11 listopada akcjonariusze EasyJet poparli przejęcie przewoźnika przez Apollo – podaje agencja Reutera. Zgoda otwiera drogę do jednej z największych w Europie transakcji wykupu linii lotniczej przez fundusz typu private equity. Po sfinalizowaniu operacji easyJet, po ponad 25 latach obecności na londyńskiej giełdzie, stanie się spółką prywatną.

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Jak podaje Reuters, za transakcją opowiedzieli się właściciele 97,07 procent akcji objętych układem zatwierdzanym przez sąd. Poparcie dla umowy wyraziło 83,29 procent akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu. Wynik przekroczył wymagany próg pozwalający na przekształcenie przewoźnika w spółkę prywatną.

Przejęcie EasyJet wymaga jeszcze zgody regulatorów

Transakcja napotyka jednak na przeszkody regulacyjne w Unii Europejskiej. Unijni urzędnicy przygotowują się do przeglądu przepisów dotyczących własności linii lotniczych, tak aby zagraniczni inwestorzy nie mogli przejmować nad nimi faktycznej kontroli.

EasyJet ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, ale prowadzi działalność również na podstawie unijnych licencji, które pozwalają mu obsługiwać bazy i połączenia na terenie Wspólnoty. Z tego względu większość udziałów przewoźnika powinna należeć do inwestorów z siedzibą w Unii Europejskiej.

W celu dostosowania się do tych wymogów linia zawiesiła prawa głosu związane z częścią akcji należących do inwestorów spoza Unii Europejskiej. Podczas walnego zgromadzenia udział akcjonariuszy z Unii Europejskiej w strukturze własnościowej wynosił 35,07 procent.

Związki zawodowe krytykują strukturę transakcji

Przejęciu sprzeciwiają się również przedstawiciele pracowników. Europejska Rada Zakładowa ostrzegła, że struktura transakcji może osłabić odporność linii lotniczej i narazić zatrudnionych na ryzyka, które dotychczas nie zostały odpowiednio uwzględnione.

Zakup easyJet wpisuje się w szerszy trend przejmowania spółek notowanych na londyńskiej giełdzie przez fundusze private equity, w większości mające siedziby w Stanach Zjednoczonych. Jednym z czynników sprzyjających takim transakcjom jest dyskonto, z jakim indeks FTSE 100 jest notowany w porównaniu z amerykańskim odpowiednikiem.

EasyJet zamierza sfinalizować przejęcie przed końcem pierwszego kwartału 2027 roku.

EasyJet to jedna z największych europejskich tanich linii lotniczych, założona w 1995 roku. W roku finansowym 2025 (zakończonym 30 września 2025 r.) linia przewiozła 93,4 miliona pasażerów (dla porównania - jej główny konkurent, Ryanair, 208 milionów). Główna siedziba przewoźnika znajduje się w Luton w Wielkiej Brytanii, ale ma też bazy w Londynie-Gatwick, Bristolu, Manchesterze, Berlinie, Paryżu i Mediolanie. Lata też Polski.