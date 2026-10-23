W zimowym rozkładzie lotów z Katowice Airport znalazły się też nowe trasy – informuje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w komunikacie.
W ruchu regularnym zadebiutuje linia lotnicza Air Arabia, która od 17 grudnia będzie latać do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szardża to ważny hub przesiadkowy, z którego można dotrzeć do Indii, Tajlandii, Kenii, Sri Lanki i Malezji.
Wizz Air uruchomi pod koniec października połączenia do egipskich kurortów: Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk.
Nowościami w zimowym rozkładzie będą także loty Ryanaira do Neapolu, które wystartują 3 grudnia, i sezonowe połączenia do Turynu, obsługiwane zarówno przez Ryanaira, jak i Wizz Aira.
Nowe kierunki pojawią się również w ofercie czarterowej – biura podróży zabiorą swoich klientów do Porto Santo w archipelagu Madery, Puerto Vallarta w Meksyku, Sajgonu w Wietnamie i Liberii w Kostaryce.
– Zimowa siatka Katowice Airport łączy popularne kierunki europejskie z możliwością wypoczynku w ciepłych krajach. Dzięki szerokiej ofercie połączeń regularnych i czarterowych mieszkańcy regionu będą mogli zaplanować zarówno krótki wyjazd, jak i dalekie wakacje w Afryce, Azji czy obu Amerykach – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
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W sezonie zimowym Wizz Air, Ryanair, Air Arabia i LOT zaoferują 40 tras regularnych.
Włochy: Katania (Wizz Air, Ryanair), Mediolan–Bergamo (Ryanair), Neapol (Wizz Air, Ryanair), Rzym–Fiumicino (Wizz Air, Ryanair), Turyn (Wizz Air, Ryanair)
Hiszpania: Alicante (Wizz Air, Ryanair), Barcelona (Wizz Air), Fuerteventura (Wizz Air), Malaga (Wizz Air, Ryanair), Teneryfa (Wizz Air)
Wielka Brytania: Londyn–Luton (Wizz Air), Londyn–Stansted (Ryanair), Manchester (Ryanair)
Egipt: Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk (Wizz Air)
Portugalia: Madera, Porto (Wizz Air)
Cypr: Larnaka (Wizz Air), Pafos (Ryanair)
Grecja: Ateny (Wizz Air, Ryanair)
Malta: Malta (Wizz Air, Ryanair)
Holandia: Eindhoven, Maastricht–Aachen (Wizz Air)
Dania: Billund (Wizz Air)
Gruzja: Kutaisi (Wizz Air)
Irlandia: Dublin (Ryanair)
Islandia: Reykjavik (Wizz Air)
Maroko: Agadir (Wizz Air)
Niemcy: Dortmund (Wizz Air)
Polska: Warszawa (LOT)
Zjednoczone Emiraty Arabskie: Szardża (Air Arabia)
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W sezonie zimowym biura podróży zaoferują z Katowice Airport 31 kierunków czarterowych. Wśród nich znajdą się zarówno popularne kurorty wakacyjne, jak i bardzo dalekie kierunki.
Hiszpania: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Teneryfa, La Palma
Egipt: Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk
Dominikana: Puerto Plata, Punta Cana
Meksyk: Cancún, Puerto Vallarta
Portugalia: Madera, Porto Santo (nowość)
Tajlandia: Bangkok, Phuket
Turcja: Antalya, Kayseri
Wietnam: Phu Quoc, Sajgon (nowość)
Gambia: Bandżul
Kenia: Mombasa
Kostaryka: Liberia (nowość)
Maroko: Agadir
Oman: Salala
Sri Lanka: Colombo
Tanzania: Zanzibar
Tunezja: Dżerba
Wenezuela: Porlamar
Włochy: Cuneo
Wyspy Zielonego Przylądka: Amílcar Cabral na wyspie Sal
Dalekie loty, między innymi do Dominikany, Meksyku, Tajlandii, Wietnamu, Wenezueli i Kostaryki, obsługiwać będą szerokokadłubowe samoloty, w tym boeingi 787 Dreamlinery i airbusy A330-300.
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