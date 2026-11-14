Ruch lotniczy do i z USA stopniowo wraca w Europie do normy po problemach operacyjnych – poinformowała w sobotę unijna agencja Eurocontrol w odpowiedzi na pytanie PAP.

Reklama Reklama

Na największym lotnisku w Wielkiej Brytanii, Heathrow, część lotów do USA odwołano lub opóźniono – podała stacja BBC. Chodzi m.in. o połączenia obsługiwane przez linie British Airways, American Airlines i United Airlines.

Niektóre loty LOT-u opóźnione

Z opóźnieniem wystartowały również trzy rejsy PLL LOT z USA do Warszawy – przyznał w sobotę rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że opóźnienia wynoszą od kilku minut do ponad czterech godzin. Uprzedził, że mogą one dotknąć również loty z Warszawy do Los Angeles (LO65) i z Warszawy do Bangkoku (LO23).

Skutki zakłóceń w ruchu lotniczym w USA były stosunkowo mało odczuwalne dla pasażerów na wielu lotniskach w Europie, w tym w Niemczech – podała agencja dpa.

Na największym niemieckim lotnisku, we Frankfurcie nad Menem, odwołano cztery zaplanowane na sobotę loty do USA, ponieważ maszyny, które miały obsłużyć to połączenie, nie mogły wylecieć w piątek z USA – informowała rzeczniczka portu. Trzy samoloty już po starcie z Frankfurtu zawrócono do Niemiec. W sobotę rano mowa była już o tylko o pojedynczych opóźnieniach. Na lotnisku w Monachium odwołano cztery z 20 zaplanowanych na sobotę lotów do USA.

W Hiszpanii zakłócenia w ruchu lotniczym w USA doprowadziły do odwołania czterech lotów, w tym rejsu linii Iberia z Madrytu do Chicago, rejsu linii Delta z Madrytu do Atlanty – podał dziennik „El Pais”. Ponadto do Barcelony nie doleciał samolot United Airlines z Chicago, który po dwóch godzinach postoju miał lecieć z powrotem do USA. Odnotowano też opóźnienia lotów między głównymi portami lotniczymi w obu krajach.

Hiszpański operator lotnisk, cytowany przez gazetę, podał, że w sobotę przed południem loty do USA stopniowo wracały do normalnego rozkładu, choć nadal występowały pewne opóźnienia.

Na rzymskim lotnisku Fiumicino opóźniona była niewielka liczba lotów w sobotę przed południem – podała agencja Ansa. Loty do Chicago były opóźnione o ponad dwie godziny, do Atlanty o półtorej godziny, a do Detroit o 30 minut. W przypadku zaplanowanych na sobotę po południu lotów do Los Angeles, Houston i Atlanty należy liczyć się z opóźnieniami o trzy do czterech godzin.

Wielka awaria i zakaz startów dla samolotów w Stanach Zjednoczonych

Do chaosu w ruchu lotniczym doszło po tym, gdy amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wprowadziła w piątek tzw. ground stop, czyli całkowity zakaz startów dla wszystkich samolotów w USA.

Według stacji CNN w momencie ogłoszenia decyzji, w piątek po południu czasu lokalnego, w powietrzu znajdowało się 3,5 tysiąca samolotów. Restrykcje zniesiono po 4,5 godzinach, o 2,16 w sobotę czasu polskiego.

Po przywróceniu lotów minister transportu USA Sean Duffy powiedział na konferencji prasowej, że przerwę spowodowała awaria przestarzałego, analogowego systemu łączności, w tym urządzeń komunikacyjnych, przełączników i routerów, które zostały przeciążone danymi.

Zapewnił, że winny nie jest i nie mógł być nowy system AI pomagający w kontroli ruchu. Z kolei koncern Microsoft wykluczył związek incydentu ze swoją wcześniejszą globalną awarią.

Amerykańskie linie United Airlines, Delta oraz American Airlines ostrzegły, że powrót do normalnego rozkładu połączeń potrwa przez cały weekend.

Duffy informował na konferencji, że mogą wystąpić dalsze zakłócenia. Dodał, że prezydent USA Donald Trump ogłosił stan nadzwyczajny, by przyspieszyć modernizację systemu łączności. Zaapelował też do Kongresu o przyznanie dodatkowych środków na ten cel; w jego ocenie do budowy nowego systemu potrzeba łącznie 50 miliardów dolarów, podczas gdy Kongres przeznaczył dotąd 12,5 miliarda.