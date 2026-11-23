List intencyjny został podpisany na Zamku Książ 19 listopada – informuje Zamek Książ w komunikacie prasowym.

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Podmioty, które podpisały dokument, zadeklarowały współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosku „Wałbrzych – zespół zamkowo-parkowy Książ”, a w dalszej perspektywie – wspólne ubieganie się o wpis zespołu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pierwszy krok na drodze do UNESCO

Wpisanie zabytku na polską listę informacyjną jest etapem poprzedzającym ewentualne zgłoszenie jego kandydatury do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W dokumencie partnerzy wskazali na wyjątkową, uniwersalną wartość Książa jako krajobrazu rezydencjonalnego pogranicza sudeckiego. Szczególne znaczenie mają zachowane powiązania architektury rezydencji i jej zaplecza gospodarczego z historyczną kompozycją parkową oraz naturalnym krajobrazem przełomu Pełcznicy – czytamy w komunikacie.

– Kiedy patrzymy na Książ od strony przełomu Pełcznicy, widać, jak silnie architektura zamku jest związana z otaczającym go krajobrazem. Ten związek chcemy pokazać we wniosku i chronić w praktyce – mówi prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Dorota Karolewska, cytowana w komunikacie.

– Poszczególnymi częściami historycznej rezydencji opiekuje się dziś kilka instytucji. Podpisany list pozwoli nam wspólnie przygotować dokumentację i uzgadniać działania, które wpływają na cały zespół, od ochrony osi widokowych po planowanie przestrzenne – dodaje.

Historyczny zespół obejmuje obiekty i tereny Wałbrzycha i Świebodzic.

W spotkaniu wzięli udział prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Dorota Karolewska, kierowniczka działu muzealno-edukacyjnego Katarzyna Sielicka i specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych, a zarazem prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless Mateusz Mykytyszyn. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim reprezentowali prezes Jacek Ptak, wiceprezes Sławomir Krawczyk i kierownik Stada Ogierów Książ Izabela Świerczek. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu Paweł Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych Jarosław Zając, jego zastępca Marek Nogawka i wiceburmistrz Świebodzic Tobiasz Wysoczański Foto: Zamek Książ

Wspólna odpowiedzialność za historyczny kompleks

Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu, której właścicielem jest Gmina Wałbrzych, zarządza kompleksem zamkowym, częścią parku i Palmiarnią.

Stado Ogierów Książ pozostaje w zarządzie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Terenami leśnymi, ruinami Starego Książa i reliktami Ma Fantaisie opiekują się Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wałbrzych.

Wrocławski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zarządza częścią działek dawnego założenia ogrodowego Palmiarni w Lubiechowie.

Koordynacja działań i ochrona krajobrazu

Współpraca obejmie ochronę osi widokowych, powiązań architektury z krajobrazem przełomu Pełcznicy i zachowanych elementów historycznej rezydencji. Partnerzy zadeklarowali koordynowanie działań planistycznych i konserwatorskich, w tym współpracę w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Będą również informować się wzajemnie o planowanych inwestycjach i innych przedsięwzięciach mogących wpływać na integralność zespołu. Na potrzeby prac nad wnioskiem zapewnią dostęp do dokumentacji, danych i zarządzanych obiektów.

List przewiduje wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego.

Po ewentualnym wpisie na polską listę informacyjną partnerzy wezmą udział w opracowaniu planu zarządzania zespołem. Współpraca będzie uwzględniała obowiązujące formy ochrony zabytków i przyrody, w tym status pomnika historii, wpisy do rejestru zabytków i ochronę w ramach Książańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody.