W zimowym rozkładzie lotów z Katowice Airport znalazły się też nowe trasy – informuje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze w komunikacie.

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W ruchu regularnym zadebiutuje linia lotnicza Air Arabia, która od 17 grudnia będzie latać do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szardża to ważny hub przesiadkowy, z którego można dotrzeć do Indii, Tajlandii, Kenii, Sri Lanki i Malezji.

Wizz Air uruchomi pod koniec października połączenia do egipskich kurortów: Hurghady, Marsa Alam i Szarm el-Szejk.

Nowościami w zimowym rozkładzie będą także loty Ryanaira do Neapolu, które wystartują 3 grudnia, i sezonowe połączenia do Turynu, obsługiwane zarówno przez Ryanaira, jak i Wizz Aira.

Nowe kierunki pojawią się również w ofercie czarterowej – biura podróży zabiorą swoich klientów do Porto Santo w archipelagu Madery, Puerto Vallarta w Meksyku, Sajgonu w Wietnamie i Liberii w Kostaryce.

– Zimowa siatka Katowice Airport łączy popularne kierunki europejskie z możliwością wypoczynku w ciepłych krajach. Dzięki szerokiej ofercie połączeń regularnych i czarterowych mieszkańcy regionu będą mogli zaplanować zarówno krótki wyjazd, jak i dalekie wakacje w Afryce, Azji czy obu Amerykach – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

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Zima 2026/2027 – połączenia regularne

W sezonie zimowym Wizz Air, Ryanair, Air Arabia i LOT zaoferują 40 tras regularnych.

Włochy: Katania (Wizz Air, Ryanair), Mediolan–Bergamo (Ryanair), Neapol (Wizz Air, Ryanair), Rzym–Fiumicino (Wizz Air, Ryanair), Turyn (Wizz Air, Ryanair)

Hiszpania: Alicante (Wizz Air, Ryanair), Barcelona (Wizz Air), Fuerteventura (Wizz Air), Malaga (Wizz Air, Ryanair), Teneryfa (Wizz Air)

Wielka Brytania: Londyn–Luton (Wizz Air), Londyn–Stansted (Ryanair), Manchester (Ryanair)

Egipt: Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk (Wizz Air)

Portugalia: Madera, Porto (Wizz Air)

Cypr: Larnaka (Wizz Air), Pafos (Ryanair)

Grecja: Ateny (Wizz Air, Ryanair)

Malta: Malta (Wizz Air, Ryanair)

Holandia: Eindhoven, Maastricht–Aachen (Wizz Air)

Dania: Billund (Wizz Air)

Gruzja: Kutaisi (Wizz Air)

Irlandia: Dublin (Ryanair)

Islandia: Reykjavik (Wizz Air)

Maroko: Agadir (Wizz Air)

Niemcy: Dortmund (Wizz Air)

Polska: Warszawa (LOT)

Zjednoczone Emiraty Arabskie: Szardża (Air Arabia)

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Zima 2026/2027 – połączenia czarterowe

W sezonie zimowym biura podróży zaoferują z Katowice Airport 31 kierunków czarterowych. Wśród nich znajdą się zarówno popularne kurorty wakacyjne, jak i bardzo dalekie kierunki.

Hiszpania: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Teneryfa, La Palma

Egipt: Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk

Dominikana: Puerto Plata, Punta Cana

Meksyk: Cancún, Puerto Vallarta

Portugalia: Madera, Porto Santo (nowość)

Tajlandia: Bangkok, Phuket

Turcja: Antalya, Kayseri

Wietnam: Phu Quoc, Sajgon (nowość)

Gambia: Bandżul

Kenia: Mombasa

Kostaryka: Liberia (nowość)

Maroko: Agadir

Oman: Salala

Sri Lanka: Colombo

Tanzania: Zanzibar

Tunezja: Dżerba

Wenezuela: Porlamar

Włochy: Cuneo

Wyspy Zielonego Przylądka: Amílcar Cabral na wyspie Sal

Dalekie loty, między innymi do Dominikany, Meksyku, Tajlandii, Wietnamu, Wenezueli i Kostaryki, obsługiwać będą szerokokadłubowe samoloty, w tym boeingi 787 Dreamlinery i airbusy A330-300.