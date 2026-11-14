„W Częstochowie od wielu lat toczy się dyskusja na temat wprowadzenia opłaty lokalnej. Zmieniające się przepisy prawne umożliwiają wprowadzenie takiej opłaty od 1 stycznia 2027 r.” - poinformował Pabiś w nagraniu umieszczonym w sobotę na portalu społecznościowym.

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Zaznaczył, że jako pełniący funkcję dwóch organów Częstochowy - zarówno prezydenta jak i rady miasta - decyzję musi podjąć jednoosobowo.

„Zanim to zrobię, chciałbym poznać zdanie organizacji pracodawców i przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie i turystyczne oraz mieszkańców. Będę również wdzięczny za sugestie, ile taka opłata powinna wynosić” - powiedział, podając adres mailowy.

Od pierwszego stycznia opłata dla turystów zacznie działać

Maksymalna dopuszczalna przepisami prawa stawka to od 1 stycznia 2027 r. 5,03 złotego od osoby za dobę pobytu. Pabiś szacuje, że przy tej wysokości budżet Częstochowy wzbogaciłby się o dodatkowe 1,5 miliona złotych.

W toczącej się od kilku dekad dyskusji mówi się o tej opłacie „pielgrzymkowa” lub „podatek od pielgrzymów”. Wprowadzenia domagała się wielokrotnie lewica, podnosząc, że miasto ponosi koszty obsługi masowego ruchu pątniczego, głównie sprzątania.

Według danych magistratu, zabezpieczenie medyczne i sanitarne ruchu pątniczego kosztuje rocznie około 400 tysięcy złotych, ale inne wydatki, jak sprzątanie ulic i parków, nie są wyodrębnione w budżecie w kontekście pielgrzymów, więc trudno je oszacować.

Pomysłowi sprzeciwiały się środowiska prawicowe i związane z Kościołem. „Propozycja ta daje zły sygnał społeczności polskiej i międzynarodowej, stanowiąc antypromocję Częstochowy, zniechęcając do przybywania do naszego miasta" - brzmiał ich apel, gdy po raz pierwszy inicjatywa wprowadzenia opłaty wyszła od prezydenta Częstochowy (w 2010 r., po wyborze Krzysztofa Matyjaszczyka z lewicy).

Argumenty te powtarzano przy kolejnych zgłaszanych pomysłach.

Nowe przepisy o opłacie miejscowej zadziałają w Częstochowie

Opłaty nigdy w Częstochowie nie uchwalono, nie pozwalały na to przepisy. Mówią one o opłacie uzdrowiskowej (dla miejscowości mających taki status) oraz klimatycznej - warunkiem dla tej drugiej jest posiadanie przez daną gminę walorów klimatycznych i krajobrazowych.

W 2019 r. Rada Miasta przegłosowała za to apel radnego lewicy Sebastiana Trzeszkowskiego, by w takim razie to kuria metropolitalna wpłacała złotówkę od każdego pielgrzyma przybywającego do Częstochowy. Za głosowała lewica, przeciw było PiS, a w KO głosy się podzieliły. Kuria nie podjęła inicjatywy.

Przepisy ws. opłat miejscowych zmieniają się od 1 stycznia 2027 r. Zniesiony zostanie wymóg czystości powietrza; aby pobierać opłatę, wystarczą walory krajobrazowe, przyrodnicze, także turystyczne - np. zabytki. Rząd szacuje, że prawo do wprowadzenia opłaty zyska ponad 1600 gmin spośród 2479 istniejących.

Częstochową zarządza obecnie powołany przez premiera Donalda Tuska komisarz, w związku z odwołaniem 25 października w referendum prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Funkcję obu tych organów Łukasz Pabiś (dotychczasowy wiceprezydent z KO) pełni do przedterminowych wyborów. Te, jak zapisano w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, miałyby się odbyć 24 stycznia 2027 roku.