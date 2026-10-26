W minionym tygodniu średnia cen wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia 2027 roku wzrosła o 93 złote – odnotowuje w swoim najnowszym raporcie Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*, który na bieżąco śledzi i porównuje tysiące ofert i cen w systemach rezerwacyjnych największych biur podróży.

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Czy 93 złote to dużo? Raczej tak, tym bardziej, że nowa podwyżka kumuluje się z podwyżką z poprzedniego tygodnia i kilku jeszcze wcześniejszych. Tydzień temu podwyżka średniej ceny wyniosła 73 złote, wcześniej spadła o 17 złotych i o 55 złotych, wzrosła o 73 złote, o 141 złotych i o 5 złotych.

Ale wróćmy do ostatniego tygodnia – największą zwyżkę Traveldata odnotowała w wypadku wakacji na Lanzarote – o 1663 złotych. Wyraźnie mniejsze były podwyżki wyjazdów na Gran Canarię i Korfu – o 568 i 174 złote.

Jeśli chodzi o największe zniżki, to autorzy analizy zauważyli takie w odniesieniu do podróży na Półwysep Chalcydycki – o 193 złote. Nieco mniejsze były spadki cen w wypadku Malty i Zakintosu – o 170 i 124 złote.

Więcej zmian średnich cen Traveldata prezentuje w formie infografik.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu zdrożały tylko dwa z pięciu najpopularniejszych wśród klientów biur podróży kierunków. Najbardziej Wyspy Kanaryjskie, o 582 złote, a w mniejszym stopniu Turcja – o 39 złotych. Ceny wycieczek do Egiptu pozostały bez zmian, spadły zaś ceny wyjazdów do Grecji i Bułgarii – o 6 i 23 złote.

Te dane pokazują, że Wyspy Kanaryjskie ustanowiły dwa rekordy za jednym zamachem. Po pierwsze rekord jednorazowego wzrostu ceny, po drugie – przebicie rekordu średniej ceny tego kierunku w tym sezonie. Poprzedni wyniósł 6039 złotych, nowy jest o ponad 300 złotych wyższy i wynosi 6344 złotych.

Już ponad 400 złotych różnicy w cenach wycieczek rok do roku

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2027 roku pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 412 złotych.

Największe spadki cen w ujęciu rok do roku eksperci Traveldaty odnotowali w wypadku Malty i Półwyspu Chalcydyckiego, o 210 i 131 zł, i symbolicznie Bułgarii – o 5 złotych.

Największe roczne wzrosty cen wyjazdów miały miejsce na Lanzarote – o 1571 zł, w Turcji Egejskiej i na Korfu – o 1018 i 849 złotych.

Przyczyn dużych podwyżek autorzy raportu upatrują w rosnących kosztach organizatorów wakacji. Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła 5,82 zł/litr wobec 2,71 zł/litr, czyli była o 114,8 procent wyższa niż przed rokiem (przed tygodniem cena była wyższa o 110 procent, a przed dwoma tygodniami o 94,6 procent). Zarazem złoty wobec dolara i euro pozostawał w ostatnim tygodniu nadal słabszy w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a konkretnie o 4,3 procent (przed tygodniem był słabszy o 3,7 procent, a przed dwoma o 3,9 procent).

Jak te dwa kluczowe czynniki wpływały na koszty touroperatorów? Sumaryczny wpływ zawierał się w przedziale od +575 do +585 złotych (przed tygodniem było to między +535 a +545, a przed dwoma tygodniami wyniósł od +500 do +510 złotych).

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak piszą autorzy analizy, w minionym tygodniu średnie roczne wzrosty cen wycieczek nadal miały miejsce w odniesieniu do czterech z najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków, w tym zdecydowanie największy w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – o 630, 568 i 563 złote, a mniejszy w wypadku Grecji – o 398 złotych. Jeśli zaś chodzi o Bułgarię, to ceny nawet spadły, o symboliczne 5 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen wycieczek w ujęciu rocznym odnotowali oni w Portugalii, Maroku i Tunezji – o 683, 485 i 432 złote, a mniejsze w Albanii, Hiszpanii kontynentalnej, na Majorce, Cyprze i Włoszech – o 301, 254, 152, 123 i o 21 złotych. Spadek cen wyjazdów zanotowali za to na Malcie – o 210 złotych.

Wczesne kupowanie ciągle premiowane – setki złotych różnicy

Co tydzień eksperci z Traveldaty przedstawiają też „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2027 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami last minute z okresu na dwa, trzy tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2027, gdyby były one na podobnym poziomie, jak ceny last minute w sezonie lato 2026”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Okazuje się, że z wyliczeń Traveldaty wynika, że obecnie ceny są średnio o około 344 złote, czyli o ponad 7,3 procent niższe od cen last minute z sezonu lato 2026, ale - podobnie jak przed rokiem – zwraca uwagę duży rozrzut możliwych oszczędności. Tym razem najmniej spektakularnie wypadają spadkowe zmiany cen na kierunkach budżetowych, jakimi są Egipt i Tunezja, a największe zmiany wystąpiły w mniej masowych kierunkach premiowych, jak Malta, Portugalia i Maroko.

U kogo najtańsze wakacje w Egipcie, Turcji, Grecji?

W ostatnim roku – piszą autorzy analizy – żadne biuro podróży nie obniżyło cen. Najniższy średni wzrost odnotowano w biurze Oasis – o około 10 złotych. W pozostałych biurach wzrost był większy – od 80 i 100 złotych (Prima Holiday i Nekera) do ponad 950 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 68 ofert, drugie Itaka z liczbą 32 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 28 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert wyjazdów wakacyjnych do Egiptu miały Oasis, TUI Poland (po 4), Coral Travel i TOP Touristik (po 3), do Grecji Itaka, Rainbow (po 8), Grecos (7) i TUI Poland (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (5), do Turcji TUI Poland, Rainbow i Anex Tour (po 4), do Tunezji Coral Travel (5) i TUI Poland (4), a do Bułgarii żadne biuro nie miało więcej ofert niż jedną.

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Tunezji, biuro Itaka w Egipcie, Grecji, Turcji i Bułgarii, a biuro Rainbow w na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji – podsumowują eksperci z Traveldaty.

Liderzy konkurencyjności cenowej – wybrane kierunki

Ostatnią część raportu wypełniają tabele. W pierwszej autorzy umieścili pięć biur podróży, które według badania w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem do tabeli wszedł Best Reisen (na pozycję piątą), a opuściła ją Itaka. Na czele tabeli ponownie znalazły się TUI Poland i Grecos, a na trzeciej pozycji (awans o jedno miejsce) uplasował się Oasis.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Trzy kolejne tabele autorzy poświęcili „liderom konkurencyjności cenowej” z ostatniego tygodnia w poszczególnych kierunkach. Chodzi o biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli takimi, „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku (…) na popularnych cypryjskich, greckich i włoskich kierunkach wakacyjnych”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 21 października 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 14 października 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 22 października 2025 roku.