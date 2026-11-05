Z Lotniska Chopina w Warszawie wystartował wczoraj po południu inauguracyjny lot czarterowy na wyspę Penang w Malezji – podaje w komunikacie jego organizator, biuro podróży Rainbow.

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Boeingiem 787 Dreamlinerem podróżowało 293 turystów. Połączenie obsługuje LOT.

– Penang to niezwykle gościnne miejsce w Malezji. Wyspa oferuje bogactwo kultury, dziedzictwa historycznego, przyrody i kulinarnych doznań – mówi ambasador Malezji w Polsce Dato’ Azri Mat Yacob, cytowany w komunikacie.

– Uruchomienie bezpośredniego połączenia czarterowego z Warszawy to ważny krok w zacieśnianiu relacji między mieszkańcami Polski i Malezji, a jednocześnie szansa na ułatwienie polskim turystom odkrywania różnorodnych atrakcji naszego kraju. Serdecznie witamy gości z Polski i z radością będziemy dzielić się z nimi pięknem, gościnnością i kulturą naszego kraju – dodaje.

Penang i wycieczki po Azji

– Chcemy, aby nasi klienci odkrywali Azję także poza jej najbardziej oczywistymi kierunkami – poznawali miejsca, w których przenikają się różne kultury, tradycje kulinarne i bogactwo przyrody. Penang doskonale wpisuje się w tę ideę, oferując wyjątkowe połączenie wypoczynku, lokalnych smaków i odkrywania wielokulturowego dziedzictwa regionu – podkreśla wiceprezes Rainbowa Jakub Puchałka.

– Dzięki bezpośrednim lotom z Warszawy możemy zaproponować podróżnym pobyt na wyspie i wycieczki objazdowe pozwalające poznać inne miejsca południowo-wschodniej części Azji. Oferta obejmuje wyloty do marca 2027 roku, a w programach wycieczek znalazły się między innymi George Town, sanktuarium orangutanów, imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur, Singapur i Kuala Lumpur – uzupełnia.

Rejs na Penang trwa około 11-12 godzin, a samolot ląduje w międzynarodowym porcie lotniczym Penang.

LOT rozwija czartery

– Segment czarterowy jest istotnym elementem działalności LOT-u. Uruchomienie bezpośrednich rejsów na Penang we współpracy z Rainbowem to kolejny przykład, jak wspólnie z naszymi partnerami otwieramy przed polskimi turystami nowe możliwości odkrywania atrakcyjnych zakątków świata – mówi rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski.

Penang to „kolejna propozycja dla polskich turystów zainteresowanych dalekimi kierunkami i wypoczynkiem w Azji. Bezpośredni przelot ułatwia dotarcie do tego regionu Malezji, otwierając przed podróżnymi możliwość poznania miejsca, które łączy walory wypoczynkowe z bogatą ofertą kulturową i kulinarną. To także ważny krok w rozwoju turystyki, wymiany kulturowej i relacji między Polską a Malezją” – głosi komunikat.

Malezja liczy na więcej polskich turystów

Nowe połączenie wpisuje się również w założenia malezyjskiego programu Visit Malaysia 2026–2027. Jednym z jego celów jest zwiększanie dostępności Malezji dla turystów z zagranicy.

Jak podkreśla Ambasada Malezji, rozwój bezpośrednich połączeń lotniczych może odegrać istotną rolę w realizacji celu zakładającego przyjęcie 61 tysięcy turystów z Polski w 2026 roku. W 2025 roku Malezję odwiedziło 53,2 tysiąca Polaków.