Jak podał w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), sieć obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych Holiday Park & Resort oferujących wypoczynek w skandynawskich domkach drewnianych i apartamentach w budynkach hotelowych nad morzem (m.in. Mielno, Ustronie Morskie, Pobierowo, Niechorze, Rowy, Kołobrzeg) i na południu Polski (Cieplice-Zdrój), na swoim portalu rezerwacyjnym prezentowała ceny, które nie obejmowały wszystkich płatności związanych z pobytem. „Obowiązkowe i odpłatne sprzątanie przedstawiano jako »wybrane ulepszenie«, a o opłacie za media w ogóle nie informowano podczas procesu rezerwacji” - wskazuje UOKiK.

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Stawka za dzień pobytu się nie zgadza

Urząd ustalił, że na przykład na pierwszym etapie rezerwacji domku z ogródkiem na siedem nocy w sezonie letnim, konsumentowi przedstawiano stawkę 88,78 złotego za noc – to jednak stawka za osobę, przy założeniu maksymalnego obłożenia obiektu. Na kolejnym etapie system pokazywał już 99,30 złotego za osobę.

Jednocześnie – wskazał UOKiK – do rachunku dochodziły obowiązkowe opłaty w wysokości 662,99 złotego: za przygotowanie i posprzątanie domku przed pobytem i za ogródek. Opłatę za przygotowanie obiektu przedstawiano jako wybrane „ulepszenie”, choć zgodnie z regulaminem jest ono obowiązkowe.

Przedstawiciele UOKiK zwrócili uwagę, że pod koniec rezerwacji mniejszą i jaśniejszą czcionką na białym tle podawano, że kwota określana jako „łącznie do zapłaty” nie obejmuje m.in. 899 złotych kaucji i opłaty eksploatacyjnej.

„Przy wymeldowaniu dochodzi jeszcze opłata za zużyty prąd, gaz lub ogrzewanie, wodę i ścieki. O obowiązku jej poniesienia nie ma informacji na żadnym etapie rezerwacji” – wskazuje Urząd.

Według ustaleń UOKiK kaucja, opłata eksploatacyjna i media mogły łącznie przekraczać 1000 złotych, a niekiedy stanowić ponad połowę ogólnego kosztu pobytu. A takie dodawanie kolejnych składników ceny utrudnia zorientowanie się w rzeczywistym koszcie pobytu i rzetelne porównanie oferty z propozycjami konkurentów.

Konsument nie może być zmuszony do obliczania kosztu po kawałku

Drugie prowadzone przez UOKiK postępowanie dotyczy postanowień, które pozwalają Holiday Park & Resort zmieniać regulaminy.

„Wcześniej spółka zastrzegała, że nowe warunki mogą wejść w życie po ich opublikowaniu w serwisie i upływie 14 dni. Zapisy nie wskazywały żadnej ważnej przyczyny uzasadniającej jednostronną zmianę umowy” – podaje UOKiK w komunikacie.

Urząd zwraca uwagę, że obecnie regulamin pozwala modyfikować warunki już dokonanych rezerwacji z „ważnej przyczyny”, przy czym katalog tych przyczyn nie jest zamknięty.

„Konsument nie może być zmuszany do obliczania pełnego kosztu pobytu z kawałków informacji rozsianych po kolejnych etapach rezerwacji” – podkreśla cytowany w komunikacie prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny. Jak dodaje, konsument ma również prawo oczekiwać, że raz ustalone warunki umowy nie będą później zmienione bez jego wyraźnej zgody.

Urząd wskazał, że w razie potwierdzenia zarzutów może nakazać zaprzestanie praktyk, zakazać dalszego stosowania postanowień regulaminów i nałożyć na przedsiębiorcę karę wynoszącą do 10 procent rocznego obrotu za każdą z kwestionowanych praktyk.