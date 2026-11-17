Co roku Polska Organizacja Turystyczna wręcza najlepszym produktom turystycznym – jak miejsca, szlaki, wydarzenia, atrakcje turystyczne – swoje certyfikaty. Dziesięć zwykłych, jeden dla Turystycznego Odkrycia Roku, jeden Certyfikat Internautów i jeden Złoty Certyfikat. Szczególnie ten ostatni ceniony jest w branży turystycznej jako rodzaj najwyższego uznania, stąd potocznie nazywany jest „turystycznym Oscarem”.

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Przez 23 lata od utworzenia certyfikatów, POT nadał je już 250 produktom turystycznym. W zeszłym roku Złoty Certyfikat odebrała Twierdza Srebrna Góra, dwa lata temu Bałtowski Kompleks Turystyczny, a jeszcze rok wcześniej Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe.

Zamek w Mosznej ze Złotym Certyfikatem 2026

Najważniejsze wyróżnienie tegorocznej edycji konkursu, Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2026, zdobył popularny Zamek w Mosznej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Opolszczyzny. "Słynąca z 99 wież i wieżyczek oraz 365 pomieszczeń rezydencja przyciąga turystów niezwykłą architekturą, bogatą historią i malowniczym otoczeniem. W ciągu ostatnich trzech lat odwiedziło ją ponad milion osób" – czytamy w uzasadnieniu.

Goście mogą tu przenocować, uczestniczyć w koncertach i w wydarzeniach kulturalnych, jak na przykład Muzyczny Festiwal Kwitnących Azalii. „Na uwagę zasługuje także otaczający rezydencję park, który szczególnie wiosną zachwyca kwitnącymi azaliami i rododendronami”.

Złoty Certyfikat POT jest ukoronowaniem wieloletniego rozwoju tego wyjątkowego miejsca. Już w 2018 roku Zamek w Mosznej zdobył bowiem zwykły certyfikat POT. Po latach został doceniony za "umiejętne łączenie ochrony dziedzictwa z nowoczesną, różnorodną ofertą turystyczną".

Tegoroczny zdobywca najwyższego trofeum w nagrodę dostanie w przyszłym roku od POT-u kampanię promocyjną o wartości co najmniej 250 tysięcy złotych. „To szansa na dalsze zwiększenie rozpoznawalności zamku i promowanie całej Opolszczyzny”.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wręczając nagrody przedstawicielom branży turystycznej dziękował im za ich pracę. Jak mówił, Polskę odwiedziło w zeszłym roku 21 milionów gości z zagranicy, o 8 procent więcej niż rok wcześniej. – To dzięki wam jest ten wielki boom na Polskę – podkreślił.

Nagrodę odebrał dyrektor Zamku w Mosznej Tomasz Ganczarek Foto: Filip Frydrykiewicz

– Najpiękniejsze w polskiej turystyce jest to, że wciąż potrafi nas zaskakiwać – przekonuje prezes POT Magdalena Krucz. – Za każdą nagrodzoną atrakcją stoją ludzie, którzy z pasją rozwijają swoje miejsca, pielęgnują lokalną tożsamość i szukają nowych sposobów opowiadania o tym, co czyni je wyjątkowymi. Chcemy, aby certyfikaty były dla nich nie tylko powodem do dumy, ale i impulsem do dalszego działania. Sukces turystyczny zaczyna się od dobrego pomysłu, lecz jego prawdziwą miarą jest to, czy odwiedzający chcą do danego miejsca wracać – podkreśla

Dziesięć Certyfikatów POT. Najlepsze atrakcje i wydarzenia z całej Polski

Lista tegorocznych laureatów pozostałych nagród pokazuje, jak różnorodna jest polska oferta turystyczna. Wśród nagrodzonych znalazły się muzea, parki tematyczne, szlaki turystyczne, regiony i wydarzenia kulturalne i historyczne. Łączy je atrakcyjna oferta, dbałość o doświadczenia odwiedzających i umiejętność wykorzystywania lokalnego potencjału.

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej 2026

Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi Mazury Zachodnie Trakt Królewski w Gnieźnie JuraPark w Solcu Kujawskim Łódź Summer Festival Redyk Jesienny w Szczawnicy Interaktywne Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu we Włocławku Szwajcaria Kaszubska Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki

Internauci oddali ponad 42 tysiące głosów na widowisko historyczne

Ważnym elementem konkursu jest wybór w głosowaniu bezpośrednim Certyfikatu Internautów. W tegorocznym głosowaniu, przeprowadzonym od 5 do 19 października, oddano łącznie 42 265 głosów. Znaczącą rolę w zainteresowaniu plebiscytem odegrały media społecznościowe, przede wszystkim Facebook i Instagram.

Wygrało widowisko historyczne „Dwór w ogniu 1655”, organizowane w zabytkowej scenerii Dworu Starostów w Podzamczu koło Chęcin, w województwie świętokrzyskim.

„To niezwykłe wydarzenie przenosi uczestników w realia XVII wieku i czasów potopu szwedzkiego. Spektakularne rekonstrukcje, pokazy historyczne, dawne rzemiosło i barwne widowiska pozwalają dosłownie zanurzyć się w przeszłości. Wydarzenie przyciąga rekonstruktorów oraz miłośników historii z Polski i zagranicy, udowadniając, że poznawanie dziejów może być fascynującym doświadczeniem turystycznym”.

Turystyczne Odkrycie Roku 2026. Historia opowiedziana na nowo

Tytuł Turystycznego Odkrycia Roku 2026 otrzymało Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie.

Jak wyjaśnia uzasadnienie, to otwarte w 2025 roku muzeum przybliża wydarzenia jednego z najważniejszych momentów w historii Polski. Multimedialne ekspozycje, pamiątki historyczne i różnorodna oferta edukacyjna pozwalają poznawać w nim historię w angażujący sposób.

W kategorii Turystyczne Odkrycie Roku Kapituła konkursu przyznała też wyróżnienie, trafiło ono do Centrum Historii Templariuszy w Opatowie, które „wykorzystuje interaktywne technologie i multimedialną narrację, aby przenieść odwiedzających w fascynujący świat średniowiecznych zakonów rycerskich”.

Kapituła zauważyła również w kategorii Najlepszy Produkt Turystyczny Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, które w zrewitalizowanym budynku dawnych warsztatów szkolnych pokazuje historię polskich innowacji i rozwoju przemysłu i udowadnia, że dziedzictwo techniczne może być interesujące dla odbiorców w każdym wieku.

Drugie wyróżnienie w tej samej kategorii wręczono podczas wtorkowej gali Wikli – Nowemu Tomyślowi, produktowi turystycznemu opartemu na kultywowaniu wielowiekowej tradycji plecionkarstwa. „Monumentalne wiklinowe instalacje, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, warsztaty i wydarzenia kulturalne tworzą unikatową ofertę. Jej znaczenie podkreśla, że w 2025 roku tradycje plecionkarskie w Polsce wpisano na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO” – czytamy w uzasadnieniu.

Certyfikaty POT od 23 lat wyznaczają turystyczne kierunki

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT organizowany jest od 2003 roku przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Jego celem jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych i przyjaznych turystom miejsc, wydarzeń i inicjatyw w Polsce.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Laureatów wyłania kapituła złożona z ekspertów reprezentujących m.in. branżę turystyczną, środowiska naukowe, marketing i media.

Certyfikat POT jest nie tylko prestiżową nagrodą, lecz także ważną rekomendacją dla turystów, którzy poszukują sprawdzonych i wartościowych propozycji wypoczynku. Dla nagrodzonych oznacza większą rozpoznawalność oraz możliwość korzystania ze wsparcia promocyjnego Polskiej Organizacji Turystycznej w kraju i za granicą.

– Najważniejsza praca nad produktem turystycznym zaczyna się często na długo przed przyjazdem pierwszego gościa – przekonuje dyrektor Departamentu Wsparcia Produktu Turystycznego Polskiej Organizacji Turystycznej i zarazem przewodniczący Kapituły konkursu Jacek Janowski. – To setki decyzji dotyczących dostępności, jakości obsługi, sposobu prezentowania atrakcji i współpracy z lokalnymi partnerami. W konkursie doceniamy nie tylko efekt, który widzi turysta, ale także pomysł i konsekwencję, dzięki którym ten efekt powstaje. Cieszy nas, szczególnie gdy certyfikat staje się początkiem kolejnego etapu rozwoju, a nie jego zwieńczeniem.