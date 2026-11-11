W ruchu regularnym lotnisko obsłużyło 336 501 podróżnych, czyli o 10 485 (+3,2 procent) więcej niż w październiku 2025 roku.

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Z połączeń czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, skorzystało 313 376 osób, czyli o 1075 więcej (+0,3 procent) w porównaniu rok do roku.

Odnotowano w tym czasie 5150 startów i lądowań. To wzrost o 254 operacje lotnicze (+5,2 procent) w zestawieniu z październikiem 2025 roku.

Od stycznia do końca października 2026 roku w Katowice Airport obsłużono ogółem 6 889 816 podróżnych, czyli o 410 548 osób więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku.

– Znaczący wzrost ruchu pasażerskiego napędzał rozwój oferty przewoźników niskokosztowych. W trwającym sezonie zimowym, ze względu na sytuację geopolityczną i utrzymujące się wysokie ceny paliwa lotniczego, spodziewamy się korekty przewozów – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Artur Tomasik.

Zgodnie z najnowszą prognozą od listopada 2026 roku do marca 2027 roku, lotnisko przewiduje mniejszą liczbę pasażerów w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym. Wynika to z ograniczenia oferowania linii lotniczych i touroperatorów w związku z wysokimi cenami paliwa, a także z wycofania zimowej oferty czarterowej na Bliski Wschód. Zaktualizowana prognoza na cały 2026 rok zakłada, że w Katowice Airport zostanie obsłużonych około 7,65 miliona pasażerów. Pierwotnie szacowano, że będzie ich około 7,8 miliona.