Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał, że podczas VII Światowej Konferencji Transportu Lotniczego, która odbywa się w Montrealu, prezes ULC Julian Rotter podpisał dwie umowy o komunikacji lotniczej – ze Wspólnotą Bahamów i z Republiką Panamy.

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„Porozumienia stanowią kolejny krok w rozwoju międzynarodowych relacji w obszarze lotnictwa cywilnego i tworzą podstawy prawne do uruchomienia regularnych przewozów lotniczych między Polską a obydwoma państwami. Umowy nie wprowadzają ograniczeń w zakresie punktów docelowych na terytoriach stron oraz przewidują możliwość realizacji przewozów w formule code-share, umożliwiającej współpracę między przewoźnikami lotniczymi” – czytamy w komunikacie ULC.

Dodano w nim, że omówione zostały „możliwości współpracy z polskimi przewoźnikami”.

„Ambitne projekty infrastrukturalne i rozwój polskich przewoźników lotniczych wymagają aktywnego zaangażowania Polski w proces zawierania nowych umów o komunikacji lotniczej, co jest niezbędne dla tworzenia warunków do rozwoju połączeń i współpracy między państwami” – przekazano na profilu ULC.