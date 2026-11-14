Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w USA odwołała nałożony kilka godzin wcześniej zakaz startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował sekretarz (minister) transportu Sean Duffy, przyczyną przerwy była awaria przestarzałego systemu łączności, który został przeciążony danymi podczas aktualizacji.

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Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski przekazał PAP po wznowieniu operacji lotniczych, że „wszystkie trzy rejsy powrotne PLL LOT do Warszawy wystartowały”.

- Rejs LO4 z Chicago (ORD) wystartował z opóźnieniem 8 minut, LO27 z Nowego Jorku (JFK) – 40 minut, natomiast LO22 z Los Angeles (LAX) – 4 godzin i 30 minut - dodał.

Moczulski poinformował, że „zakłócenia wpłynęły również na dalszą rotację samolotów Boeing 787 Dreamliner”. - W konsekwencji rejsy LO65 z Warszawy do Bangkoku oraz LO23 z Warszawy do Los Angeles mogą być opóźnione o około dwie godziny - przekazał.

Podkreślił, że „sytuacja operacyjna jest na bieżąco monitorowana”.

Po przywróceniu lotów, szef Departamentu (Ministerstwa) Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin powiedział, że obecnie nic nie wskazuje, by wstrzymanie lotów w USA spowodowane było cyberatakiem lub udziałem państw trzecich. Podkreślił też, że sprawa jest bez związku z awarią usług Microsoftu.

Według Fox News, wstrzymanie startów lotów spowodowało ponad opóźnienie ponad 8,5 tys. lotów i odwołaniu 6,5 tys. kolejnych. Skutkiem był też masowy chaos na lotniskach. Część samolotów została przekierowana na inne lotniska z powodu braku miejsca. Z uwagi na zajęte bramki, w wielu przypadkach pasażerowie byli trzymani przez godziny w samolocie.

Piątkowy zakaz startów w całym kraju był dopiero trzecim takim przypadkiem w historii. Wcześniejsze miały miejsce po zamachach 11 września oraz w styczniu 2023 roku w związku z awarią systemu ostrzeżeń dla pilotów (NOTAM). W tym drugim przypadku przerwa trwała kilka godzin, lecz spowodowała kaskadowe odwołania i opóźnienia lotów przez kilka następnych dni.