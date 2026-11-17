Przewoźnik zapewnił, że nic nie wskazuje, by przyczyną kłopotów był atak cybernetyczny lub inne tego typu działanie. Podkreślono zarazem, że awaria dotknęła tylko odloty; nie miała natomiast najmniejszego wpływu na samoloty realizujące rejsy bądź te, które przystępowały do lądowania.

Reklama Reklama

Wcześniej, odpowiadając na skargę internauty na portalu X w sprawie długiego oczekiwania na start samolotu United Airlines, przewoźnik poinformował, że to skutek „rozległej awarii systemu” i firma pracuje nad jego rozwiązaniem.

Awaria, która sparaliżowała wszystkie lotniska w Ameryce

Nie wiadomo na razie, co spowodowało awarię, ani jak wielu lotów dotknęła. Według strony Flightaware opóźnienia dotknęły 460 lotów United Airlines. To samo źródło podało, że w sumie w poniedziałek w USA opóźnienia miało ponad 18 tys. lotów. Po części był to wciąż wynik piątkowego wstrzymania wszystkich startów spowodowanego problemem technicznym, który wystąpił podczas modernizacji części systemu łączności.

Poniedziałkowa awaria była kolejną w serii usterek technicznych, które ważne amerykańskie firmy przeżyły w ostatnich dniach. Poza paraliżem ruchu lotniczego w piątek chodzi też o szeroką i trwającą ponad dobę awarię produktów Microsoftu z końca ub. tygodnia.

W poniedziałek problemów z systemem doświadczył też bank JPMorgan Chase. Usterka opóźniła przelewy pieniężne części klientów i dotknęła też klientów innych banków przesyłających pieniądze z i do Chase. Według CNBC skala tej awarii była stosunkowo niewielka.