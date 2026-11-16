Białystok ma w planach przekształcenie lotniska w Krywlanach – dziś wykorzystywanego głównie przez aeroklub – w port lotniczy obsługujący regularne połączenia pasażerskie – donosi portal WNP. Zdaniem Polskich Portów Lotniczych taka inwestycja nie ma ekonomicznego sensu. Z kolei LOT nie deklaruje uruchomienia jakichkolwiek połączeń z tak powstałym lotniskiem.

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Jak twierdzi prezydent Białegostoku, na rozbudowę lotniska w Krywlanach przewidziano 10 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Władze samorządowe liczą na uruchomienie portu lotniczego pod koniec 2028 roku.

Białystok chce lotniska pasażerskiego w Krywlanach. „Nie będzie drugiego Radomia”

Usunięcie przeszkód lotniczych – m.in. wysokich drzew – rozbudowa infrastruktury i uruchomienie regularnych połączeń pasażerskich – to plan Białegostoku na wykorzystanie lotniska w Krywlanach, dysponującego jednym pasem startowym o długości 1350 metrów. Pomimo dotychczasowych inwestycji problem wysokich drzew nie został rozwiązany, co wytykała miastu Najwyższa Izba Kontroli.

Efektem długich dyskusji białostoccy radni oraz sejmik województwa podlaskiego zgodzili się na powołanie wspólnej spółki, której zadaniem będzie przygotowanie dalszego rozwoju lotniska w Krywlanach, a ostatecznym celem – przejęcie zarządzania nad nim.

– Moim celem jest, aby pierwszy samolot pasażerski wylądował w Białymstoku pod koniec 2028 r. Podkreślam jednak, że to moja prognoza, a nie gwarancja – powiedział portalowi WNP Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, zapewniając, że nie będzie to kolejna lotniskowa porażka. „Nie będzie drugiego Radomia” – stwierdził prezydent cytowany przez WNP.

Podkreślił, że mowa o lotnisku na małą skalę: zabierającym początkowo po 20, a z czasem po 50 pasażerów na samolot. Chodzi raczej o połączenia na niewielką skalę, zapewniające mieszkańcom Podlasia dostęp do krajowych i zagranicznych portów lotniczych.

Lotnisko w Białymstoku. LOT i Polskie Porty Lotnicze negatywnie nastawione

W roli doradcy przy realizacji projektu Truskolaski widzi państwową spółkę Polskie Porty Lotnicze (PPL), a jako potencjalnych przewoźników – PLL LOT i SprintAir. Jako trzy potencjalne kierunki lotów wskazał Warszawę, Wrocław i Wiedeń, ewentualnie Kopenhaga.

Tymczasem LOT jest bardzo ostrożny w deklaracjach.

– W przypadku lotniska Białystok-Krywlany jest obecnie zbyt wcześnie, aby składać jakiekolwiek deklaracje dotyczące ewentualnego uruchomienia połączeń czy określać perspektywę czasową takiego przedsięwzięcia – wyjaśnia przewoźnik cytowany przez WNP.

Zainteresowanie, zdaniem Truskolaskiego, miał okazać także przewoźnik SprintAir, wyspecjalizowany w lotach transportowych i czarterowych, a dysponujący flotą samolotów mogących pomieścić do 33 osób na pokładzie.

Z kolei państwowe Polskie Porty Lotnicze podważają ekonomiczny sens budowy mikrolotniska, zwracając uwagę, że w Polsce nie funkcjonują komercyjne porty pasażerskie na tak małą skalę. Powodem ma być niemożność pokrycia wysokich kosztów stałych.

– W całej Europie bardzo małe lotniska regionalne są zamykane lub ograniczane, ponieważ generują straty rzędu kilku milionów euro rocznie, a Komisja Europejska coraz mocniej ukróca publiczną pomoc państwa dla nierentownych portów. (…) Budowa mikrolotniska dla 50-osobowych samolotów w dzisiejszych realiach rynkowych to projekt bez szans na komercyjne zbilansowanie – twierdzi Marcin Danił, wiceprezes ds. finansowo-handlowych w PPL, cytowany przez WNP. Jak podkreśla, kolejnym problemem jest to, czy znajdą się przewoźnicy chętni do uruchomienia połączeń z takiego lotniska.