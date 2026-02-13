Reklama
Sąd stawia ultimatum Ryanairowi – jeśli nie wykona wyroku, czekają go dalsze sankcje

Sąd gospodarczy w Barcelonie zaostrzył stanowisko wobec Ryanaira w sporze linii lotniczej z internetowym agentem turystycznym eDreams. W najnowszym postanowieniu wzywa przewoźnika do natychmiastowego zaprzestania oczerniania agenta i grozi kolejnym postępowaniem karnym.

Publikacja: 13.02.2026 06:00

Foto: PAP, Darek Delmanowicz

Marzena Buczkowska-German

Spór pomiędzy Ryanairem a platformą turystyczną eDreams wchodzi w nową, możliwe że najpoważniejszą, fazę – pisze hiszpański portal Hosteltur.

Sąd gospodarczy w Barcelonie wydał postanowienie, w którym wzywa irlandzkiego przewoźnika do natychmiastowego wykonania wcześniejszych wyroków, zobowiązujących go do zaprzestania kampanii oczerniania agenta internetowego (OTA, z ang. online travel agency). W przeciwnym razie – jak wynika z treści orzeczenia – członkowie kierownictwa przewoźnika mogą zostać objęci postępowaniem karnym.

Ostrzeżenie dla Ryanaira przed odpowiedzialnością karną

Sąd wskazuje, że dalsze ignorowanie prawomocnych rozstrzygnięć może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo nieposłuszeństwa wobec władzy sądowej. Zgodnie z hiszpańskim prawem do takiej kwalifikacji dochodzi, gdy oskarżony po przegraniu sprawy uporczywie nie wykonuje wyraźnego, konkretnego i jednoznacznego nakazu sądu.

Jak podkreśla eDreams w swoim komunikacie, Ryanair już wcześniej dostał podobne ostrzeżenie, na etapie środków zabezpieczających w tym samym postępowaniu. Zdaniem OTA obecne postanowienie stanowi „ostatnie sądowe ostrzeżenie” i potwierdza, że linia konsekwentnie nie wykonuje nałożonych na nią obowiązków.

10 dni na usunięcie treści i opublikowanie sprostowania

W najnowszym orzeczeniu sąd wyznaczył Ryanairowi termin dziesięciu dni na usunięcie ze strony internetowej i z mediów społecznościowych wszelkich treści uznanych za oczerniające eDreams i opublikowanie oficjalnego sprostowania na stronie korporacyjnej w celu naprawienia szkody wizerunkowej wyrządzonej OTA.

Aby zapewnić skuteczność wykonania postanowienia, sąd upoważnił do nakładania na przewoźnika miesięcznych grzywien przymuszających, które będą obowiązywać tak długo, jak długo będzie utrzymywać się stan niewykonania orzeczenia.

Zaostrzenie stanowiska sądu

Postanowienie odzwierciedla wyraźne zaostrzenie reakcji wymiaru sprawiedliwości wobec strategii niskokosztowego przewoźnika. Spór, który pierwotnie dotyczył praktyk dystrybucyjnych i przejrzystości taryf, przekształcił się w konflikt o reputację i przestrzeganie prawa, z realnym ryzykiem eskalowania do poziomu odpowiedzialności karnej.

Sąd wskazuje, że wcześniejsze ostrzeżenia – w tym na etapie zabezpieczenia roszczeń – nie przyniosły efektu. Taka powtarzalność naruszeń może, w ocenie sądu, uzasadniać podjęcie dalszych kroków.

Możliwe konsekwencje dla rynku biletów lotniczych

Dla branży turystycznej sprawa ma znaczenie wykraczające poza relacje dwóch podmiotów. Konflikt między linią lotniczą a OTA dotyka fundamentalnych kwestii modelu sprzedawania biletów lotniczych, relacji przewoźnik–pośrednik i granic komunikacji korporacyjnej w sporach handlowych.

Ewentualne wszczęcie postępowania karnego wobec członków kierownictwa Ryanaira byłoby precedensem w kontekście sporów między liniami lotniczymi a platformami rezerwacyjnymi w Hiszpanii, a być może i w całej Unii Europejskiej.

Na tym etapie sąd daje przewoźnikowi ostatnią szansę na wykonanie wyroków. Nowe naruszenie – jak wynika z treści postanowienia – może spowodować uruchomienie procedury karnej za niepodporządkowanie się orzeczeniom sądowym.

Dalszy rozwój sytuacji będzie uważnie obserwowany zarówno przez linie lotnicze, jak i OTA, ponieważ może wpłynąć na standardy relacji i porozumiewania się w europejskim sektorze dystrybucji turystycznej – komentuje portal.

Źródło: rp.pl

