Lotnisko w Radomiu ma nową strategię rozwoju. Porzuca jednowymiarowy model pasażerski

W 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 95,6 tysiąca pasażerów i zrealizowało 2,2 tysiąca cywilnych operacji lotniczych – informują w komunikacie Polskie Porty Lotnicze (PPL).

Dotychczasowy – pasażerski – model rozwoju, oparty na tanich liniach lotniczych lub czarterach, nie zapewnia jednak stabilności finansowej tej inwestycji. Nowa strategia zakłada porzucenie jednowymiarowego podejścia na rzecz elastycznego, realistycznego modelu rozwoju – czytamy w komunikacie.

– Nowa strategia dla Lotniska Warszawa-Radom opiera się na modelu hybrydowym, który łączy funkcje pasażerskie z działalnością pozapasażerską, taką jak cargo, obsługa techniczna samolotów czy szkolenia lotnicze. Dzięki temu Radom przestaje być postrzegany wyłącznie przez pryzmat liczby pasażerów, a staje się miejscem realnie odpowiadającym na potrzeby rynku, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i rozwoju kadr dla całego sektora lotniczego – mówi członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił, cytowany w komunikacie.

Dwa filary nowej strategii

Nowa strategia dla radomskiego lotniska ma dwa filary. Filar pasażerski obejmuje: