Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Izba Turystyki, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i 40 krakowskich przedsiębiorców wystosowały do krakowskich radnych list z apelem o odrzucenie sześciu projektów uchwał zakładających wystąpienie miasta z krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych i samorządowych.

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Chodzi o rezygnację z członkostwa w Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (Kraków Tourism Alliance), Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Jurajskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” oraz dwóch międzynarodowych – City Destinations Alliance (CityDNA) i Eurocities.

Wystąpienie Krakowa ze wszystkich sześciu organizacji będzie omawiane już jutro podczas obrad rady miasta.

2,36 miliona złotych oszczędności wobec 697 milionów złotych wpływów

Pomysłodawca projektów, prezydent Krakowa Łukasz Gibała, motywuje swoje propozycje względami ekonomicznymi – wyjście miasta z organizacji ma przynieść w sumie 8,2 miliona złotych oszczędności rocznie. Według Gibały to konieczne z uwagi na trudną sytuację budżetową.

Jak wyliczyli autorzy listu, suma rocznych składek z tytułu członkostwa we wszystkich sześciu organizacjach wynosi zaledwie 2,36 miliona złotych rocznie, co stanowi 0,34 procent wpływów budżetowych miasta. Taka oszczędność byłaby niewspółmierna do strat gospodarczych i wizerunkowych – turystyka wnosi do budżetu Krakowa, po uwzględnieniu efektów mnożnikowych, prawie 700 milionów złotych (7,2 procent dochodów budżetu) i zapewnia ponad 46 tysięcy miejsc pracy.

Przedstawiciele branży turystycznej zwracają przy tym uwagę, że sama opłata turystyczna, którą zamierza od stycznia pobierać Ratusz, przyniesie miastu dodatkowe 40–50 milionów złotych rocznie. Tym bardziej niezrozumiałe jest, w ocenie autorów pisma, opuszczanie organizacji, które wspierają rozwój turystyki, w momencie uruchamiania nowego źródła dochodów związanego z ruchem turystycznym.

Słabsza promocja i mniej gości biznesowych

Jednym z głównych argumentów przeciwko wystąpieniu z organizacji jest ryzyko utraty dostępu do międzynarodowych sieci współpracy i narzędzi pozyskiwania turystów o wysokiej sile nabywczej. Z danych przytoczonych w stanowisku wynika, że zagraniczny turysta zostawia w Krakowie średnio 3,5 tysiąca złotych, podczas gdy krajowy – około 700. Z kolei uczestnik wydarzeń biznesowych wydaje przeciętnie 2,8 tysiąca złotych.

Autorzy listu zwracają też uwagę na model funkcjonowania Kraków Tourism Alliance i Małopolskiej Organizacji Turystycznej, który polega na współpracy samorządu z sektorem prywatnym. W ich działalność angażują się przedsiębiorcy, którzy wnoszą własne składki i współfinansują projekty promocyjne. Dzięki temu pieniądze publiczne są uzupełniane kapitałem prywatnym.

Według przedstawicieli branży turystycznej wyjście miasta z tych organizacji oznaczałoby zerwanie wypracowanego modelu współpracy i osłabienie mechanizmu, który pozwala pomnażać nakłady na promocję Krakowa i rozwój oferty turystycznej. Nie przekonuje ich również zapowiedź kontynuowania współpracy z nimi w innych, „bardziej elastycznych” formach. Podkreślają, że to właśnie organizacje turystyczne są sprawdzoną formą partnerstwa publiczno-prywatnego.

Stanowisko organizacji branży turystycznej i apel przedsiębiorców publikujemy poniżej.

Stanowisko organizacji branżowych (IGHP, PIT, SKKP) i apel krakowskich przedsiębiorców wraz z podpisami

"Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni Miasta Krakowa,

w związku z przedłożonymi pod obrady Rady Miasta Krakowa sześcioma projektami uchwał dotyczącymi wystąpienia Gminy Miejskiej Kraków z kluczowych krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających podmioty sektora turystycznego, miejsca dziedzictwa oraz samorządy europejskie - tj. Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (Kraków Tourism Alliance), Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Jurajskich, City Destinations Alliance (CityDNA), Lokalnej Organizacji Turystycznej „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” oraz Eurocities – zwracamy się z apelem o odrzucenie tych projektów uchwał.

Pozorna oszczędność kontra realne dochody budżetu miasta

Jedynym argumentem przywołanym w uzasadnieniach do wszystkich sześciu projektów uchwał jest „trudna sytuacja budżetowa” i konieczność optymalizacji wydatków poprzez rezygnację z opłacania rocznych składek członkowskich. Zestawienie tych kwot z twardymi danymi ekonomicznymi ze wstępnych szacunków zespołu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowanych na potrzeby badania wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa za 2025 rok, dowodzi jednak, że działania te są przykładem pozornych oszczędności, a nie racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi:

• Łączny koszt składek członkowskich we wszystkich sześciu organizacjach wynosi rocznie zaledwie ok. 2,36 mln zł (2 000 000 zł dla Kraków Tourism Alliance, 190 000 zł dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, 68 470,79 zł dla Związku Gmin Jurajskich, 20 000 zł dla Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce, 5 595 EUR dla City Destinations Alliance oraz 18 470 EUR dla Eurocities).

• Tymczasem według wyżej wspomnianych badań wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa w 2025 r., branża turystyczna wygenerowała 462,3 mln zł bezpośrednich podatków i opłat odprowadzonych do budżetu Miasta Krakowa, a po uwzględnieniu efektów mnożnikowych kwota ta sięgnęła 697,1 mln zł, co stanowi 7,21% wszystkich dochodów budżetu miasta. Warto również podkreślić, że już od 2027 roku do miejskiego budżetu wpłynie dodatkowo około 40-50 mln zł rocznie z tytułu opłaty miejscowej, której pobór wezmą na siebie krakowscy przedsiębiorcy. Zgodnie ze sprawdzonym standardem w europejskich miastach pobierających podobną daninę, jej część zasila organizacje odpowiedzialne za rozwój i promocję turystyki – tym bardziej niezrozumiała jest zatem rezygnacja z obecności Krakowa w kluczowych strukturach branżowych na chwilę przed uruchomieniem tego mechanizmu.

Oszczędność rzędu ok. 2,36 mln zł stanowi zaledwie 0,34% wpływów budżetowych, jakie miasto zawdzięcza turystyce (697,1 mln zł). Wycofanie się z instytucjonalnego wsparcia i promocji sektora, który co roku zasila miejską kasę kwotą blisko 700 mln zł, jest działaniem uderzającym w fundamenty dochodowe gminy.

Znaczenie branży turystycznej dla krakowskiej gospodarki i rynku pracy

Przyjęcie przedłożonych uchwał byłoby dotkliwym ciosem dla lokalnych przedsiębiorców oraz dziesiątek tysięcy mieszkańców Krakowa utrzymujących się z obsługi ruchu turystycznego. Dane za 2025 rok jednoznacznie pokazują skalę tego sektora:

• Odwiedzający Kraków wydali w 2025 r. na rzecz krakowskich podmiotów łącznie 15,4 mld zł.

• Całkowity udział turystyki w gospodarce miasta (po uwzględnieniu efektów pośrednich i indukowanych) wynosi 8,27%, a każda 1 złotówka bezpośrednich wydatków turystycznych pozostających w Krakowie generuje 1,55 zł lokalnych efektów gospodarczych.

• Branża turystyczna odpowiada za 5,55% PKB Krakowa (7 951,3 mln zł).

• W sektorze tym (wraz z efektami mnożnikowymi) funkcjonuje 46 812 etatów (FTE full-time equivalent), co stanowi aż 12,33% całego zatrudnienia w gospodarce Krakowa, generując łącznie 2 986,5 mln zł wynagrodzeń brutto.

Sprzeczność z celami zrównoważonej turystyki, jubileuszem UNESCO i utrata strategicznych narzędzi

W uzasadnieniach do uchwał sam projektodawca przyznaje, że członkostwo w tych organizacjach nie budzi żadnych zastrzeżeń merytorycznych i przynosi miastu wymierne korzyści. Wycofanie się z nich pozbawi Kraków kluczowych kompetencji w zakresie zarządzania ruchem turystycznym oraz prestiżu na arenie krajowej i międzynarodowej:

• Utrata dostępu do rynku MICE i turystów wysokobudżetowych: Przeciętny gość (turyści i odwiedzający) z zagranicy zostawia w Krakowie 3 515 zł (prawie pięciokrotnie więcej niż gość z Polski – 717 zł). Polscy i zagraniczni uczestnicy wydarzeń MICE (konferencji, kongresów, targów) generują najwyższe przeciętne wydatki na osobę (2788 zł). Działania Kraków Tourism Alliance oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej bezpośrednio dążą do realnego wzrostu liczby turystów wysokobudżetowych, tak bardzo pożądanych w Krakowie w ramach praktycznej realizacji założeń „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021–2028”. Wraz z przynależnością do City Destinations Alliance organizacje te stanowią podstawowe narzędzie pozyskiwania tego typu odbiorców oraz wymiany danych benchmarkingowych (m.in. w systemie TourMIS).

• Działania na rzecz turystyki zrównoważonej: Zarówno Małopolska Organizacja Turystyczna, jak i Związek Gmin Jurajskich odpowiadają za rozpraszanie ruchu turystycznego poza ścisłe centrum miasta oraz budowanie zintegrowanych produktów regionalnych. Z kolei w ramach Kraków Tourism Alliance miasto realizuje międzynarodowy projekt SCT HUB – Sustainable Cultural Tourism HUB, którego Kraków jest liderem. Wycofanie się ze stowarzyszenia w trakcie realizacji projektów unijnych grozi utratą finansowania oraz wiarygodności samorządu jako partnera.

• Niefortunny sygnał w przededniu 50-lecia wpisu Krakowa na Listę UNESCO: Szczególnie niezrozumiałe i szkodliwe wizerunkowo jest wystąpienie ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” (w którym Kraków uczestniczy od 2012 r.) dla pozornej oszczędności zaledwie 20 000 zł rocznie. W 2028 roku Kraków będzie obchodził jubileusz 50-lecia wpisania Historycznego Centrum Krakowa na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (w 1978 r.). Zwiedzanie zabytków jest drugim najbardziej dochodowym motywem przyjazdu do Krakowa (przeciętne wydatki wynoszą tu 2 354 zł na osobę). Rezygnacja z członkostwa w organizacji powołanej do ochrony, rewitalizacji oraz wspólnej krajowej i zagranicznej promocji polskich miejsc UNESCO na kilkanaście miesięcy przed tak doniosłą rocznicą pozbawia miasto naturalnej platformy współpracy.

• Osłabienie pozycji Krakowa na arenie europejskiej oraz w obszarze wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa: Ponowne wystąpienie z Eurocities zaledwie nieco ponad rok po powrocie do tej organizacji (uchwała z lipca 2025 r.) może niekorzystnie wpłynąć na wiarygodność Krakowa jako stabilnego partnera w relacjach z ponad 200 największymi miastami Europy oraz ograniczyć możliwości bezpośredniego zabiegania o środki unijne. W obliczu niedawnego zamachu terrorystycznego w naszym mieście rezygnacja z tej platformy jest tym bardziej niekorzystna – Eurocities stanowi bowiem kluczowe forum współpracy metropolii w zakresie bezpieczeństwa miejskiego, ochrony przestrzeni publicznej oraz zarządzania kryzysowego, gdzie wymiana sprawdzonych rozwiązań między samorządami ma dziś dla Krakowa szczególne znaczenie.

Osłabienie modelu współfinansowania promocji z sektorem prywatnym

Należy podkreślić, że zarówno Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (Kraków Tourism Alliance) jak i Małopolska Organizacja Turystyczna działają w oparciu o model partnerstwa samorządu i biznesu, a ich członkami są również krakowscy i małopolscy przedsiębiorcy turystyczni. Sektor prywatny wnosi do tych organizacji proporcjonalny wkład finansowy (w postaci własnych składek członkowskich oraz współfinansowania projektów), multiplikując tym samym środki publiczne przeznaczane na promocję miasta i rozwój produktów turystycznych. Wystąpienie Gminy Miejskiej Kraków z tych struktur oznacza jednostronne zerwanie umowy społecznej z lokalnym biznesem i rezygnację z mechanizmu pomnażania środków publicznych poprzez współfinansowanie ich kapitałem prywatnym.

Podsumowanie i wniosek

Deklaracja zawarta w uzasadnieniach, jakoby współpraca z branżą miała być kontynuowana „w ramach innych, bardziej elastycznych form”, nie ma pokrycia w faktach – to właśnie lokalne, regionalne i międzynarodowe organizacje turystyczne są sprawdzonymi w całej Europie standardami partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowania promocji destynacji.

W związku z powyższym wnosimy o odrzucenie w całości projektów uchwał w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Kraków z KTA, MOT, Związku Gmin Jurajskich, City Destinations Alliance, Ligi Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce oraz Eurocities, a tym samym o ochronę lokalnego rynku pracy, przedsiębiorców, dziedzictwa UNESCO oraz stabilnych wpływów podatkowych do budżetu naszego miasta.

Z poważaniem,

Krzysztof Jędrocha, Dyrektor Regionalny, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Piotr Laskowski, Prezes Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki

Anna Jędrocha, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce"

Apel krakowskich przedsiębiorców w sprawie utrzymania członkostwa Gminy Miejskiej Kraków w kluczowych organizacjach krajowych i międzynarodowych

"My, niżej podpisani krakowscy przedsiębiorcy – hotelarze, restauratorzy, organizatorzy wydarzeń, touroperatorzy oraz przedstawiciele firm współpracujących z sektorem turystyki i przemysłu spotkań – wyrażamy pełne poparcie dla wspólnego stanowiska Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP), Polskiej Izby Turystyki (PIT) oraz Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP), apelując do Państwa Radnych o odrzucenie projektów uchwał zakładających wystąpienie Krakowa z krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających miasta oraz branżę turystyczną.

Jedynym argumentem przywołanym w uzasadnieniach do wszystkich sześciu projektów uchwał jest „trudna sytuacja budżetowa” i konieczność optymalizacji wydatków poprzez rezygnację z opłacania rocznych składek członkowskich. Analiza tych wydatków w świetle wstępnych danych Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dotyczących wpływu turystyki na lokalną gospodarkę w 2025 roku prowadzi jednak do innego wniosku – proponowane zmiany to przykład pozornych oszczędności.

Turystyka i przemysł spotkań to jeden z filarów krakowskiej gospodarki, zapewniający dziesiątki tysięcy miejsc pracy oraz realne dochody Gminy Miejskiej Kraków. Koszt rocznych składek członkowskich jest ułamkiem kwot, jakie miasto zyskuje dzięki międzynarodowej rozpoznawalności, napływowi gości biznesowych oraz wspólnym działaniom promocyjnym realizowanym ramię w ramię z lokalnym biznesem.

Zwracamy się z prośbą o rozważenie długofalowych skutków gospodarczych i wizerunkowych proponowanych uchwał oraz o podjęcie decyzji służącej dalszemu rozwojowi Krakowa jako otwartej, bezpiecznej i konkurencyjnej metropolii.

Z wyrazami szacunku,

Przedsiębiorcy Krakowa

(niżej podpisani)"