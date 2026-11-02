Inwestycja realizowana w ramach programu rozwoju infrastruktury na lata 2024–2032 kosztowała 12 milionów złotych.

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Parking P5 jest w całości oświetlony i wyposażony w bezobsługowy system parkingowy, zintegrowany z internetową platformą rezerwacyjną. Plac oddalony jest o około 1000 metrów od terminali pasażerskich.

Budowa parkingów idzie w parze ze wzrostem ruchu na lotnisku

W cenie postoju właściciel zapewnia klientom bezpłatne, całodobowe dowożenie pod terminale elektrycznymi busami, przystosowanymi do transportowania osób z niepełnosprawnościami. Po drugim etapie rozbudowy liczba miejsc na parkingu P5 wzrosła o 1090, do 1950. Po zakończeniu tej inwestycji w Katowice Airport dostępnych jest około 8400 miejsc parkingowych.

Program inwestycyjny Katowice Airport zakłada m.in. znaczącą rozbudowę parkingów. Trwa jeszcze powiększanie parkingu P1 w kierunku zachodnim, gdzie powstaje 400 nowych miejsc.

– Nowy parking terenowy P5 stanowi kluczowy element gigantycznego programu rozbudowy infrastruktury lotniska zaplanowanego do 2032 roku – mówi cytowany w komunikacie biura prasowego lotniska marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. – Jej główne znaczenie polega na skokowym zwiększeniu przepustowości logistycznej portu w obliczu stale rosnącego ruchu pasażerskiego i czarterowego. Pyrzowice od lat zajmują pierwsze miejsce wśród polskich lotnisk regionalnych pod względem obsługi ruchu wakacyjnego. Współpraca z największymi biurami podróży pozwala stąd polecieć do dziesiątek kurortów w Europie, Azji i Afryce. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych jest zatem konieczne.

– W ostatnich dwóch latach oddaliśmy do użytku dwa duże parkingi, P4 i P5 na 3200 samochodów. W planach mamy jeszcze budowę parkingu wielopoziomowego przy głównym terminalu pasażerskim – dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, właściciela lotniska, Artur Tomasik.

Przy lotnisku powstanie też nowy terminal

Rozbudowa parkingów to tylko jeden z elementów programu inwestycyjnego. Jego celem jest wzmocnienie trzech elementów infrastruktury portu: do obsługiwania pasażerów, do serwisowania samolotów i do transportowania towarów. Lotnisko skończyło już czwarty hangar do obsługi technicznej samolotów i nową bazę dla służb utrzymania lotniska – czytamy w komunikacie.

Istotnym przedsięwzięciem, którego realizacja już ruszyła, jest rozbudowa terminalu C, dzięki czemu pojawi się więcej taśm do odbierania bagaży i zamontowane będą bramki do automatycznej kontroli granicznej.

Kluczową inwestycją w Katowice Airport będzie budowa głównego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: centrum przesiadkowym, nowym układem drogowym przed terminalem i łącznikiem między stacją kolejową a terminalem. Lotnisko prowadzi właśnie przetarg w formule dialogu konkurencyjnego na wykonawcę projektu.