Coraz więcej turystów wyjeżdża na urlop solo. Daje to swobodę wyboru terminu, kierunku i tempa wypoczynku – pisze w komunikacie Travelplanet.pl. To trend widoczny nie tylko na świecie, ale i w Polsce.

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Rosnące zainteresowanie widać też w danych Travelplanet.pl: w 2025 roku w samotną podróż wybrało się o 40 procent więcej klientów tej sieci agencyjnej niż w 2019 roku. Wyjeżdżali oni między innymi na południe Europy, do Egiptu, Chin, Wietnamu czy Uzbekistanu.

Co czwarty badany planuje podróż solo

Jak wynika z badania przeprowadzonego dla Travelplanet.pl przez firmę Inny Format we wrześniu 2026 roku, zagraniczny wyjazd w pojedynkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje 25 procent podróżujących Polaków. Taką deklarację częściej składają mężczyźni niż kobiety, a także osoby w wieku 18–30 lat. Kolejne 18 procent respondentów jeszcze nie zdecydowało, czy wybierze się w podróż bez osoby towarzyszącej.

Za planami podróży solo najczęściej stoi potrzeba odpoczynku od codzienności – wskazuje ją 54 procent badanych rozważających taki wyjazd. Co piąty chce odpocząć od bliskich, a 19 procent – lepiej poznać siebie. Wyjazd w pojedynkę nie musi jednak oznaczać szukania samotności. Niemal co czwarta osoba z tej grupy (24 procent) chce podczas podróży poznać nowych ludzi.

Foto: Travelplanet.pl

Potrzeba psychicznego odpoczynku wykracza zresztą poza podróże solo. 50 procent całej badanej grupy podróżujących Polaków, zapytanych o motywację do zagranicznego wyjazdu, poza samym wypoczynkiem wskazała regenerację psychiczną. 46 procent wskazało poznawanie zabytków i historii regionu, a 39 procent – odkrywanie lokalnej kuchni.

Plany na wyjazd w pojedynkę są różnorodne.

Foto: Travelplanet.pl

Egipt liderem, ale Europa też zyskuje

Ponad jedna trzecia rezerwacji wyjazdów solo w Travelplanet.pl przypada na Egipt – zarówno w 2025, jak i w 2026 roku. To zdecydowany lider tej kategorii. Wzrosty widać także na przykład we Włoszech i Hiszpanii.

Foto: Travelplanet.pl

Chiny ponad cztery razy częściej

W tym zestawieniu pojawiają się też Chiny. W 2026 roku liczba klientów wybierających ten kierunek na podróż solo zwiększyła się kilkakrotnie i choć nadal jest on niszowy, wzrost zainteresowania jest wyraźny. Rośnie również zainteresowanie Wietnamem i Uzbekistanem.

- Podróże solo mają wiele scenariuszy, a nasze dane dobrze pokazują tę różnorodność. Egipt odpowiada za ponad jedną trzecią sprzedaży w tej kategorii zarówno w 2025, jak i w 2026 roku. To kierunek, w którym odpoczynek na plaży można połączyć z nurkowaniem czy rejsem po Morzu Czerwonym -komentuje ekspertka ds. rynku turystycznego w Travelplanet.pl Ewelina Karczewska-Stasik, cytowana w komunikacie.

- Jednocześnie w Hiszpanii, Włoszech, Albanii, Czarnogórze i Wietnamie tegoroczna liczba rezerwacji solo już przekroczyła wynik całego 2025 roku. Widać więc zainteresowanie zarówno bliskimi kierunkami śródziemnomorskimi, jak i dalszymi podróżami. Solo określa zatem sposób podróżowania, ale nie zamyka podróżnych w jednym pomyśle na urlop – dodaje.

Wrzesień ulubionym miesiącem na wyjazd solo

Najpopularniejszym miesiącem wyjazdów w pojedynkę jest wrzesień. W danych Travelplanet.pl wyróżnia się też grudzień: liczba wyjazdów solo w tym miesiącu jest trzykrotnie większa niż przed pandemią. Obejmuje on również okres świąteczno-sylwestrowy.