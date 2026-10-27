We wtorkowych wpisach na platformie X urząd antymonopolowy przekazał, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że biuro podróży Exim naruszało zbiorowe interesy konsumentów. „Biuro jednostronnie zmieniało warunki wycieczek bez zastrzeżenia takiego prawa w umowach oraz nie przekazywało turystom pełnych informacji o możliwości odstąpienia od umowy” – stwierdził UOKiK.

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Zdaniem cytowanego we wpisie prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, wyrok SOKiK potwierdza, że organizator turystyki nie może jednostronnie zmieniać warunków wycieczki, jeżeli nie zastrzegł takiego prawa w umowie. „Musi również jasno informować podróżnych o prawie do odstąpienia od umowy bez ponoszenia opłat i zwrotu wszystkich wpłaconych środków” – zaznaczył Chróstny.

Biuro podróży jednostronnie zmieniało warunki wycieczek

W połowie lutego 2025 r. UOKiK informował o nałożeniu ponad 20 milionów złotych kary na biuro podróży Exim Tours. Do urzędu docierały bowiem sygnały, że może ono stosować praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

„Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka bezprawnie wprowadzała jednostronnie zmiany w warunkach wycieczek, nie mając do tego podstaw w zawartej z konsumentem umowie. Modyfikacje obejmowały między innymi zmianę hotelu, brak klimatyzacji w obiekcie czy wyłączenie basenu z użytku. Ponadto nie informowała konsumentów o możliwości bezkosztowego rozwiązania umowy, a także wprowadzała w błąd co do warunków uzyskania uzasadnienia wysokości opłaty za odstąpienie od umowy” – czytamy w komunikacie UOKiK.

Urząd relacjonował, że w przypadku umów stosowanych przez Exim nie było zapisów pozwalających na zmianę warunków umownych. „W związku z tym wszelkie zmiany warunków umownych spółka Exim powinna wprowadzać za zgodą klienta, co nie miało miejsca. W efekcie konsumenci, którzy nie godzili się na zmiany i rezygnowali z wyjazdów, byli niesłusznie obciążani opłatami za odstąpienie od umowy” – wskazał UOKiK.

Informował wówczas, że spółka zaniechała kwestionowanych praktyk, a biuro podróży odwołało się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Po uprawomocnieniu, spółka Exim poinformuje konsumentów o treści decyzji i zwróci niesłusznie pobrane opłaty za odstąpienie od umowy. Klienci, którzy nie wykorzystali otrzymanych voucherów lub nie skorzystali z zastępczych wydarzeń, będą również mogli żądać zwrotu pieniędzy” – informował Urząd.

Najwyższa kara finansowa UOKiK w turystyce

20 milionów złotych to najwyższa kara, jaką na biuro podróży nałożył dotąd UOKiK. Wcześniej Urząd ukarał agentów turystycznych - na Wakacje.pl nałożył milion złotych kary, a na Travelplanet.pl 650 tysięcy złotych. W obu wypadkach zarzucił im wprowadzanie klientów wyszukujących oferty wyjazdów w internecie w błąd przez prezentowanie nieaktualnych lub niepełnych cen.

W lutym 2025 roku w odpowiedzi na informację prezesa UOKiK o karze dla tego biura podróży Exim Tours zadeklarował, że dla niego „istotna jest transparentność” i „jak najlepsza relacja z klientami”. „Zawsze honorowaliśmy prawo do odstąpienia od umowy w przypadku istotnych zmian w zapisach. Już w 2020 roku (w czasie trwania pandemii covid), czyli niezwłocznie po uwadze ze strony UOKiK, zmodyfikowaliśmy odpowiednio nasze komunikaty, aby były precyzyjne i nie pozostawiały wątpliwości”.

Exim Tours to szóste pod względem wielkości biuro podróży w kraju. W 2025 roku osiągnęło 1,1 miliarda złotych obrotów i obsłużyło 352 tysięcy klientów.