Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zamierza przedłożyć radnym projekty uchwał dotyczących wystąpienia Krakowa z kilku organizacji, stowarzyszeń i związków miast – informuje portal dziennikpolski24.pl. Według szacunków włodarza miasta ma to przynieść w sumie 8,2 miliona złotych oszczędności rocznie. Są one konieczne z uwagi na trudną sytuację budżetową miasta, wskazuje prezydent.

Łukasz Gibała zwraca uwagę, że członkostwo w organizacjach wiąże się z opłacaniem wysokich składek członkowskich. – Tymczasem korzyści są niewielkie, a zadania dublują się często z zadaniami jednostek miejskich – argumentuje Gibała, cytowany przez dziennikpolski24.pl.

Pełna lista organizacji i stowarzyszeń, z których miasto miałoby wystąpić, nie została jeszcze ogłoszona, wiadomo już jednak, że znalazły się na niej także organizacje zajmujące się promowaniem i rozwijaniem turystyki.

Kraków rezygnuje z członkostwa w Kraków Tourism Alliance

Jedną z nich jest Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (Kraków Tourism Alliance). W tym roku miasto wpłaciło do jego kasy składkę w wysokości 2 milionów złotych.

W uzasadnieniu projektu uchwały prezydent przyznaje, że członkostwo przynosi miastu korzyści, jednak w obecnej sytuacji finansowej dalsze ponoszenie wydatku w tej wysokości nie znajduje wystarczającego uzasadnienia ekonomicznego.

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„Pomimo korzyści wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu, aktualna sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Kraków wymaga podejmowania działań zmierzających do optymalizacji kosztów funkcjonowania Miasta. W związku z koniecznością zachowania stabilności finansów Gminy oraz koncentracji środków na realizacji zadań priorytetowych, zasadne jest ograniczenie wydatków związanych z uczestnictwem w organizacjach, których cele mogą być realizowane także przy wykorzystaniu innych form współpracy z podmiotami sektora turystycznego” – głosi projekt uchwały.

„Wystąpienie Gminy Miejskiej Kraków ze Stowarzyszenia nie oznacza rezygnacji z prowadzenia działań na rzecz rozwoju turystyki ani współpracy z przedstawicielami branży turystycznej. Współpraca z interesariuszami rynku turystycznego będzie kontynuowana w ramach innych dostępnych form partnerstwa i dialogu, zgodnie z celami określonymi w Polityce zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028” – czytamy dalej.

Małopolska Organizacja Turystyczna również bez wsparcia?

Prezydent chce, żeby Kraków wystąpił także z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, co przyniosłoby oszczędności rzędu 190 tysięcy złotych rocznie.

Przyznał jednocześnie, że „członkostwo Gminy Miejskiej Kraków w Małopolskiej Organizacji Turystycznej umożliwia realizację wspólnych działań promocyjnych Krakowa i Małopolski na rynkach krajowych i zagranicznych, udział w przedsięwzięciach marketingowych i targowych oraz współpracę przy organizacji projektów i wydarzeń o znaczeniu turystycznym (w tym także współfinansowanych ze środków unijnych). Uczestnictwo w strukturach Organizacji zapewnia również dostęp do wspólnych badań i analiz ruchu turystycznego, wymianę doświadczeń oraz możliwość współkształtowania kierunków rozwoju turystyki zrównoważonej na poziomie regionalnym, w tym także w zakresie rozprzestrzeniania ruchu turystycznego w czasie i przestrzeni. Tym samym członkostwo przynosi wymierne korzyści w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz promocji potencjału turystycznego Krakowa”.

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Kraków ogranicza współpracę regionalną i międzynarodową

Na liście organizacji, które miasto zamierza opuścić, znalazły się również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, do którego Kraków wnosi rocznie 246,3 tysiąca złotych, Związek Gmin Jurajskich (68,5 tysiąca złotych) i Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” (20 tysięcy złotych).

Projekty zakładają również wystąpienie z organizacji międzynarodowych: Eurocities (roczna składka w wysokości 18,5 tysiąca euro), City Destinations Alliance (5,6 tysiąca euro), European City Network (5 tysięcy euro) i European Coalition of Cities Against Racism.

Ostateczne decyzje w sprawie wystąpienia z poszczególnych organizacji należą do Rady Miasta Krakowa.

Branża turystyczna prosi prezydenta o spotkanie

Plany te zaniepokoiły krakowską branżę turystyczną, która podkreśla, że wobec planowanych zmian w systemie współpracy miasta z organizacjami turystycznymi istotne będzie nie tylko, jakie oszczędności przyniosą rezygnacje z członkostwa, ale także, jak Kraków zamierza realizować dotychczasowe zadania promocyjne i badawcze.

Kilka dni temu przedstawiciele czterech organizacji branżowych - Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Krakowskiej Izby Turystyki, Małopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki i Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce – wystosowali do prezydenta Krakowa pismo z apelem o podjęcie „rzeczowej rozmowy o faktycznym stanie i perspektywach lokalnej gospodarki turystycznej”.

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Oto pełna treść listu.

"Szanowny Panie Prezydencie,

Działając w imieniu czterech organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców sektora turystycznego, hotelarskiego oraz przemysłu spotkań (MICE) w Krakowie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu spotkania roboczego z Panem Prezydentem.

W obliczu toczącej się debaty o przyszłości krakowskiej turystyki, głosów akcentujących jej negatywny bilans oraz zapowiedzi administracyjnych ograniczeń, a nade wszystko w cieniu niedawnej tragedii, jaka dotknęła nasze miasto – pragniemy podjąć rzeczową rozmowę o faktycznym stanie i perspektywach lokalnej gospodarki turystycznej.

Podczas spotkania chcielibyśmy omówić cztery kluczowe obszary:

1. Faktyczny bilans ekonomiczny turystyki: Wiemy, że Urząd Miasta Krakowa zlecił badanie wpływu turystyki na gospodarkę Krakowa w 2025 roku. Czekamy na wyniki tych badań, mając nadzieję, że zostaną one wkrótce opublikowane. Uważamy, że rzetelna polityka miejska i odpowiedzialne decyzje samorządu muszą bazować na faktach i twardych danych ekonomicznych.

2. Konstruktywne wdrożenie nowych regulacji prawnych: Wypracowanie wspólnych zasad poboru projektowanej opłaty miejscowej i reinwestycji tych środków oraz cyfrowej ewidencji najmu krótkoterminowego, tak by uszczelnić system podatkowy i wyeliminować szarą strefę bez osłabiania legalnego rynku.

3. Realizacja zaleceń certyfikatu Green Destinations: Przedstawienie gotowości branży do wdrożenia międzynarodowych rekomendacji audytowych – w tym programów ochrony spokoju mieszkańców, rozpraszania ruchu poza Stare Miasto oraz dekarbonizacji. Zależy nam na roli odpowiedzialnego partnera samorządu. Chcemy wspólnie budować model zrównoważonej turystyki, który chroni jakość życia mieszkańców, a jednocześnie zabezpiecza miejsca pracy i dochody podatkowe Krakowa.

4. Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i wspólna komunikacja po tragedii na Rynku Głównym: Podjęcie wspólnych działań chroniących renomę Krakowa i Polski jako destynacji bezpiecznej, przeciwdziałanie fali anulowania rezerwacji zagranicznych. Informacja, jakie kroki zostaną podjęte przez miasto w celu zabezpieczenia nadchodzących wydarzeń plenerowych, przede wszystkim Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Liczymy na otwartość Pana Prezydenta na transparentny i merytoryczny dialog z lokalnymi przedsiębiorcami zatrudniającymi krakowian. Będziemy wdzięczni za wskazanie terminu spotkania.

Z poważaniem,

Krzysztof Jędrocha, Dyrektor Regionalny, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Radosław Kociubas, Prezes Zarządu, Krakowska Izba Turystyki

Piotr Łaskowski, Prezes Zarządu, Małopolskiego Oddziału, Polska Izba Turystyki

Anna Jędrocha, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce"