Karol Przywara zastąpił na stanowisku prezesa Związku Regionalnych Portów Lotniczych Annę Miderę
Decyzja o powierzeniu Karolowi Przywarze funkcji prezesa Związku Regionalnych Portów Lotniczych zapadła na wczorajszym posiedzeniu organizacji we Wrocławiu. Przywara zastąpił na tym stanowisku Annę Miderę, do niedawna prezes Portu Lotniczego Łódź.
– Obejmuję tę funkcję w dobrym okresie dla polskich portów regionalnych, które obsługują około dwie trzecie ruchu pasażerskiego w Polsce. Rosnący ruch, nowe połączenia i inwestycje umacniają naszą pozycję w europejskiej branży lotniczej. Nasz rozwój jest zauważany i doceniany przez międzynarodowych partnerów. Za tymi wynikami stoją zespoły lotnisk i współpraca, która przekłada się na lepszą dostępność i rozwój gospodarczy regionów – napisał Karol Przywara na swoim profilu na Facebooku.
Czytaj więcej
Wieloletni menedżer i inżynier budownictwa Piotr Borys został powołany na nowego prezesa spółki CPK - poinformował w piątek Port Polska. Borys prze...
Nowy prezes ZRPL zapowiada, że będzie dążył do wzmocnienia pozycji lotnisk regionalnych w dialogu z administracją państwową, likwidował bariery ograniczające ich rozwój i profesjonalizował działalność samej organizacji.
Zamierza powołać stałe biuro, którym pokieruje wybrany w konkursie dyrektor. Do jego zadań będzie należało zarządzanie bieżącą działalnością związku, koordynowanie współpracy między lotniskami i wdrażanie przyjętych założeń.
– Chcę wykorzystać ten moment do dalszej profesjonalizacji ZRPL. Stałe biuro, wsparcie eksperckie i regularny dialog z administracją i partnerami branżowymi pozwolą nam skuteczniej działać na rzecz wszystkich portów i tworzyć dobre warunki do ich dalszego rozwoju. Siłą naszego środowiska jest różnorodność. Duże i mniejsze lotniska, ruch pasażerski, cargo czy operacje cywilno-wojskowe pełnią różne, uzupełniające się role. Zależy mi na współpracy, która uwzględnia te potrzeby i daje każdemu z portów mocny głos we wspólnych sprawach – mówi Przywara.
Czytaj więcej
Spółka CPK dostała zadanie ukończenia lotniska do 2032 roku i będzie do tego dążyć – mówi jej nowy prezes Piotr Borys. Podkreśla, że firma ma pieni...
Wśród priorytetowych kwestii wymagających rozwiązań systemowych nowy szef ZRPL wymienił usprawnienie procedur inwestycyjnych, przegląd regulacji dotyczących hałasu lotniczego i wypracowanie sprawiedliwszego modelu finansowania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Jak czytamy na stronie internetowej ZRPL, związek został powołany w celu zorganizowania i usystematyzowania współpracy pomiędzy regionalnymi portami lotniczymi w Polsce. Głównym celem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, a także administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
Związek zajmuje się również wspieraniem procesów inwestycyjnych na lotniskach regionalnych, wspieraniem modernizacji i restrukturyzacji portów, poszukiwaniem zasilania kapitałowego i finansowego i opracowywaniem wspólnych standardów jakości funkcjonowania portów lotniczych.
Czytaj więcej
Organizacje zrzeszające linie lotnicze i lotniska, ACI Europe i Airlines for Europe (A4E) przedstawiły sześć propozycji zmian w unijnym Systemie Wj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas