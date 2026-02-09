Reklama

Lotnisko w Radomiu ma nową strategię rozwoju. Porzuca jednowymiarowy model pasażerski

Polskie Porty Lotnicze zaprezentowały nową strategię rozwoju Lotniska Warszawa-Radom, opartą na modelu hybrydowym, łączącym działalność pasażerską z dodatkowymi funkcjami poprawiającymi rentowność portu. Celem strategii jest stabilizacja operacyjna i finansowa lotniska poprzez dywersyfikację źródeł przychodów i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Publikacja: 09.02.2026 14:32

Polskie Porty Lotnicze ogłosiły nową strategię rozwoju lotniska w Radomiu

Polskie Porty Lotnicze ogłosiły nową strategię rozwoju lotniska w Radomiu

Foto: PPL

Nelly Kamińska

W 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 95,6 tysiąca pasażerów i zrealizowało 2,2 tysiąca cywilnych operacji lotniczych – informują w komunikacie Polskie Porty Lotnicze (PPL).

Dotychczasowy – pasażerski – model rozwoju, oparty na tanich liniach lotniczych lub czarterach, nie zapewnia jednak stabilności finansowej tej inwestycji. Nowa strategia zakłada porzucenie jednowymiarowego podejścia na rzecz elastycznego, realistycznego modelu rozwoju – czytamy w komunikacie.

– Nowa strategia dla Lotniska Warszawa-Radom opiera się na modelu hybrydowym, który łączy funkcje pasażerskie z działalnością pozapasażerską, taką jak cargo, obsługa techniczna samolotów czy szkolenia lotnicze. Dzięki temu Radom przestaje być postrzegany wyłącznie przez pryzmat liczby pasażerów, a staje się miejscem realnie odpowiadającym na potrzeby rynku, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i rozwoju kadr dla całego sektora lotniczego – mówi członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej

Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia
Linie Lotnicze
Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia

Dwa filary nowej strategii

Nowa strategia dla radomskiego lotniska ma dwa filary. Filar pasażerski obejmuje:

Reklama
Reklama

· wsparcie tradycyjnych przewoźników w rozwoju ich siatki na Mazowszu poprzez oferowanie przepustowości,

· rozwijanie czarterów jako konkurencyjnej i dopasowanej do regionu oferty turystycznej,

· stopniowe budowanie obecności tanich linii lotniczych bez kanibalizacji przychodów,

· rozwijanie segmentu general aviation, wykorzystujące ograniczoną dostępność slotów na Lotnisku Chopina.

Filar pozapasażerski koncentruje się na:

· przyciąganiu działalności MRO, czyli obsługi technicznej i serwisowej statków powietrznych,

Reklama
Reklama

· rozwijaniu regionalnego węzła cargo, obsługującego ekspresowe przesyłki kurierskie, e-commerce i ładunki przemysłowe wrażliwe czasowo,

· budowaniu zaplecza szkoleniowego dla personelu lotniczego, wspierającego rozwój kompetencji dla branży lotniczej w całej Polsce.

Czytaj więcej

PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”

Nowa filozofia komunikacji i pozycjonowania

Elementem strategii jest również zmiana wizerunku lotniska. PPL odchodzą od marketingu masowego na rzecz precyzyjnego digital marketingu, skoncentrowanego na strefie oddziaływania Radomia. Lotnisko ma być postrzegane jako miejsce przydatne dla mieszkańców i biznesu, a nie symboliczna inwestycja infrastrukturalna.

Nowa strategia ma zapewnić lotnisku trwałą rolę w krajowym systemie transportowym, przy jednoczesnym racjonalnym zarządzaniu kosztami, ryzykiem i potencjałem rozwojowym regionu – głosi komunikat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Radom Lotnisko Warszawa-Radom Polskie Porty Lotnicze
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wizz Air zapowiada największy w historii letni rozkład lotów z Katowic
Lotniska
Wizz Air rozwija się w Katowicach. Nowa trasa do Chorwacji i ósmy samolot w bazie
Lotnisko w Gdańsku było pod względem liczby pasażerów drugim regionalnym lotniskiem w kraju
Lotniska
Rekord lotniska w Gdańsku - 7,4 miliona pasażerów, 62,5 miliona złotych zysku
Na lotnisku w Gdańsku, w różnych punktach terminala, pojawiły się cztery komfortki
Lotniska
Nowe udogodnienia na gdańskim lotnisku. „Dla osób ze specjalnymi potrzebami”
Port Lotniczy Poznań-Ławica ma za sobą rekordowy rok
Lotniska
Lotnisko w Poznaniu z rekordowym wynikiem. Przoduje w Europie w swoim segmencie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama