Rudzki poinformował, że 20 października rozstrzygnięty został przetarg na realizację usług marketingowych zmierzających do promocji i stymulacji pasażerskiego ruchu lotniczego na trasie z Lotniska Warszawa-Radom do norweskiego Oslo. Jedyną ofertę opiewającą na prawie 5,3 miliona złotych złożył Wizz Air.

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– Propozycja węgierskich linii została przyjęta przez PPL. Po podpisaniu umowy przewoźnik będzie zobowiązany m.in. do uruchomienia nowego połączenia pomiędzy Radomiem a stolicą Norwegii – wyjaśnia rzecznik PPL.

W przesłanym w czwartek komunikacie prasowym dyrektor Lotniska Warszawa-Radom Rafał Siankowski podkreślał, że trasa z Radomia do Oslo to połączenie będzie ważnym uzupełnieniem całorocznej oferty radomskiego portu.

– Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie ze strony przewoźnika i wprowadzenie lotów do systemu rezerwacyjnego – mówi Siankowski, cytowany w komunikacie.

W październiku na lotnisku w Radomiu obsłużono 9388 podróżnych – o 15 procent więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Przewoźnicy wykonali łącznie 86 cywilnych operacji lotniczych, zarówno w ruchu regularnym, jak i czarterowym.

– Wzrost liczby pasażerów o 15 proc. rok do roku oraz utrzymanie dodatniej dynamiki drugi rok z rzędu potwierdzają, że oferta portu znajduje stałych odbiorców również poza szczytem sezonu wakacyjnego. Ponad 113 tysięcy podróżnych obsłużonych od stycznia to rezultat stabilnego popytu na rejsy z Radomia – zauważa Siankowski.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało otwarte po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym PPL zaprezentowały nową strategię dla tego lotniska do 2030 r., zakładającą model hybrydowy łączący loty czarterowe, tanie linie, cargo, MRO i tak zwany General Aviation, co ma na celu dywersyfikowanie przychodów i poprawę wyników finansowych spółki zarządzającej portem w Radomiu. W 2025 roku zanotowała ona ponad 40 miliona złotych straty. Kierownictwo PPL wychodzi z założenia, że lepiej wdrożyć politykę zachęcania przewoźników do latania z Radomia w zamian za dopłaty, niż jedynie liczyć i pokrywać straty.