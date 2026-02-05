Anex Tour będzie woził turystów nad Morze Czerwone z Radomia

Anex Tour Poland ogłosił uruchomienie w sezonie letnim 2026 połączenia czarterowego z Lotniska Warszawa-Radom do Hurghady.

Loty realizowane będą od 7 maja do 22 października, raz w tygodniu – w każdy czwartek. Każdym rejsem będzie mogło polecieć 189 pasażerów.

Nowe połączenie to odpowiedź na duże zainteresowanie wypoczynkiem w formule all inclusive i potrzebę skrócenia czasu dojazdu na lotnisko – głosi komunikat touroperatora.

Więcej lotnisk regionalnych w ofercie Anex Tour

– Uruchomienie połączeń z Radomia do Hurghady to kolejny krok w realizacji naszej strategii zwiększania dostępności atrakcyjnych kierunków wakacyjnych z lotnisk regionalnych – mówi wiceprezes Anex Tour Poland Dominika Jurkowska, cytowana w komunikacie.