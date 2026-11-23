Zamek Książ rozpoczął starania o wpis na polską listę informacyjną UNESCO
List intencyjny został podpisany na Zamku Książ 19 listopada – informuje Zamek Książ w komunikacie prasowym.
Podmioty, które podpisały dokument, zadeklarowały współpracę przy przygotowaniu i złożeniu wniosku „Wałbrzych – zespół zamkowo-parkowy Książ”, a w dalszej perspektywie – wspólne ubieganie się o wpis zespołu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Wpisanie zabytku na polską listę informacyjną jest etapem poprzedzającym ewentualne zgłoszenie jego kandydatury do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W dokumencie partnerzy wskazali na wyjątkową, uniwersalną wartość Książa jako krajobrazu rezydencjonalnego pogranicza sudeckiego. Szczególne znaczenie mają zachowane powiązania architektury rezydencji i jej zaplecza gospodarczego z historyczną kompozycją parkową oraz naturalnym krajobrazem przełomu Pełcznicy – czytamy w komunikacie.
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– Kiedy patrzymy na Książ od strony przełomu Pełcznicy, widać, jak silnie architektura zamku jest związana z otaczającym go krajobrazem. Ten związek chcemy pokazać we wniosku i chronić w praktyce – mówi prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Dorota Karolewska, cytowana w komunikacie.
– Poszczególnymi częściami historycznej rezydencji opiekuje się dziś kilka instytucji. Podpisany list pozwoli nam wspólnie przygotować dokumentację i uzgadniać działania, które wpływają na cały zespół, od ochrony osi widokowych po planowanie przestrzenne – dodaje.
Historyczny zespół obejmuje obiekty i tereny Wałbrzycha i Świebodzic.
W spotkaniu wzięli udział prezes Zamku Książ w Wałbrzychu Dorota Karolewska, kierowniczka działu muzealno-edukacyjnego Katarzyna Sielicka i specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych, a zarazem prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless Mateusz Mykytyszyn. Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim reprezentowali prezes Jacek Ptak, wiceprezes Sławomir Krawczyk i kierownik Stada Ogierów Książ Izabela Świerczek. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu Paweł Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych Jarosław Zając, jego zastępca Marek Nogawka i wiceburmistrz Świebodzic Tobiasz Wysoczański
Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu, której właścicielem jest Gmina Wałbrzych, zarządza kompleksem zamkowym, częścią parku i Palmiarnią.
Stado Ogierów Książ pozostaje w zarządzie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim.
Terenami leśnymi, ruinami Starego Książa i reliktami Ma Fantaisie opiekują się Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wałbrzych.
Wrocławski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zarządza częścią działek dawnego założenia ogrodowego Palmiarni w Lubiechowie.
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Współpraca obejmie ochronę osi widokowych, powiązań architektury z krajobrazem przełomu Pełcznicy i zachowanych elementów historycznej rezydencji. Partnerzy zadeklarowali koordynowanie działań planistycznych i konserwatorskich, w tym współpracę w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Będą również informować się wzajemnie o planowanych inwestycjach i innych przedsięwzięciach mogących wpływać na integralność zespołu. Na potrzeby prac nad wnioskiem zapewnią dostęp do dokumentacji, danych i zarządzanych obiektów.
List przewiduje wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego.
Po ewentualnym wpisie na polską listę informacyjną partnerzy wezmą udział w opracowaniu planu zarządzania zespołem. Współpraca będzie uwzględniała obowiązujące formy ochrony zabytków i przyrody, w tym status pomnika historii, wpisy do rejestru zabytków i ochronę w ramach Książańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody.
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