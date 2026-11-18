Ich przedstawiciele rozmawiali o mijającym roku i przyszłości sprzedaży agencyjnej podczas dorocznej konferencji Holidayland. Menedżerka TUI Ilka Lauenroth określiła 2026 rok jako trudny i pełen kryzysów. Nils Casmir, dyrektor sprzedaży Dertour, również przyznał, że firma odnotowała znaczne spadki rezerwacji po wybuchu kryzysów na Bliskim Wschodzie i w Azji. – To było niemal jak pandemia – mówił podczas konferencji zorganizowanej w Robinson Club Ierapetra na Krecie – relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

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Obecnie rezerwacji do Azji i nad Ocean Indyjski jest coraz więcej. Klienci chętniej decydują się także na przeloty z przesiadką w państwach Zatoki Perskiej.

Bardziej krytycznie sytuację oceniła Anja Dammann, menedżerka ds. sprzedaży w Schauinsland-Reisen. Organizator stracił od jednego do dwóch punktów procentowych udziału w rynku i pierwszy raz miał wyniki gorsze niż cały rynek. – Byliśmy niezwykle ostrożni przy zakupie usług, ale po stronie sprzedaży z pewnością nie wykorzystaliśmy wszystkich możliwości uzyskania przychodów – przyznała Dammann.

Osobiste doradztwo nadal potrzebne mimo rozwoju AI

Trzej menedżerowie pozytywnie oceniają przyszłość sprzedaży ich produktów w biurach agentów. Ich zdaniem narzędzia cyfrowe i sztuczna inteligencja powinny przejmować rutynowe zadania, pozostawiając pracownikom więcej czasu na bezpośredni kontakt z klientami. Wiarygodni doradcy są szczególnie ważni przy organizacji skomplikowanych podróży i w sytuacjach kryzysowych.

– Pokolenie Y powoli ma dość cyfrowego przeciążenia – twierdzi Lauenroth. Młodzi ludzie ponownie szukają autentycznych rekomendacji innych ludzi. Dammann dodaje, że wielu klientów ma już dość spędzania wielu godzin w internecie na poszukiwaniu odpowiednich wyjazdów.

TUI wycofał oferty z Check24, Schauinsland pozostaje na portalu

Różnice zdań między przedstawicielami touroperatorów ujawniły się przede wszystkim w podejściu do portali porównawczych. Lauenroth określiła relacje TUI z Check24 jako bardzo trudne. TUI wycofał swoje produkty z dystrybucji za jego pośrednictwem i liczy na to, że podobnie postąpią inni organizatorzy. – Potrzebujemy was teraz, żebyście wytrwali – zaapelowała do agentów.

Dammann nie opowiedziała się natomiast za całkowitym odejściem od portali porównawczych. Schauinsland, podobnie jak inni touroperatorzy, ma z Check24 umowę zawartą na czas nieokreślony.

Menedżerka podkreśliła jednocześnie, że prowizje wypłacane stacjonarnym biurom są wyższe niż te oferowane portalom internetowym. Za nieprawdziwe uznała twierdzenie, że Check24 otrzymuje wyższe prowizje niż tradycyjny kanał sprzedaży.