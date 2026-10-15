Wdrożenie EES spowodowało kolejki na wielu lotniskach, w niektórych trzeba czekać pięć godzin
Europejskie stowarzyszenie portów lotniczych ACI Europe i organizacja Airlines for Europe (A4E), zrzeszająca największe europejskie linie lotnicze, zaapelowały o pilne zmiany operacyjne i regulacyjne w systemie EES. Według obu organizacji długie kolejki na granicach strefy Schengen nadal powodują utrudnienia dla pasażerów, lotnisk i przewoźników.
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Mimo wysiłków służb kontroli granicznej, wspieranych przez lotniska, czas oczekiwania pozostaje długi. Kolejki narażają pasażerów na niedogodności, w tym ryzyko utraty lotów i przesiadek. Powodują również zatory w terminalach i zwiększają obciążenie funkcjonariuszy straży granicznej oraz personelu lotnisk i linii lotniczych.
ACI Europe i A4E wskazują na kilka nierozwiązanych problemów strukturalnych. Wśród nich wymieniają niewystarczającą liczbę pracowników kontroli granicznej, niestabilność systemów informatycznych obsługujących EES oraz ograniczone wdrożenie i wykorzystanie kiosków samoobsługowych i automatycznych bramek kontroli granicznej.
Organizacje zwracają również uwagę na ograniczoną funkcjonalność i dostępność aplikacji Travel to Europe, która służy do wstępnej rejestracji podróżnych.
Dyrektor generalny ACI Europe Olivier Jankovec i dyrektor zarządzająca A4E Ourania Georgoutsakou podkreślają, że EES zwiększył bezpieczeństwo zewnętrznych granic Europy, ale po sześciu miesiącach pełnego funkcjonowania nie zapewnia sprawnego przekraczania granic. Według nich oczekiwanie na szybszą i płynniejszą odprawę pozostaje niespełnione.
W tej sytuacji branża lotnicza przedstawiła plan sześciu działań, które mają ograniczyć problemy operacyjne, usprawnić obsługę danych biometrycznych, zwiększyć wykorzystanie rejestracji wstępnej i automatycznej kontroli granicznej oraz zapewnić większą elastyczność w okresach wzmożonego ruchu.
Propozycje obejmują:
Szósty postulat zakłada ustanowienie stałego mechanizmu elastyczności operacyjnej, który pozwalałby na częściowe zawieszenie procedur w sytuacji nadmiernego czasu oczekiwania.
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Przedstawiciele obu organizacji zaapelowali do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o jak najszybsze wdrożenie proponowanych rozwiązań, we współpracy z sektorem lotniczym. Podkreślili, że europejski system zarządzania granicami powinien jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo i sprawność operacyjną.
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