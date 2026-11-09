Biuro podróży Rainbow zainaugurowało dziś bezpośrednie połączenie czarterowe z lotniskiem Tân Sơn Nhất w Ho Chi Minh w Wietnamie, o czym informuje w komunikacie.

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Dreamlinerem do Wietnamu

Trasę obsługuje Boeing 787 Dreamliner z floty LOT-u. Rejsy realizowane są bez przesiadek i międzylądowań.

Z lotniska pasażerowie udadzą się do popularnego nadmorskiego kurortu Mui Ne nad Morzem Południowochińskim.

– To nasza trzecia perła egzotyki na sezon zima 2026/2027. Cieszymy się, że kierunek spodobał się naszym klientom i już od pierwszego lotu cieszy się tak dużym zainteresowaniem – mówi członkini zarządu Rainbowa Aleksandra Piwko-Susik, cytowana w komunikacie.

– Mui Ne wpisuje się w koncepcję spokojnych wyjazdów, skoncentrowanych na obcowaniu z naturą, poznawaniu lokalnego klimatu z dala od zgiełku. Wierzę, że kierunek ten dobrze wpisze się w gusta nawet najbardziej wymagających podróżników, a nasz partner – LOT zapewni komfortową, bezpieczną podróż wprost z katowickiego lotniska – dodaje.

Przeloty na tej trasie odbywać się będą do połowy sezonu zimowego (do grudnia 2026).

Mui Ne dla miłośników plaż i sportów wodnych

Mui Ne znane jest z piaszczystych plaż oraz białych i czerwonych wydm. Mimo przemian w ostatnich latach kurort nie zatracił uroku rybackiej osady.

Z uwagi na stałe i przewidywalne wiatry Mui Ne uważane jest za wietnamską stolicą kite- i windsurfingu. Działa tu wiele szkół oferujących lekcje sportów wodnych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych.