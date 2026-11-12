Na czele rankingu świąteczno-noworocznych wyjazdów niezmiennie znajduje się Egipt – wynika z danych multiagenta turystycznego Wakacje.pl.

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Drugie miejsce zajmuje Malta, która odnotowała wzrost liczby rezerwacji o ponad jedną piątą, licząc rok do roku. To kolejny dowód rosnącej popularności tego kraju – według danych maltańskiego Urzędu Statystycznego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku Maltę odwiedziło niemal 417 tysięcy Polaków, czyli więcej niż przez cały ubiegły rok.

Podium zamyka Hiszpania, która dzięki wzrostowi rezerwacji o ponad jedną trzecią awansowała z piątej pozycji. O tej porze roku największą popularnością cieszą się tam Wyspy Kanaryjskie.

Dalekie kierunki coraz popularniejsze

O dwa miejsca w górę przesunęła się również Tajlandia, zajmując czwartą lokatę.

Największe zmiany zaszły jednak w drugiej połowie zestawienia. Maroko awansowało z 11. na 7. miejsce, notując 50-procentowy wzrost liczby rezerwacji w porównaniu z ubiegłorocznym okresem świąteczno-noworocznym.

Ósmą pozycję zajmuje Zanzibar, a dziewiątą i dziesiątą – Wietnam i Kenia. Oba ostatnie kierunki zanotowały wzrost o 46 procent rok do roku i awansowały odpowiednio z 13. i 14. miejsca.

Foto: Wakacje.pl

– Egipt pozostaje najpopularniejszym kierunkiem podróży dzięki ofercie hoteli all inclusive, ale rosnące zainteresowanie Marokiem, Wietnamem czy Kenią pokazuje, że Polacy chętnie odkrywają też inne kierunki. Sprzyjają temu rozwijające się bezpośrednie połączenia czarterowe i wygoda zorganizowanych wyjazdów – mówi ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German, cytowana w komunikacie.

– Z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą Inny Format dla Wakacje.pl wynika, że dla 54 procent ankietowanych oferta biura podróży jest dużym ułatwieniem, ponieważ pozwala pokonać trudności związane z samodzielną organizacją egzotycznej podróży – dodaje.

Święta poza domem? Ponad połowa badanych jest na tak

Z przytoczonego wcześniej badania wynika, że 18 procent ankietowanych wyjeżdżało już na święta, a kolejne 35 procent chciałoby spędzić je poza domem, ale dotychczas nie miało okazji.

Najczęściej wskazywanym powodem wyjazdu jest chęć ucieczki od chłodu i braku słońca w Polsce (40 procent). Połowa osób, które nie wykluczają świątecznej podróży, najchętniej wybrałaby wypoczynek w ciepłym kraju, w formule all inclusive.

Foto: Wakacje.pl

Dwie fale świąteczno-noworocznych wyjazdów

Dane rezerwacyjne Wakacje.pl pokazują, że w okresie świąteczno-noworocznym nadal dominują wyjazdy osób dorosłych bez dzieci. Wśród najpopularniejszych terminów wylotów są zarówno dni poprzedzające Wigilię – 19, 20 i 22 grudnia – jak i okres po Bożym Narodzeniu, przede wszystkim 26, 27 i 29 grudnia.

– Widzimy dwie fale wyjazdów. Część klientów decyduje się spędzić Boże Narodzenie za granicą, inni pozostają na święta w Polsce, a w podróż wyruszają dopiero po nich, by przywitać Nowy Rok w ciepłych krajach. Taki podział pozwala pogodzić rodzinne tradycje z wypoczynkiem i zmianą otoczenia na koniec roku – wyjaśnia Marzena Buczkowska-German.

Ile kosztuje świąteczno-noworoczny wyjazd?

Z danych transakcyjnych Wakacje.pl wynika, że świąteczno-noworoczny wypoczynek dwóch osób w Egipcie kosztuje średnio 8669 złotych, a rodziny z dwojgiem dzieci – 14 228 złotych. Na Malcie pary płacą średnio 4794 złote, a rodziny 2+2 – 7769 złotych. W Hiszpanii jest to odpowiednio 9306 złotych i 12 902 złote.

Foto: Wakacje.pl

– Porównując średnie koszty wyjazdów, warto pamiętać, że duże znaczenie ma nie tylko sam kierunek, ale również sposób wypoczynku. W Egipcie dużą popularnością cieszą się hotele z formułą all inclusive, podczas gdy na Malcie czy w Hiszpanii turyści częściej łączą pobyt ze zwiedzaniem i korzystają z innych wariantów wyżywienia. Na ostateczną cenę wpływają też standard hotelu, termin i długość pobytu – tłumaczy ekspertka Wakacje.pl.

Aktualnie dostępne wyjazdy do Egiptu, do czterogwiazdkowych hoteli w formule all inclusive, kosztują od 2700 złotych od osoby. Na Malcie podobne oferty zaczynają się od 2500 złotych, a w Hiszpanii – od 2600 złotych za tygodniowy pobyt na Costa del Sol w hotelu czterogwiazdkowym z dwoma posiłkami. Tydzień na Fuerteventurze to wydatek rzędu minimum 3600 złotych od osoby.