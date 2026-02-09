Lotnisko w Radomiu ma nową strategię rozwoju. Porzuca jednowymiarowy model pasażerski

Aktualizacja: 09.02.2026 15:56 Publikacja: 09.02.2026 14:32
Polskie Porty Lotnicze ogłosiły nową strategię rozwoju lotniska w Radomiu
Foto: PPL
W 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 95,6 tysiąca pasażerów i zrealizowało 2,2 tysiąca cywilnych operacji lotniczych – informują w komunikacie Polskie Porty Lotnicze (PPL).
Dotychczasowy – pasażerski – model rozwoju, oparty na tanich liniach lotniczych lub czarterach, nie zapewnia jednak stabilności finansowej tej inwestycji. Nowa strategia zakłada porzucenie jednowymiarowego podejścia na rzecz elastycznego, realistycznego modelu rozwoju – czytamy w komunikacie.
– Nowa strategia dla Lotniska Warszawa-Radom opiera się na modelu hybrydowym, który łączy funkcje pasażerskie z działalnością pozapasażerską, taką jak cargo, obsługa techniczna samolotów czy szkolenia lotnicze. Dzięki temu Radom przestaje być postrzegany wyłącznie przez pryzmat liczby pasażerów, a staje się miejscem realnie odpowiadającym na potrzeby rynku, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i rozwoju kadr dla całego sektora lotniczego – mówi członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił, cytowany w komunikacie.
Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie nowego bezpośredniego połączenia z Lotniska Warszawa–Radom.
Nowa strategia dla radomskiego lotniska ma dwa filary. Filar pasażerski obejmuje:
· wsparcie tradycyjnych przewoźników w rozwoju ich siatki na Mazowszu poprzez oferowanie przepustowości,
· rozwijanie czarterów jako konkurencyjnej i dopasowanej do regionu oferty turystycznej,
· stopniowe budowanie obecności tanich linii lotniczych bez kanibalizacji przychodów,
· rozwijanie segmentu general aviation, wykorzystujące ograniczoną dostępność slotów na Lotnisku Chopina.
Filar pozapasażerski koncentruje się na:
· przyciąganiu działalności MRO, czyli obsługi technicznej i serwisowej statków powietrznych,
· rozwijaniu regionalnego węzła cargo, obsługującego ekspresowe przesyłki kurierskie, e-commerce i ładunki przemysłowe wrażliwe czasowo,
· budowaniu zaplecza szkoleniowego dla personelu lotniczego, wspierającego rozwój kompetencji dla branży lotniczej w całej Polsce.
Elementem strategii jest również zmiana wizerunku lotniska. PPL odchodzą od marketingu masowego na rzecz precyzyjnego digital marketingu, skoncentrowanego na strefie oddziaływania Radomia. Lotnisko ma być postrzegane jako miejsce przydatne dla mieszkańców i biznesu, a nie symboliczna inwestycja infrastrukturalna.
Nowa strategia ma zapewnić lotnisku trwałą rolę w krajowym systemie transportowym, przy jednoczesnym racjonalnym zarządzaniu kosztami, ryzykiem i potencjałem rozwojowym regionu – głosi komunikat.
