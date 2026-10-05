Sprawa dotyczyła pięcioosobowej rodziny, która zarezerwowała lot z Berlina do Dublina. Pasażerowie pojawili się przy stanowisku odprawy godzinę i 52 minuty przed odlotem. Bezpłatna odprawa online była już zamknięta, dlatego Ryanair pobrał od każdego z nich 55 euro, czyli łącznie 275 euro – pisze portal beck-aktuell.de.

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Pasażer musi być odprawiony, to nie usługa dodatkowa

Rodzina zapłaciła i poleciała, ale później wystąpiła o zwrot opłaty. Sąd Rejonowy w Königs Wusterhausen przyznał jej rację, uznając klauzulę za nieważną, jako postanowienie zaskakujące w rozumieniu niemieckiego Kodeksu cywilnego. Sąd wskazał również, że Ryanair nie przedstawił kosztów w sposób jasny i przejrzysty.

Sąd Krajowy w Cottbus w wyroku wstępnym z 11 września 2026 roku (sygnatura: 8 S 179/26) podtrzymał obowiązek zwrotu 275 euro, ale zastosował inne uzasadnienie. Uznał, że klauzula dotycząca odprawy podlega kontroli. Odprawa nie jest bowiem dodatkową usługą, której koszt można przerzucić na pasażera, lecz warunkiem koniecznym wykonania przez linię usługi transportowej.

Sąd zaznaczył, że przewoźnik może oferować różne sposoby odprawy i pobierać opłatę za jeden z nich, jeśli pasażer ma rzeczywisty wybór. Jeżeli jednak bezpłatna odprawa online została zamknięta, podróżny musi skorzystać z odprawy przy stanowisku, aby wejść na pokład. Płatna opcja staje się wtedy obowiązkowa.

Ryanair zamknął odprawę bez powodu

Ryanair nie wykazał, że zamknięcie odprawy online dwie godziny przed odlotem było konieczne z przyczyn technicznych. Klauzula nie przewidywała też bezpłatnej odprawy przy stanowisku w wypadku awarii serwera lub systemu informatycznego przewoźnika. Sąd uznał to za dodatkową niedogodność i powołał się w tym zakresie na wyrok austriackiego Sądu Najwyższego z 19 maja 2026 roku.

Sąd Krajowy wskazał również, że Ryanair nie może powoływać się na wyrok TSUE w sprawie C-28/19. Orzeczenie to dotyczyło bowiem tego, kiedy opłaty za odprawę można uznać za koszty opcjonalne na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia WE nr 1008/2008, ale nie rozstrzygało, czy taka opłata niesłusznie dyskryminuje pasażera w rozumieniu art. 307 Kodeksu cywilnego.