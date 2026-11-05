Pierwszy raz w historii podróżni mogą dotrzeć z Katowic do Kostaryki bez przesiadek – podkreśla w komunikacie touroperator.

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Czartery Rainbowa lądować będą na lotnisku Guanacaste w północno-zachodniej części Kostaryki, „słynącej z pięknych plaż, tropikalnej przyrody i wyjątkowej różnorodności krajobrazów”.

– Uruchomienie bezpośredniego połączenia czarterowego z Katowic do Kostaryki to kolejny krok w rozwoju naszej oferty dalekich, egzotycznych podróży. Jako „król egzotyki” proponujemy klientom wyjątkowe kierunki i zapewniamy możliwie największy komfort podróżowania. Dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT nasi klienci mogą dotrzeć do Kostaryki bez przesiadek, rozpoczynając swoją podróż na bardzo lubianym katowickim lotnisku – mówi wiceprezes Rainbowa Piotr Burwicz, cytowany w komunikacie.

Rainbow rozwija dalekie czartery z Pyrzowic

– Biuro podróży Rainbow jest liderem w segmencie dalekodystansowej turystyki wyjazdowej z Katowic Airport. Z uznaniem obserwujemy, jak nasz partner z każdym kolejnym sezonem zimowym konsekwentnie poszerza ofertę bezpośrednich rejsów wakacyjnych z pyrzowickiego lotniska w dalekie zakątki świata. Jestem przekonany, że nowość w ofercie touroperatora – wakacje w Kostaryce z bezpośrednim przelotem z Katowic – będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem pasażerów – dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport, Artur Tomasik.

Po około 13 godzinach lotu pasażerowie zostaną powitani przez lokalne władze i poczują, czym jest kostarykańska „pura vida”.

- Nowe połączenie to ważny krok w przybliżaniu regionu Guanacaste turystom z Polski. Dzięki temu połączeniu zyskują oni możliwość odkrywania wyjątkowej przyrody, kultury i gościnności, z których słynie nasz region. Wzmacnia ono również naszą pozycję na polskim rynku i wspiera dalszy rozwój połączeń lotniczych między Guanacaste a Europą – podkreśla menedżerka ds. handlowych i komunikacji lotniska Guanacaste Renata Gonzalez.

Wietnam kolejną egzotyczną nowością

Za kilka dni, 9 listopada, odbędzie się kolejna inauguracja połączenia czarterowego, uruchomionego przez Rainbowa.

Tym razem pasażerowie wyruszą w bezpośrednią podróż z Katowic do Wietnamu, na wypoczynek w Mui Ne.