W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z wylotem między 2 a 8 sierpnia 2027 roku spadła o 55 złotych – informuje w najnowszym raporcie z przeglądania ofert biur podróży Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata*.

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Spadek można nazwać lekką korektą, po tym, jak tydzień wcześniej średnia cena wzrosła o 73 złote, a w poprzednich tygodniach o 141 i o 5 złotych.

Największa zniżkę cen w ostatnim tygodniu Traveldata zidentyfikowała w wypadku Lanzarote i było to 1064 złote. Znacząco mniejszy był spadek cen wakacji na Sycylii i w Maroku – o 551 i 241 złotych.

Z drugiej strony największy wzrost średnich cen wycieczek miał miejsce na Półwyspie Chalcydyckim, o 316 złotych, na Sardynii, o 309 złotych i w Albanii – o 129 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazują dołączone przez Traveldatę zestawienia graficzne.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Przecena nie ominęła żadnego z pięciu najpopularniejszych wśród Polaków kierunków wyjazdów z biurami podróży, chociaż w większości wypadków określenie „przecena” jest wyraźnie na wyrost, bo chodziło o symboliczne zmiany. I tak cena Wysp Kanaryjskich spadła o 310 złotych (co miało związek z odreagowaniem dużego wzrostu cen w poprzednim tygodniu – jak wyjaśniają eksperci Traveldaty), Egiptu o 13, Turcji o 10, Bułgarii o 8, a Grecji – o 5 złotych.

Rok temu wakacje były tańsze. O ile?

Z kolei porównanie średniej ceny oferty biura podróży z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że ta pierwsza była wyższa o 322 złote.

Żaden z pięciu wiodących kierunków nie był tańszy. Najwięcej zaś rok do roku wzrosły ceny na Lanzarote, o 641 złotych, na Rodos, o 596 złotych, i w Szarm el-Szejk – 546 złotych.

Autorzy analizy chcieli dowiedzieć się też, czy wzrost rok do roku miał uzasadnienie w zmianie kosztów, jakie muszą ponosić organizatorzy wyjazdów. W tym dwóch najsilniej wpływających na ich biznes elementów – ceny paliwa i kursu złotego.

Jak piszą, cena paliwa lotniczego wyniosła w ostatnim tygodniu 5,47 złotego za litr, podczas gdy rok wcześniej było to 2,86 złotego za litr. Różnica wyniosła więc 91,3 procent (przed tygodniem była wyższa o 101,4 procent, a przed dwoma tygodniami o 88,4 procent).

W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta pozostawała w ostatnim tygodniu nadal słabsza w uśrednionych rozliczeniach turystycznych, a mianowicie o 3,8 procent (przed tygodniem była słabsza o 3,5 procent, a przed dwoma o 3,2 procent).

Co to oznaczało w praktyce? Wspólny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek nie sprzyjał organizatorom, bo zawierał się w przedziale od +485 do +495 złotych (przed tygodniem było to od +510 do +520, a przed dwoma tygodniami +440 – +450 złotych.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Rezerwowanie z wielomiesięcznym wyprzedzeniem popłaca

W swoich raportach eksperci Traveldaty porównują też ceny tegoroczne z zeszłorocznymi, żeby ocenić, czy klientom biur podróży opłaca się z dużym wyprzedzeniem zarezerwować wakacyjną podróży. I dochodzą do wniosku, że „warto rozważyć wydatek 250-400 złotych (na imprezę) na zabezpieczenie sobie wakacyjnego wypoczynku już teraz, ponieważ poza innymi ważnymi aspektami związanymi bezpośrednio z wypoczynkiem (takimi jak bardzo duży wybór oferty destynacyjnej i hotelowej) będą to najprawdopodobniej wyjątkowo korzystnie zainwestowane pieniądze”. Chodzi o to, że zgodnie z historycznymi danymi wszystko wskazuje na to, że im bliżej wakacji 2027 tym będę one droższe.

Przedstawiają nawet „zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2027 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2027, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2026” – piszą.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Obecnie ceny są średnio o około 456 złotych, czyli o ponad 9,5 procent niższe od cen last minute z początku wakacji 2026, ale – podobnie jak przed rokiem – zwraca uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Tym razem najmniej spektakularnie wypadają spadkowe zmiany cen na kierunkach budżetowych jakimi są Albania, Bułgaria, Egipt i Tunezja, a największe zmiany wystąpiły na mniej masowych kierunkach premiowych, jak Malta, Portugalia – dodają.

Biura podróży z najniższymi cenami

Jeśli porównać – piszą dalej autorzy raportu – średnie ceny wycieczek z biurami podróży w szczycie sezonu 2027 łatwo zauważyć, że obniżyło je w ujęciu rok do roku jedynie biuro Best Reisen, a chodziło o 50 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe – od 50 złotych (TOP Touristik) do 700 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najtańszych wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 67 ofert, drugie Itaka z liczbą 37 ofert, a trzecie Rainbow z liczbą 25 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie miały TUI Poland i Coral Travel (po 5), w Grecji TUI Poland (10), Itaka i Rainbow (po 6), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (11) i Itaka (6), w Turcji TUI Poland (6), Rainbow (4) i Itaka (3), w Tunezji Rainbow, TUI Poland (po 4) i Coral Travel (3), a w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło pozycję w Grecji, Tunezji i Turcji, biuro Itaka w Egipcie, a biuro Itaka w Egipcie, a Rainbow w Tunezji – konkludują autorzy analizy.

Z którym biurem podróży taniej na Cypr lub do Włoch?

W ostatniej części raportu przedstawiają zaś tabelę pokazującą biura podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Na czele ponownie znalazły się biura TUI Poland i Grecos, a na trzeciej pozycji Best Reisen.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Materiał Traveldaty zamykają jeszcze trzy tabele, w których ujęto biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli takimi, „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku (…) na popularnych cypryjskich, greckich i włoskich kierunkach wakacyjnych”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 30 września 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 23 września 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 30 września 2025 roku.