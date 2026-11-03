Prace obejmą pas startowy oraz powiązane z nim drogi kołowania. Ich celem jest odnowienie nawierzchni i dostosowanie infrastruktury do wymogów bezpieczeństwa, a także zapewnienie długoterminowej sprawności operacyjnej lotniska. W projekcie uwzględnione zostaną również kwestie środowiskowe – podaje austriacki portal branży turystycznej Tip Online.
Roboty będą prowadzone przez całą dobę. Według planów na obszarze o powierzchni około 250 tysięcy metrów kwadratowych pracować ma około 500 osób. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 30 milionów euro.
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Podczas miesięcznego zamknięcia lotniska w Neapolu część obsługiwanego przez nie ruchu przejmie port lotniczy w Salerno, położony na południe od miasta. Zaplanowano stamtąd łącznie 15 lotów: sześć krajowych i dziewięć międzynarodowych.
Przekierowanie połączeń ma pozwolić na utrzymanie części operacji lotniczych w czasie, gdy port w Neapolu nie będzie obsługiwał regularnego ruchu. Pasażerowie powinni jednak sprawdzić szczegóły swoich rezerwacji, ponieważ lotnisko wylotu lub przylotu może być inne niż wskazane pierwotnie.
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