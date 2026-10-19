W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia 2027 roku wzrosła o 78 złotych – to wniosek z najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata, monitorującego tysiące ofert w największych biurach podróży*.

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Wzrost z minionego tygodnia można uznać za znaczący po tym, jak we wcześniejszych tygodniach średnia cena spadła o 17 złotych i o 55 złotych, wzrosła o 73 złote, o 141 złotych i o 5 złotych.

Traveldata odnotowuje, że w ostatnim tygodniu największy wzrost średniej ceny miał miejsce w wypadku Turcji Egejskiej i Kalabrii – o 399 i 357 złotych, a wyraźnie mniejsza była zwyżka na Korfu – o 201 złotych.

Zarazem największą zniżkę cen w ostatnim tygodniu eksperci Traveldaty odnotowali w wypadku wakacji na Malcie, o 122 złote, w Bułgarii, o 44 złote, i na Zakintos – o 39 złotych.

Zmiany średnich cen, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu w poszczególnych kierunkach, obrazują zestawienia graficzne.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny czterech z pięciu najważniejszych dla polskich klientów biur podróży kierunków. Najbardziej podrożały wakacje w Turcji – o 209 złotych. W mniejszym stopniu wzrosły ceny Grecji, Wysp Kanaryjskich i Egiptu – o 85, 65 i 22 złote. Ceny wycieczek do Bułgarii spadły o 44 złote.

W wyniku tych zmian Egipt ze średnią ceną 4242 złote wzniósł się na swój rekordowy w tym sezonie poziom. Choć różnica 22 złotych nie była duża, wyniosła ten kierunek na nowy dla niego poziom.

Ceny paliwa wymuszają wzrost cen wycieczek

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2027 pokazało, że była ona wyższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 319 złotych – wyjaśniają autorzy raportu.

Największe spadki cen w ujęciu rok do roku odnotowali oni w odniesieniu do wyjazdów na Sycylię, o 400 złotych, na Costa de la Luz, o112 złotych, i na Maltę – o 98 złotych. Z kolei największe wzrosty cen ofert wyjazdów dotyczyły Turcji Egejskiej, o 884 złote, Costa del Sol, o 826 złotych i Korfu – o 608 złotych.

Czy na ceny podróży mogły wpłynąć ceny walut i paliwa? Na to pytanie eksperci z Traveldaty odpowiadają w swojej analizie, że tak.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w badanym tygodniu 5,69 zł/litr wobec 2,71 zł/litr przed rokiem, czyli była o 110 procent wyższa (przed tygodniem cena była wyższa o 94,6 procent, a przed dwoma tygodniami o 91,3 procent). Jednocześnie złoty w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych był o 3,7 procent słabszy niż rok wcześniej (przed tygodniem był słabszy o 3,9 procent, a przed dwoma o 3,8 procent).

Co to oznaczało? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek nie sprzyjał ich organizatorom. Tym razem zawierał się w przedziale od +535 do +545 złotych (przed tygodniem było to od +500 do +510, a przed dwoma tygodniami od +485do +495 złotych) – relacjonują autorzy.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Przygotowali oni też zestawienie pozwalające zobaczyć, „skalę teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2027 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami last minute z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2027, gdyby były one na podobnym poziomie jak ceny last minute w sezonie lato 2026”.

Inaczej mówiąc pokazują, porównując ceny z dwóch sezonów, ile można by było zaoszczędzić rezerwując sobie wyjazd wakacyjny już teraz, kilka miesięcy przed podróżą, korzystając, że ceny są jeszcze niskie, a zaliczki czasem wręcz symboliczne.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Obecnie ceny są średnio o około 399 złotych, czyli o ponad 8,4 procent niższe od cen last minute z sezonu lato 2026, ale, podobnie jak przed rokiem zwraca uwagę duży rozrzut możliwych oszczędności. Tym razem najmniej spektakularnie wypadają spadkowe zmiany cen na kierunkach budżetowych jakimi są Albania, Egipt i Tunezja, a największe zmiany wystąpiły na mniej masowych kierunkach premiowych, jak Malta, Portugalia i Maroko – wyjaśniają autorzy wyliczeń.

U kogo najtaniej wakacje w Turcji, Grecji, Egipcie... ?

W porównaniach rok do roku średnich cen wycieczek ceny obniżyły jedynie biura Oasis, TOP Touristik i TUI Poland - o 520, 80 i 70 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe – od 80 złotych (Nekera i Prima Holiday) do zwyżek o ponad 950 złotych – dzielą się swoimi obliczeniami analitycy z Traveldaty.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek – piszą dalej – czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajmował TUI Poland z liczbą 66 ofert, drugie Itaka z liczbą 39 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 26 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert wypoczynku w Egipcie proponowały TUI Poland, TOP Touristik i Oasis (wszystkie po 3 oferty), w Grecji przodowały Itaka (9) i TUI Poland (8), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (7), w Turcji Rainbow (7) i TUI Poland (5), w Tunezji TUI Poland, Rainbow (po 4) i Coral Travel (3), a w Bułgarii TOP Touristik (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Grecji, Tunezji i Turcji, Itaka w Egipcie, Grecji i Tunezji, a Rainbow w Tunezji i w Turcji – podsumowuje Traveldata.

Itaka liderem cen w czterech i pięciu gwiazdkach

Na koniec autorzy przechodzą do tabeli z biurami podróży, „które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.

Do tabeli weszły Oasis (na pozycję trzecią) i Itaka (na pozycję piątą), a opuściły ją Ecco Holiday i Anex Tour. Na czele tabeli ponownie znalazły się TUI Poland i Grecos, a na trzeciej pozycji uplasował się Oasis.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport Traveldaty zamykają trzy tabele, w których ujęto biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli takimi, „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku (…) na popularnych cypryjskich, greckich i włoskich kierunkach wakacyjnych”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 14 października 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 7 października 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 15 października 2025 roku.