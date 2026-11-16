Linia lotnicza Fly4 Airlines z siedzibą w Dublinie złożyła wniosek o tymczasową likwidację. Rzecznik Interpath Advisory potwierdził portalowi ch-aviation, że sąd powołał Brendana O’Reilly’ego i Marka Degnana na tymczasowych likwidatorów Fly4 Airlines Green Limited, będącej prawną nazwą spółki.

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Jak poinformował rzecznik Interpath Advisory, sytuacja finansowa spółki istotnie pogorszyła się w 2026 roku, a jej obecny program lotów zakończył się pod koniec października. Do najpilniejszych zadań tymczasowych likwidatorów należy przejęcie kontroli nad sprawami spółki, zabezpieczenie jej aktywów i nawiązanie kontaktu z pracownikami, leasingodawcami samolotów, organami regulacyjnymi, wierzycielami, dostawcami usług utrzymania technicznego i innymi zainteresowanymi stronami.

Tymczasowi likwidatorzy mają również współpracować z liniami lotniczymi obsługiwanymi przez spółkę i pozostałymi kontrahentami, aby omówić ewentualne skutki operacyjne.

Cztery samoloty uziemione

Fly4 Airlines dysponuje czterema samolotami Boeing 737-800 i czeka na kolejny. Trzech maszyn używa na podstawie tak zwanego dry-lease (wynajem samolotu bez załogi), a jedna jest własnością spółki. Dane ADS-B wskazują, że wszystkie cztery samoloty były uziemione w okresie od 28 października do 6 listopada 2026 roku. Dwa znajdowały się na lotnisku Stambuł-Atatürk, jeden w Norymberdze, a czwarty na lotnisku w Brukseli.

Rzecznik Interpath Advisory poinformował, że likwidatorzy ocenią obecne ustalenia dotyczące samolotów, obowiązujące umowy spółki i jej szerszą sytuację finansową. Działania mają być prowadzone w ramach uporządkowanego procesu, którego celem jest ochrona wartości i ograniczenie dalszych zobowiązań. Zainteresowane strony mają być informowane bezpośrednio w miarę wyjaśniania sytuacji.

Krótka historia Fly4 Airlines

Fly4 Airlines powstała w 2023 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w marcu 2024 roku. Jej bazą jest lotnisko w Dublinie. 51 procent udziałów w spółce należy do polskiego przewoźnika czarterowego Enter Air, a 49 procent do niemieckiego TUI Beteiligungs. Celem utworzenia przedsiębiorstwa było zapewnienie elastycznej przepustowości, szczególnie dla TUI i innych przewoźników w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Jak podaje ch-aviation, Fly4 miała dostarczać samoloty Boeing 737-800 w ramach wet-lease (wynajem samolotu wraz z załogą, ubezpieczeniem oraz serwisem) dla Enter Air w 2024 roku oraz niemieckiego SundAir w październiku 2026 roku.