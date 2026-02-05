Anex Tour będzie woził turystów nad Morze Czerwone z Radomia

Aktualizacja: 06.02.2026 12:46 Publikacja: 05.02.2026 23:23
W sezonie letnim 2026 Anex Tour Poland będzie latał do egipskiej Hurghady
Foto: CTK, Petr Svancara
Anex Tour Poland ogłosił uruchomienie w sezonie letnim 2026 połączenia czarterowego z Lotniska Warszawa-Radom do Hurghady.
Loty realizowane będą od 7 maja do 22 października, raz w tygodniu – w każdy czwartek. Każdym rejsem będzie mogło polecieć 189 pasażerów.
Nowe połączenie to odpowiedź na duże zainteresowanie wypoczynkiem w formule all inclusive i potrzebę skrócenia czasu dojazdu na lotnisko – głosi komunikat touroperatora.
– Uruchomienie połączeń z Radomia do Hurghady to kolejny krok w realizacji naszej strategii zwiększania dostępności atrakcyjnych kierunków wakacyjnych z lotnisk regionalnych – mówi wiceprezes Anex Tour Poland Dominika Jurkowska, cytowana w komunikacie.
– Egipt niezmiennie pozostaje jednym z ulubionych kierunków Polaków, a Hurghada oferuje doskonałe warunki do wypoczynku przez cały sezon. Chcemy zapewnić naszym klientom wygodę podróży i szeroki wybór miejsc wylotu – dodaje.
Anex Tour Poland działa na rynku turystycznym od ponad 30 lat, obecny jest w 39 krajach. Sprzedaje wyjazdy do popularnych miejsc wakacyjnych na czele z Turcją, Egiptem, Bułgarią, Tunezją czy Grecją.
Lata partnerską linią lotniczą Mavi Gök Airlines oraz Skyline Express. Jego polscy klienci mogą latać z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Krakowa, Rzeszowa, Bydgoszczy i Radomia. W boeingach 777 touroperator oferuje przeloty w podwyższonej klasie Comfort i First.
