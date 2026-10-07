Kraków ma nową kartę dla turystów - My Kraków Tourist Card
Pomysłodawcą My Kraków Tourist Card jest Kraków Tourism Alliance. Jak mówi prezes tego stowarzyszenia Grzegorz Soszyński w rozmowie z dziennikpolski24.pl, jej najważniejszym zadaniem będzie ułatwienie bezproblemowego poruszania się po mieście środkami komunikacji miejskiej.
– Dzięki niej turyści będą mogli dotrzeć do wszystkich krakowskich atrakcji, także tych nieco mniej oczywistych i bardziej oddalonych od Rynku Głównego – wskazuje Soszyński. – Chodzi nam o to, by nie wszyscy nasi goście przemierzali tylko ulicę Floriańską, Rynek Główny, ulicę Grodzką, a spacer kończyli na Wawelu. Kraków ma zdecydowanie więcej do zaoferowania – przekonuje.
Kartę honorują między innymi Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowe, Muzeum Fotografii, Muzeum Inżynierii i Techniki, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” i Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.
Lista atrakcji nie jest jednak zamknięta – organizatorzy chcą ją stopniowo rozszerzać, między innymi o Zamek Królewski na Wawelu, katedrę wawelską i bazylikę Mariacką.
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Obecnie karta umożliwia dojazd do i z lotniska autobusem. Kraków Tourism Alliance prowadzi rozmowy z Kolejami Małopolskimi na temat włączenia do karty także przejazdów pociągiem. W dalszej przyszłości karta mogłaby umożliwiać dotarcie do innych popularnych miejsc w Małopolsce, w tym do Oświęcimia, Zatoru czy nawet Zakopanego.
Posiadacze karty mogą również korzystać ze zniżek, między innymi w restauracjach, kawiarniach, sklepach i punktach usługowych.
My Kraków Tourist Card została stworzona z myślą nie tylko o turystach indywidualnych. Wedle jej pomysłodawców mogą ją oferować swoim klientom także organizatorzy targów, kongresów, konferencji, imprez sportowych i koncertów jako część pakietu rejestracyjnego lub dodatkowy bonus.
W kolejnym etapie My Kraków Tourist Card ma zostać zintegrowana z Kartą Krakowską, dzięki czemu pakiet turystyczny byłby również dostępny dla mieszkańców miasta.
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My Kraków Tourist Card można kupić w wersji elektronicznej – przez internet lub fizycznej – w punktach informacji turystycznej. Dostępne są trzy warianty czasowe: 24-godzinny (Odkrywca dnia), 48-godzinny (Kolekcjoner wrażeń) i 72-godzinny (Koneser Krakowa). Kosztują one odpowiednio 170 złotych, 235 złotych i 295 złotych.
Jak wyjaśnia Grzegorz Soszyński, pierwszy etap projektu został sfinansowany z funduszy pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki – było to kilkaset tysięcy złotych. – Kupiliśmy gotowe rozwiązanie, a więc znacznie tańsze, i dopasowaliśmy je do naszych potrzeb. W tym roku zdobyliśmy dodatkowe środki, które wykorzystamy na promocję karty – dodaje prezes.
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