hoteli, a do siatki wylotów doda 12 nowych połączeń. Jego klienci będą mogli lecieć na wakacje do Grecji z 11 lotnisk w kraju.

Zamierza też rozwijać formułę klubów wakacyjnych z animacjami dla wypoczywających z nim klientów – w przyszłym sezonie uruchomi ich razem 35, w tym 20 klubów Delfinki dla dzieci, 10 klubów Opa i 15 klubów Zorba.

Biuro podróży Grecos od lat utrzymuje się w pierwszej dziesiątce największych touroperatorów w Polsce. Według Rankingu Biur Podróży 2026 rok temu do Grecji i na Cypr wysłał 232 tysiące klientów. Jego obroty ze sprzedaży wycieczek wyniosły wtedy 841,2 miliona złotych.