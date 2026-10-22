Po niemal 13 latach negocjacji Unia Europejska przyjęła nowelizację rozporządzenia nr 261/2004, regulującego prawa pasażerów w wypadku opóźnienia lub odwołania lotu i odmowy przyjęcia na pokład.

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Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę podróżnych, uprościć procedury reklamacyjne i ograniczyć dodatkowe opłaty pobierane przez linie lotnicze – przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK).

Odszkodowania bez zmian, ale łatwiejsze do uzyskania

Pasażerowie zachowują prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro w wypadku opóźnienia przylotu do miejsca docelowego o co najmniej trzy godziny. W toku negocjacji rozważano wydłużenie tego progu do pięciu godzin, jednak ostatecznie zrezygnowano z tej propozycji, co jest „istotną wygraną konsumentów”.

Pasażer będzie miał dziewięć miesięcy od rzeczywistej daty odlotu na wystąpienie o odszkodowanie, a przewoźnik będzie musiał potwierdzić otrzymanie wniosku i wypłacić należną kwotę lub uzasadnić odmowę w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Ponadto w wypadku opóźnienia uprawniającego do odszkodowania linia lotnicza będzie musiała w ciągu 96 godzin od zakończenia podróży poinformować pasażera o jego prawach i sposobie ubiegania się o rekompensatę.

Koniec z niektórymi dodatkowymi opłatami

Pasażer będzie mógł bezpłatnie zabrać na pokład jeden przedmiot osobisty o maksymalnych wymiarach do 40x30x15 centymetrów lub mieszczący się pod siedzeniem. Przewoźnicy i pośrednicy będą musieli domyślnie prezentować ceny biletów uwzględniające również jeden bagaż podręczny.

Linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za wydrukowanie karty pokładowej od pasażera, który wcześniej się odprawił.

Bezpłatna będzie także co najmniej jedna korekta literówki w nazwisku pasażera lub jego aktualizacja wynikająca ze zmiany administracyjnej. Warunkiem będzie zgłoszenie takiej potrzeby najpóźniej 48 godzin przed odlotem.

Nowe regulacje położą również kres praktyce no-show, polegającej na anulowaniu kolejnych odcinków podróży, w tym lotu powrotnego, jeśli pasażer nie wykorzystał wcześniejszego lotu w ramach tej samej rezerwacji. Przewoźnik nie będzie mógł z tego powodu odmówić wejścia na pokład ani żądać dodatkowej opłaty.

Więcej możliwości w razie odwołania lotu

Zmienią się również zasady dotyczące organizacji podróży zastępczej. Jeśli linia lotnicza nie zaproponuje odpowiedniego zastępczego połączenia w ciągu trzech godzin, pasażer będzie mógł samodzielnie zorganizować transport do miejsca docelowego, korzystając z usług innego przewoźnika lotniczego lub, jeśli będzie to uzasadnione, innego środka transportu.

Będzie mógł następnie domagać się zwrotu niezbędnych i uzasadnionych wydatków, maksymalnie do 400 procent pełnej ceny pierwotnego biletu lub biletów wraz z ewentualnymi opłatami pośrednika.

Nie wszystkie zmiany korzystne dla pasażerów

Chociaż bilans reformy wypada na korzyść konsumentów, nowelizacja zawiera również mniej korzystne dla podróżnych rozwiązania, będące wynikiem kompromisu z branżą lotniczą – zwraca uwagę ECK.

W sytuacjach długotrwałych zakłóceń w ruchu lotniczym przewidziano górny limit bezpłatnego zakwaterowania w hotelu – trzy noce.

Nie zdecydowano się na podwyższenie stawek odszkodowań, które pozostają na poziomie z 2004 roku – z powodu inflacji ich realna wartość nabywcza jest dziś odczuwalnie niższa.

Nie wprowadzono też obowiązkowego zabezpieczenia finansowego na wypadek bankructwa linii lotniczej.

– Przez lata w sprawach lotniczych obserwowaliśmy niepokojącą asymetrię – często podróżny w trakcie zakłóconego lotu musiał działać pod ogromną presją czasu, podczas gdy na rozpatrzenie reklamacji czekał miesiącami, niejednokrotnie zderzając się z odmowami powołującymi się na ogólnikowe „nadzwyczajne okoliczności” – mówi koordynator ECK Wojciech Szczerba, cytowany w komunikacie.

– Największą wartością nowej regulacji nie jest sama wysokość stawek odszkodowań, które udało się obronić, lecz precyzja proceduralna. Wprowadzenie sztywnego, 30-dniowego terminu na odpowiedź linii lotniczej oraz jasny podział odpowiedzialności za organizację transportu zastępczego to krok w stronę prawdziwego partnerstwa na rynku. Jako sieć ECC-Net każdego roku wspieramy tysiące konsumentów w polubownym rozwiązywaniu sporów z zagranicznymi liniami lotniczymi. Nasze doświadczenie pokazuje, że najwięcej konfliktów rodzi się z niejasności – gdy przepisy pozostawiają zbyt duży margines do różnej interpretacji, porozumienie bywa trudne do osiągnięcia. Ta nowelizacja daje pasażerom i naszej sieci zupełnie nową jakość. Klarowne zasady, sztywne 30 dni na odpowiedź przewoźnika oraz jasny katalog niedozwolonych opłat tworzą przejrzyste ramy, w których konsument i linia lotnicza z innego kraju UE mogą sprawnie i polubownie dojść do porozumienia – ocenia Szczerba.

Rozporządzenie 2026/2202 zostało opublikowane 2 października 2026 roku. Przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy, który pozwoli przewoźnikom, lotniskom i instytucjom nadzorującym dostosować procedury do nowych wymagań. Przepisy zaczną obowiązywać w październiku 2027 roku.