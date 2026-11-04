Rzecznik prasowy poznańskiego lotniska Marcin Wesołek poinformował, że przewoźnik będzie realizował loty na nowej trasie w poniedziałki i piątki, a w niektóre tygodnie sezonu zimowego także w środy.

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W komunikacie Ławicy zaznaczono, że lotnisko EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg jest zarządzane wspólnie przez dwa państwa i jednocześnie obsługuje trzy miasta położone w trzech różnych krajach. Port znajduje się na terytorium Francji, ale posiada odrębne strefy obsługi pasażerów podróżujących do Francji i Szwajcarii. Lotnisko ma też drogowe i kolejowe połączenia z niemieckim Fryburgiem.

„Dla pasażerów oznacza to wyjątkową możliwość dotarcia jednym lotem do regionu trzech kultur, trzech języków i trzech gospodarek, bez konieczności korzystania z lotów przesiadkowych” – zaznaczono w informacji prasowej.

W 2025 roku z Ławicy skorzystało 4,14 miliona pasażerów – najwięcej w historii lotniska i o około 15 procent więcej niż w 2024 roku.