Jak napisał Duffy na platformie X, FAA wydała nakaz wstrzymania lotów „w związku z problemem komunikacyjnym, który dotknął wszystkie Centra Kontroli Ruchu Lotniczego”. Dodał, że „technicy FAA badają tę sprawę”.

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Szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin określił problem jako „awarię telekomunikacyjną” i zapewnił, że nie ma powodu do lęków, a nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Podczas rozmowy z dziennikarzami oznajmił, że nie ma żadnych informacji wskazujących, że przyczyną był cyberatak ani żadne „złowrogie działania”. Jednocześnie przyznał, że na obecnym etapie nie może niczego wykluczyć.

Dodał też, że nie ma powodów, by łączyć awarię z wdrożeniem opartego na sztuczną inteligencję nowego narzędzia do kontroli lotów, SMART, ani z awarią usług Microsoftu.

Mullin powiedział, że awaria łączności nie jest całkowita, a poszczególne elementy systemu kontroli lotu są w stanie się komunikować „na pewnym poziomie”.

FAA wyjaśnia, że powodem była seria „następujących po sobie awarii łączności radiowej”.

„Wystąpiła tymczasowa przerwa w łączności – ze względów bezpieczeństwa wszystkie loty zostały wstrzymane” – napisała agencja. Zaznaczyła, że wszystkie loty są monitorowane, a te międzynarodowe będą rozpatrywane indywidualnie. Od czasu zarządzenia wstrzymania, część samolotów wylądowała.

Jak napisał „New York Times”, rzecznik resortu transportu nie potrafił powiedzieć, czy awaria jest powiązana z awarią radaru rządowego portalu meteorologicznego weather.gov miała związek z problemami FAA.

Nie jest dotąd jasne, jak długo potrwa wstrzymanie. Jest to dopiero trzecie wstrzymanie lotów w całym kraju w historii.

Wcześniejsze miały miejsce po zamachach 11 września i w 2023 roku w związku z awarią systemu ostrzeżeń dla pilotów (NOTAM). W tym drugim przypadku przerwa trwała kilka godzin, lecz spowodowała kaskadowe odwołania i opóźnienia lotów przez kilka następnych dni.

Według CNN, jak dotąd opóźnionych zostało 6 tysięcy lotów a kilkaset odwołanych. Tylko na resztę piątku zaplanowane jest ok. 11 tysięcy lotów.