Od godziny 7 do 21 zarządzająca belgijską przestrzenią powietrzną spółka skeyes wstrzyma regularną obsługę ruchu lotniczego na krajowych lotniskach. Powodem jest niewystarczająca liczba kontrolerów, którzy stawią się do pracy podczas strajku. Jak wyjaśnia skeyes, nie pozwoli to na zapewnienie bezpiecznej obsługi regularnych połączeń. Według agencji AFP przez 14 godzin będą realizowane jedynie loty ratunkowe, awaryjne i operacje niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

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Dwa największe lotniska Belgii sparaliżowane strajkiem

Największe utrudnienia spodziewane są na lotnisku Bruksela-Zaventem, głównym porcie lotniczym Belgii. Jego rzecznik przekazał mediom, że w poniedziałek między 6 a 22 lotnisko miało obsłużyć 429 rejsów z 59 500 pasażerami. Odwołane będą wszystkie przyloty i odloty zaplanowane między godziną 7 a 21.

Podobna sytuacja panuje na lotnisku Charleroi, z którego korzystają głównie przewoźnicy niskokosztowi. W niedzielę władze portu potwierdziły odwołanie wszystkich przylotów i odlotów zaplanowanych na cały poniedziałek, również poza pierwotnie zapowiadanym 14-godzinnym okresem ograniczeń. Jednocześnie zaapelowały one do pasażerów, by nie przyjeżdżali do terminalu. Informacje o odwołanych rejsach oraz dostępnych alternatywach mają przekazywać bezpośrednio linie lotnicze. Utrudnienia dotyczą także pozostałych belgijskich lotnisk obsługiwanych przez skeyes, m.in. w Antwerpii, Liège, Ostendzie i Kortrijk.

Linie lotnicze oburzone strajkiem kontrolerów lotów

Decyzja o wstrzymaniu regularnej obsługi ruchu lotniczego wywołała ostrą reakcję linii lotniczych. Brussels Airlines oświadczył, że „głęboko ubolewa nad wyjątkowo późnym zakomunikowaniem tej decyzji”, podkreślając, że jeszcze kilka godzin przed komunikatem o strajku nie spodziewał się niemal żadnych zakłóceń na lotnisku w Brukseli. Grupa Lufthansa, do której należy Brussels Airlines, potwierdziła konieczność odwołania większości rejsów do i z Brukseli w godzinach obowiązywania ograniczeń. Poszkodowanym pasażerom zaoferowano możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy za bilety.

Krytycznie zareagowała również organizacja BAR Belgium, reprezentująca około 25 przewoźników lotniczych. Według niej to już jedenasta akcja strajkowa wpływająca na belgijską przestrzeń powietrzną w ciągu ostatnich 11 miesięcy. Przedstawiciele branży ostrzegają, że powtarzające się zakłócenia szkodzą pasażerom, gospodarce i międzynarodowej reputacji Belgii jako węzła komunikacyjnego.

Dodatkowo niechęć wobec belgijskich kontrolerów ruchu lotniczego budzą ich wynagrodzenia. Jak informuje dziennik „Het Laatste Nieuws”, ich miesięczne zarobki mogą sięgać nawet 15 tys. euro brutto. Jest to jednak górny pułap wynagrodzeń, a nie przeciętna pensja w zawodzie.

Z lotniskami strajkuje transport publiczny

Nie jest to pierwszy konflikt pracowniczy w skeyes w ostatnich miesiącach. We wrześniu kontrolerzy na lotnisku Charleroi protestowali przeciwko zasadom wynagradzania pracy nocnej, co prowadziło do odwoływania kolejnych rejsów. Na początku listopada kierownictwo spółki zawarło ze związkami zawodowymi dwa porozumienia dotyczące między innymi dodatków, warunków pracy i organizacji przyszłego centrum kontroli lotów w Namur. Obecna akcja ma jednak znacznie szersze podłoże – ogólnokrajowy dzień protestu zwołały belgijskie związki zawodowe w sprzeciwie wobec planów oszczędnościowych i reform społeczno-gospodarczych rządu premiera Barta De Wevera.

Pasażerowie przebywający w Belgii muszą liczyć się również z poważnymi utrudnieniami w transporcie publicznym. Zakłócenia zapowiedziano w brukselskiej sieci STIB, obejmującej metro, tramwaje i autobusy, a flamandzki przewoźnik De Lijn przygotował ograniczony rozkład jazdy. Część autobusów i tramwajów nie wyjedzie na trasy. Według zapowiedzi normalnie mają natomiast kursować pociągi belgijskich kolei państwowych SNCB.

Odszkodowania za strajk i odwołane loty dla pasażerów

Pasażerowie, których loty zostaną odwołane, nie tracą prawa do zwrotu pieniędzy ani podróży alternatywnej. Zgodnie z unijnymi przepisami linia lotnicza musi zaproponować im zwrot kosztów biletu lub zmianę trasy podróży na porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie albo w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, zależnie od dostępności miejsc.

Osobom oczekującym na kolejny lot przysługuje również opieka, obejmująca posiłki i napoje, a w razie konieczności także nocleg oraz transport między hotelem a lotniskiem. Inaczej wygląda kwestia dodatkowego odszkodowania, wynoszącego od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego może zostać uznany za nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą przewoźnika z obowiązku wypłaty. Linia musi jednak wykazać, że odwołanie lotu było spowodowane takimi okolicznościami i nie można było go uniknąć, mimo podjęcia wszelkich rozsądnych środków.