233 pasażerów poleciało dziś z Katowic do Kostaryki inauguracyjnym rejsem czarterowym, realizowanym przez LOT na zlecenie biura podróży Rainbow
Pierwszy raz w historii podróżni mogą dotrzeć z Katowic do Kostaryki bez przesiadek – podkreśla w komunikacie touroperator.
Czartery Rainbowa lądować będą na lotnisku Guanacaste w północno-zachodniej części Kostaryki, „słynącej z pięknych plaż, tropikalnej przyrody i wyjątkowej różnorodności krajobrazów”.
– Uruchomienie bezpośredniego połączenia czarterowego z Katowic do Kostaryki to kolejny krok w rozwoju naszej oferty dalekich, egzotycznych podróży. Jako „król egzotyki” proponujemy klientom wyjątkowe kierunki i zapewniamy możliwie największy komfort podróżowania. Dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT nasi klienci mogą dotrzeć do Kostaryki bez przesiadek, rozpoczynając swoją podróż na bardzo lubianym katowickim lotnisku – mówi wiceprezes Rainbowa Piotr Burwicz, cytowany w komunikacie.
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– Biuro podróży Rainbow jest liderem w segmencie dalekodystansowej turystyki wyjazdowej z Katowic Airport. Z uznaniem obserwujemy, jak nasz partner z każdym kolejnym sezonem zimowym konsekwentnie poszerza ofertę bezpośrednich rejsów wakacyjnych z pyrzowickiego lotniska w dalekie zakątki świata. Jestem przekonany, że nowość w ofercie touroperatora – wakacje w Kostaryce z bezpośrednim przelotem z Katowic – będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem pasażerów – dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport, Artur Tomasik.
Po około 13 godzinach lotu pasażerowie zostaną powitani przez lokalne władze i poczują, czym jest kostarykańska „pura vida”.
- Nowe połączenie to ważny krok w przybliżaniu regionu Guanacaste turystom z Polski. Dzięki temu połączeniu zyskują oni możliwość odkrywania wyjątkowej przyrody, kultury i gościnności, z których słynie nasz region. Wzmacnia ono również naszą pozycję na polskim rynku i wspiera dalszy rozwój połączeń lotniczych między Guanacaste a Europą – podkreśla menedżerka ds. handlowych i komunikacji lotniska Guanacaste Renata Gonzalez.
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Za kilka dni, 9 listopada, odbędzie się kolejna inauguracja połączenia czarterowego, uruchomionego przez Rainbowa.
Tym razem pasażerowie wyruszą w bezpośrednią podróż z Katowic do Wietnamu, na wypoczynek w Mui Ne.
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